Przyzwyczaiłem się już do tego, że po premierze każdej większej gry internet zapełnia się zarówno hejtem, jak i zachwytami oraz przekonywaniem, że oto właśnie otrzymaliśmy najlepszą produkcję w historii. W przypadku GTA VI te drugie opinie padają również ze strony samych deweloperów związanych z największymi markami, a wyjątkowo wymowny okazał się wpis Igora Sarzyńskiego, czyli dyrektora kreatywnego Cyberpunka 2.

Twórca Cyberpunka 2 zobaczył GTA VI i postanowił grabić liście

Na swoim profilu na Bluesky Sarzyński stwierdził, że GTA VI wywołuje u twórców gier z otwartym światem swoistą depresję, bo pod względem skali, szczegółowości i spójności jest prawdopodobnie największym osiągnięciem artystycznym w historii. Następnie dorzucił żart o anulowaniu Cyberpunka 2, ale szybko wyjaśnił, że CD Projekt RED tworzy coś własnego i o innym charakterze. Trudno się temu dziwić, bo przecież próba stworzenia drugiego GTA VI byłaby dla większości nawet najlepszych studiów wyjątkowo kosztownym sposobem na rozpoczęcie walki z Rockstarem na poziomie rozmachu. Zwłaszcza że mówimy o firmie, która może przeznaczyć ogromne zasoby i wiele lat pracy na jedną produkcję, mając niemal pewność, że jej premiera będzie wydarzeniem na skalę światową.

O tym, jak niesamowite rzeczy Rockstar osiągnęło w GTA VI, wspominałem już przy okazji analizy Digital Foundry. Zaawansowana symulacja mieszkańców, niezwykle szczegółowe miasto, fizyka i ray tracing sprawiają, że przynajmniej technologicznie Vice City rzeczywiście wyznacza nowe standardy w swoim gatunku. Czy więc Cyberpunk 2 nie musi być jeszcze większy, jeszcze ładniejszy i jeszcze bardziej szczegółowy? Niespecjalnie, bo Redzi mają bowiem szansę wygrać w zupełnie innej kategorii.

Night City miało być żywym miastem. GTA VI pokazało, jak wiele jeszcze brakowało

Night City do dziś pozostaje jednym z moich ulubionych wirtualnych miast. Architektura, pionowa zabudowa, oświetlenie i różnorodność dzielnic sprawiają, że zwyczajna jazda samochodem potrafi wyglądać fenomenalnie. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy zaczynamy sprawdzać, jak wiele z tej imponującej metropolii rzeczywiście funkcjonuje poza zaplanowanymi przez twórców wydarzeniami. Większość mieszkańców pozostaje przede wszystkim elementem scenografii, ogromna liczba budynków jest niedostępna, a swobodne interakcje z otoczeniem okazują się dosyć ograniczone.

Analizowałem już ten problem przy okazji publicznych dofinansowań CD Projektu na Cyberpunka 2077. Wśród projektów technologicznych znalazło się m.in. City Creation, którego założenia obejmowały między innymi opracowanie narzędzi do tworzenia wielkoskalowego, żywego miasta z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i automatyzacji. Same technologie rzeczywiście powstały, ale na premierę Cyberpunk nie był przecież pokazem szczególnie zaawansowanej symulacji futurystycznej metropolii. Wystarczy przypomnieć, jak wiele zmian systemy tłumów i policji wymagały w kolejnych aktualizacjach.

GTA VI robi pod tym względem ogromny krok naprzód, ale Cyberpunk 2 mógłby spróbować czegoś znacznie ciekawszego niż zwykłe kopiowanie zachowań NPC-ów. Wyobraźcie sobie Night City, w którym gangi rzeczywiście rywalizują o kontrolę nad dzielnicami, korporacje reagują na działalność gracza, a osłabienie jednej frakcji sprawia, że jej miejsce zajmuje konkurencja. Nie chodzi nawet o stworzenie pełnej symulacji każdego mieszkańca, ale o powiązanie kilku systemów, które razem sprawiałyby wrażenie, że świat rzeczywiście reaguje na nasze poczynania.

Właśnie tutaj Cyberpunk 2 mógłby zaproponować coś wyjątkowego. GTA VI imponuje światem, który funkcjonuje niezależnie od gracza i reaguje na jego bieżące działania. Redzi mogliby tym samym znacznie mocniej postawić na długofalowe konsekwencje, dzięki którym nasze decyzje zmieniałyby nie tylko przebieg misji, ale również wygląd, mieszkańców i sytuację w poszczególnych dzielnicach. Nie jest to nic odkrywczego, bo to samo miało trafić do Dying Lighta 2 od Techlandu, ale finalnie z tej mąki aż tak dobrego chleba nie było. Redzi mają więc spore pole do popisu.

Gdzie Cyberpunk 2 może przebić GTA VI?

Studio CD Projekt Red przez lata budowało swoją pozycję na projektowaniu zadań, postaci i historii, które zostają z nami długo po zakończeniu rozgrywki. Świetnym przykładem pozostaje misja The Pickup z Cyberpunka 2077, w której sposób zdobycia robota Flathead zależy od szeregu decyzji, a wybrana droga wpływa na dalszy przebieg wydarzeń. Wprawdzie nie wszystkie zadania w grze oferowały podobną swobodę, ale może w następnej odsłonie znajdziemy tego więcej.

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Swoją drogą, o tym, dlaczego takie rozwiązania są ważne, rozmawiałem również z Katarzyną Władyką, projektantką pracującą między innymi przy Wiedźminie 3 i Cyberpunku 2077. W naszym wywiadzie o projektowaniu dobrych RPG-ów zwracała uwagę na to, że zadanie nie powinno służyć wyłącznie przekazaniu informacji. Musi dawać graczowi doświadczenie, którego nie dałoby się zastąpić zwykłym dialogiem czy notatką.

