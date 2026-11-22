Tribe Edition jest trochę jak nowa interpretacja zaufanego i wygodnego garnituru. Krój pozostał znajomy — ba, nie zmienił się od studniówki — ale zmieniły się za to materiały, faktury i detale. Czujemy się tak samo, a wyglądamy bardziej high-endowo — dobry deal. Tutaj bowiem matowy lakier Manganese Matt, ciemne wykończenia, charakterystyczne felgi i bardziej wyrazista kabina sprawiają, że Formentor nabiera zupełnie innej osobowości. Jest w nim odrobina ekstrawagancji, ale też pewna dojrzałość, której nie zawsze można było doszukać się w najbardziej krzykliwych konfiguracjach tej marki.

Co równie istotne, pod maską testowanej odmiany pracuje dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 204 KM, współpracujący z automatyczną skrzynią DSG i napędem na cztery koła. Brzmi znajomo, prawda? Tyle że w gamie, w której znajdziemy zarówno znacznie słabsze odmiany, jak i prawdziwie sportowe warianty VZ czy nawet królewskie VZ5, właśnie taka konfiguracja może okazać się… wyjątkowo interesująca.

CUPRA Formentor Tribe Edition wygląda jak z okładki. Matowy lakier zawsze działa

Matowe lakiery mają w sobie coś, co potrafi nadać nawet dobrze znanej sylwetce zupełnie nowego charakteru — najlepszym tego dla mnie przykładem w tym roku był Defender OCTA, który w czarnym macie wyglądał zjawiskowo. W przypadku Formentora ten efekt jest również bardzo udany. Karoseria nabiera głębi, przetłoczenia stają się bardziej wyraziste, a całość wygląda zdecydowanie szlachetniej niż w klasycznym lakierze z połyskiem. Jest w tym pewna surowość, która znakomicie współgra ze sportową naturą Cupry — i muszę przyznać, że właśnie w takim wydaniu Formentor podoba mi się najbardziej.

Manganese Matt jest odcieniem wymykającym się prostemu określeniu zieleni. W zależności od oświetlenia potrafi wyglądać niemal jak ciemna oliwka, momentami zbliżając się do przygaszonej szarości. Pięknie podkreśla ostre przetłoczenia maski, rozbudowane nadkola i charakterystyczną linię boczną Formentora. Samochód wygląda dzięki temu bardziej elegancko, a jednocześnie zachowuje ten lekko prowokacyjny charakter, który od początku jest znakiem rozpoznawczym hiszpańskiej marki.

Zresztą sama bryła wciąż znakomicie się broni. Przy długości 4451 mm i szerokości 1839 mm Formentor jest stosunkowo kompaktowym crossoverem, ale niski dach, szerokie nadwozie i dynamicznie poprowadzona linia okien sprawiają, że optycznie bliżej mu do podwyższonego sportowego hatchbacka niż klasycznego SUV-a. Po liftingu zyskał jeszcze bardziej drapieżny przód z charakterystycznymi trójkątnymi światłami, a tylna listwa świetlna z podświetlanym logo marki świetnie domyka całą sylwetkę.

W Tribe Edition w oko wpadają również 19-calowe obręcze z subtelnymi akcentami w kolorze Sulphur Green. Ich ciemne wykończenie dobrze współgra z matem nadwozia, a zielonkawe detale są wystarczająco dyskretne, żeby całość nie wyglądała kiczowato, tylko dopinała całą stylistykę. Do tego dochodzą emblematy w ciemnym chromie, które prezentują się znacznie ciekawiej niż tradycyjne, błyszczące ozdobniki.

Jest jednak pewna cena tej estetyki, i nie mam tutaj na myśli wyłącznie dopłaty do lakieru. Mat wymaga bardziej świadomej pielęgnacji, a ewentualne naprawy powłoki bywają bardziej skomplikowane niż w przypadku klasycznego lakieru z połyskiem. To zdecydowanie coś, o czym warto pamiętać przed zakupem, choć dla mnie sam efekt wizualny potrafi skutecznie wynagrodzić dodatkową ostrożność. Choć przyznaję, że sam jestem gotów poświęcić funkcjonalność na rzecz estetyki.

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Wnętrze Formentora ma charakter. Ale co z ergonomią?

Po otwarciu drzwi szybko przypominamy sobie, że Formentor od zawsze stawiał kierowcę w centrum wydarzeń. Deska rozdzielcza jest stosunkowo niska, konsola delikatnie zwrócona w stronę fotela kierowcy, a sportowa kierownica z charakterystycznymi przyciskami sprawia, że kabina ma zdecydowanie bardziej dynamiczny charakter niż w wielu konkurencyjnych crossoverach. Z tym ekranem jednak mam pewien problem — wycentrowane duże ekrany z dobrymi kątami widzenia, jak w Tesli czy MINI, wyglądają znacznie lepiej i są tak samo funkcjonalne dla kierowcy, jak i dla pasażera.

Tribe Edition dodaje do tego własne wykończenie. Szczególnie interesujące są kubełkowe fotele z tapicerką przygotowaną z wykorzystaniem technologii dziania 3D. CUPRA wykorzystuje materiały pochodzące z recyklingu, a sam proces produkcji pozwala ograniczyć ilość odpadów. To ciekawy przykład, jak współczesne podejście do projektowania może połączyć estetykę z bardziej odpowiedzialnym wykorzystaniem surowców.

Fotele wyglądają świetnie, ale równie ważne jest ich wyprofilowanie. Dają wyraźne podparcie boczne, nie sprawiając przy tym wrażenia przesadnie ciasnych czy podporządkowanych wyłącznie sportowej jeździe. Elektryczna regulacja i podgrzewanie dodatkowo podkreślają, że mamy tutaj do czynienia z samochodem, który ma dobrze sprawdzać się również podczas zwyczajnych, codziennych podróży. I właśnie w codziennym użytkowaniu Formentor w tej konfiguracji będzie odnajdywać się najlepiej.

Nie wszystko jest jednak równie efektowne. Wnętrze nadal zdradza swoje koncernowe pochodzenie, szczególnie w dolnych partiach deski rozdzielczej i na niektórych elementach wykończenia. Nie jest to poziom materiałowego luksusu, który pozwoliłby bez kompleksów postawić Formentora obok samochodów znacznie droższych marek premium. CUPRA zdecydowanie skuteczniej buduje atmosferę odpowiednim projektem i detalami niż samą jakością tworzyw.

Centralnym punktem kokpitu pozostaje ekran multimedialny o przekątnej 12,9 cala. Jest odpowiednio duży, czytelny, a interfejs prezentuje się nowocześnie. Tu jest naprawdę konkretnie, a jedyny zarzut to ten, o którym pisałem wyżej — naprawdę mam alergię na „przekoszone” wyświetlacze. Pod ekranem znajdziemy też podświetlane już pola dotykowe służące między innymi do regulacji temperatury. To poprawa względem starszych rozwiązań, które po zmroku potrafiły naprawdę irytować.

Nadal uważam jednak, że obsługa części podstawowych funkcji za pomocą paneli dotykowych jest niepotrzebnym komplikowaniem prostych czynności. W samochodzie o tak wyraźnie sportowym charakterze fizyczne sterowanie najważniejszymi ustawieniami miałoby po prostu więcej sensu. A jeśli nie to, to po prostu przerzućmy wszystko na ekran — takie połowiczne rozwiązania ani specjalnie dobrze nie wyglądają, ani się świetnie nie sprawują. Szczególnie że reszta ergonomii, z pozycją za kierownicą na czele, wypada naprawdę przekonująco.

A praktyczność? Formentor w wersji 4Drive oferuje bagażnik o pojemności 420 litrów. To wynik wystarczający do codziennego użytkowania czy weekendowego wyjazdu, chociaż zdecydowanie nie jest to propozycja dla osób szukających maksymalnej przestronności. Opadająca linia dachu i stosunkowo zwarte nadwozie mają swoje konsekwencje. Taki urok samochodów, w których stylistyka od początku odgrywa równie ważną rolę jak funkcjonalność.