Cyberpunk 2 powinien rozwinąć właśnie takie podejście, łącząc rozbudowane zadania z jeszcze bardziej reaktywnym światem. Netrunner mógłby rozwiązywać problemy dzięki hakowaniu, najemnik stawiający na siłę fizyczną korzystałby z innych możliwości, a postać mająca odpowiednie kontakty zdobywałaby dostęp do informacji bez oddawania żadnego strzału czy skradania się na tyły budynku. Najważniejsze jednak byłoby to, żeby konsekwencje tych działań nie kończyły się wraz z zamknięciem dziennika misji. Korporacja mogłaby zwiększyć ochronę swoich placówek, gang stracić wpływy, a fixer potraktować nas inaczej przy kolejnym spotkaniu.

Innymi słowy, reagowanie świata na działania gracza wyniesione do potęgi byłoby tym, co mogłoby zrobić z Cyberpunka 2 godnego rywala dla GTA VI. Przynajmniej w kwestii zaawansowania symulacji żyjącego świata. Sęk w tym, że nie jest to takie proste, bo przygotowanie takiej gry oznacza znacznie więcej pracy. Każda dodatkowa decyzja tworzy bowiem kolejne sytuacje, które trzeba zaprojektować, powiązać z innymi systemami i przetestować.

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Dlatego zresztą osobiście zamiast następnych dwustu zadań do zaliczenia i zapomnienia wolałbym kilkadziesiąt takich, które rzeczywiście zmieniają otaczający nas świat na dobre. W końcu właśnie to odróżnia rozbudowanego RPG-a od kolejnego sandboksa wypełnionego aktywnościami. Cierpiał na to zresztą sam Dawnwalker, którego reaktywność świata była bardzo, ale to bardzo uproszczona na tle tego, co gra mogłaby oferować w swoim settingu.

Co ciekawe, sam Sarzyński już wcześniej podkreślał, że CD Projekt RED nie tworzy GTA, ponieważ gry Redów są znacznie bardziej skoncentrowane na historii i postaciach. Trudno więc o lepszą wskazówkę dotyczącą przyszłości Cyberpunka 2. Redzi nie muszą porzucać tego, co wychodzi im najlepiej, tylko połączyć swoje doświadczenie narracyjne z bardziej zaawansowaną symulacją otwartego świata.

Cyberpunk 2 nie potrzebuje większej mapy. Potrzebuje większego wpływu gracza

Pozostaje oczywiście jeszcze jeden problem, czyli samo dowiezienie tak ambitnej produkcji. Cyberpunk 2077 potrzebował przecież kilku lat aktualizacji, żeby stać się grą, którą znamy dzisiaj, a samo przejście na Unreal Engine 5 nie sprawi automatycznie, że wszystkie problemy technologiczne znikną. Tym bardziej że zaawansowana symulacja mieszkańców, rozbudowana sztuczna inteligencja i liczne interakcje mogą być równie wymagające dla procesora jak zaawansowane efekty graficzne dla GPU. Więcej na ten temat opowiadałem w tym materiale.

Dziś Redzi mają przed sobą ogromne wyzwanie na swojej drodze do odkupienia po wpadce z pierwszą wersją Cyberpunka 2077. Zwłaszcza że stosunkowo niedawna premiera darmowego Wiedźmina 3 Remake wcale tego nie poprawiła, o czym przekonali się właściciele kart graficznych od AMD. Nie świadczyło to zbyt dobrze o tym, jak gra została przetestowana przed premierą, a swoją drogą, walidacja każdej gry na różnych platformach sprzętowych jest zawsze podstawą.

Swoją drogą, o skali przedsięwzięć CD Projekt RED opowiadałem już w materiale o planach studia, gdzie analizowałem również etap rozwoju Cyberpunka 2. Przy tak rozbudowanym portfolio nie ma sensu oczekiwać, że sequel automatycznie otrzyma zasoby porównywalne z GTA VI i tym samym zaoferuje podobny rozmach oraz skalę. Możemy już zresztą ze sporą pewnością założyć, że tak nie będzie i gra będzie raczej mniejsza. Sugeruje to przynajmniej rozsądek. Cyberpunk 2077 nauczył przecież Redów, że nawet najbardziej imponujące obietnice nie zastąpią gotowej i dobrze działającej gry na wszystkich platformach. Im z kolei gra jest większa, tym łatwiej o wygórowane wymagania sprzętowe oraz naturalnie błędy.

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Właśnie dlatego żart Igora Sarzyńskiego jest dla mnie tak interesujący, bo GTA VI rzeczywiście zawiesiło poprzeczkę niezwykle wysoko. Jednak nie oznacza to, że wszystkie przyszłe gry z otwartym światem muszą próbować przebić Rockstar w każdej możliwej kategorii. CD Projekt RED ma już własną specjalizację, ogromne doświadczenie w tworzeniu rozbudowanych RPG-ów oraz uniwersum, które wręcz prosi się o bardziej zaawansowane wykorzystanie konsekwencji decyzji gracza. Tak bowiem jak GTA VI pokazało, jak stworzyć świat, który sprawia wrażenie żyjącego niezależnie od nas, tak Cyberpunk 2 mógłby pójść krok dalej i sprawić, żeby ten świat rzeczywiście zmieniał się znacząco w toku fabuły i pamiętał, co w nim zrobiliśmy.

Źródła: GamesRadar+, CD Projekt RED, PC Gamer