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204 KM, napęd na cztery koła i bardzo przyjemny kompromis

W gamie Formentora bez większego problemu znajdziemy wersje oferujące znacznie bardziej imponujące osiągi. Jest VZ o mocy 265 KM, jest 333-konny wariant z napędem na cztery koła, a na szczycie znajduje się pięciocylindrowy VZ5, o którym mówiłem w wideo poniżej. Na tym tle 204 KM może wyglądać niepozornie, ale pozory bywają mylące!

Dwulitrowy, turbodoładowany silnik benzynowy generuje 320 Nm momentu obrotowego, które trafiają na wszystkie cztery koła za pośrednictwem siedmiobiegowej przekładni DSG. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 6,7 (heh) sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 225 km/h. Wstydu więc naprawdę nie ma — wręcz przeciwnie, te parametry pozwalają nam dać Formentorowi miodu.

Największą zaletą tej konfiguracji jest jednak sposób, w jaki łączy możliwości napędu z codzienną użytecznością. Silnik ma wystarczająco dużo siły, żeby sprawnie wyprzedzać, energicznie przyspieszać i bez najmniejszego poczucia niedostatku poruszać się w ruchu autostradowym. Nie wymaga przy tym ciągłego korzystania z wysokich obrotów, żeby przypomnieć nam, że pod maską znajduje się całkiem mocna jednostka.

Siedmiobiegowa przekładnia DSG dobrze pasuje do takiego charakteru samochodu. Podczas spokojnej jazdy pozwala utrzymywać obroty na rozsądnym poziomie, a po mocniejszym wciśnięciu gazu potrafi sprawnie przejść do bardziej zdecydowanego działania. Jak to jednak w przypadku DSG bywa, przy powolnym manewrowaniu czy nagłych zmianach decyzji zdarzają się momenty, w których jej reakcje mogłyby być nieco bardziej naturalne.

Bardzo ważnym elementem tej układanki jest napęd 4Drive. W samochodzie o takich osiągach jego obecność daje dodatkowy zapas trakcji, szczególnie przy przyspieszaniu na nawierzchni o ograniczonej przyczepności. Jednocześnie Formentor nie próbuje na każdym kroku zachowywać się jak bezkompromisowy samochód sportowy. Jest przewidywalny, stabilny i daje nam poczucie kontroli, które podczas codziennej eksploatacji jest znacznie cenniejsze niż najbardziej spektakularne reakcje na gaz.

Dobrze współgra z tym również adaptacyjne zawieszenie DCC. Możliwość zmiany jego charakterystyki pozwala znaleźć rozsądny kompromis między komfortem a precyzją prowadzenia. W łagodniejszych ustawieniach Formentor potrafi być przyjemnym samochodem na co dzień, choć na większych nierównościach 19-calowe koła przypominają, że nadal mamy do czynienia z autem o sportowych ambicjach.

Po wybraniu bardziej dynamicznego trybu zawieszenie ogranicza ruchy nadwozia, a reakcje samochodu stają się bardziej bezpośrednie. Układ kierowniczy jest precyzyjny, choć nie oferuje tego rodzaju komunikatywności, której oczekiwałbym od naprawdę rasowego samochodu sportowego. Tyle że Formentor nigdy nie miał być wyłącznie maszyną do pokonywania zakrętów. I dobrze. W tej wersji jego największą siłą jest równowaga.

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A co ze spalaniem? Dwulitrowa benzyna nie udaje hybrydy

Przy całej sympatii do tej konfiguracji warto pamiętać, że 204-konny Formentor nie jest samochodem zaprojektowanym z myślą o biciu rekordów oszczędności. Mamy tutaj klasyczny silnik benzynowy, automatyczną skrzynię i napęd na cztery koła. Wszystkie te elementy dają sporo przyjemności z jazdy, ale swoje też wypijają.

CUPRA deklaruje spalanie na poziomie 7,4–7,8 l/100 km w cyklu mieszanym WLTP. To rozsądny punkt odniesienia, choć przy dynamicznej jeździe miejskiej czy utrzymywaniu wysokich prędkości na autostradzie należy spodziewać się wyższych wartości. Z drugiej strony, przy spokojniejszym podróżowaniu dwulitrowa jednostka nie musi wcale okazać się przesadnie paliwożerna. U mnie samochód w mieście palił w okolicach 10 l/100 km. Na drogach ekspresowych było to około 7 litrów na 100 km, a na autostradzie — około 8,5 litra na 100 km.

W tym miejscu sporo zależy od oczekiwań. Jeśli priorytetem jest jak najniższy koszt przejechania każdego kilometra, w gamie Formentora znajdziemy bardziej ekonomiczne propozycje. Jeżeli jednak szukamy dobrze wyglądającego samochodu, który zapewnia bardzo przyzwoite osiągi bez konieczności sięgania po najmocniejsze odmiany, 2.0 TSI 204 KM ma naprawdę sporo sensu.

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Ile kosztuje CUPRA Formentor Tribe Edition? Matowa elegancja ma swoją cenę

Przejdźmy do pieniędzy, bo tutaj robi się naprawdę interesująco. Według aktualnego polskiego cennika CUPRA Formentor z silnikiem 2.0 TSI 204 KM, przekładnią DSG i napędem 4Drive kosztuje katalogowo 178 100 zł, ale w ofercie promocyjnej jego cena spada do 163 100 zł. Tribe Edition nie jest już osobną wersją wyposażenia, lecz pakietem kosztującym dodatkowe 9268 zł. Oznacza to, że za Formentora 204 KM z tym pakietem zapłacimy przynajmniej 172 368 zł.

Co otrzymujemy w zamian? Przede wszystkim charakterystyczne 19-calowe felgi ARTIC BLACK, ciemne emblematy, kubełkowe fotele z tapicerką wykonaną w technologii 3D-knitting oraz system audio Sennheiser. Jeżeli chcemy dodatkowo wyposażyć samochód w pakiety EDGE i PURE PERFORMANCE, obejmujące między innymi dostęp bezkluczykowy, kamerę cofania, reflektory Matrix LED i adaptacyjne zawieszenie DCC, cena wzrasta do 185 312 zł. Warto przy tym pamiętać, że podane kwoty nie uwzględniają dopłaty do matowego lakieru Manganese Matt, który możemy połączyć z pakietem Tribe Edition. Ostateczna cena zależy więc od wybranego koloru nadwozia i pozostałych elementów wyposażenia.

Jednocześnie warto zauważyć, że promocyjne ceny mocniejszego Formentora VZ 265 KM rozpoczynają się od 196 700 zł. Różnica względem bogato wyposażonego, 204-konnego Formentora z pakietem Tribe Edition nie jest więc ogromna, ale VZ oferuje inną konfigurację napędu — bez 4Drive — oraz odmienny charakter. To pokazuje, jak istotne jest dokładne określenie własnych priorytetów przed zakupem, a liczba dostępnych konfiguracji potrafi przyprawić o zawrót głowy. Ale taki problem warto mieć.

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CUPRA Formentor Tribe Edition. Czy warto?

Formentor nie jest już rynkową nowością, a jego zalety i niedoskonałości zdążyliśmy poznać naprawdę dobrze. Tribe Edition skutecznie przypomina jednak, że dobry projekt może dojrzewać, a odpowiednio dobrane detale potrafią nadać znanej konstrukcji zupełnie nowy wyraz.

Właśnie dlatego ta odmiana wydaje mi się tak interesująca. Matowy Manganese Matt wygląda znakomicie, wnętrze ma własny styl, a 204-konny silnik z napędem na cztery koła stanowi bardzo rozsądne połączenie osiągów i użyteczności. Owszem, multimedia mogłyby być wygodniejsze w obsłudze, część materiałów w kabinie nie dorównuje stylistycznym ambicjom samochodu, a zużycie paliwa przypomina o obecności klasycznego, dwulitrowego silnika benzynowego.

Mimo to całość wypada spójnie. Formentor Tribe Edition jest wystarczająco szybki, żeby sprawiać przyjemność, wystarczająco komfortowy, żeby dobrze odnajdywać się w codziennym życiu, i na tyle charakterystyczny, żeby wyróżniać się na parkingu nawet w towarzystwie znacznie droższych samochodów. Nie potrzebuje 333 KM, żeby udowodnić, że ma charakter. Wystarczy mu dobrze dobrany kolor, dopracowana konfiguracja i te 204 KM, z których naprawdę da się zrobić użytek.