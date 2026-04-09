Myślałem, że to będzie po prostu mały elektryk. CUPRA Raval szybko wyprowadziła mnie z błędu

Bo właśnie to wydaje się w Ravalu najciekawsze. Przy długości niewiele ponad 4 metry ten model nie próbuje udawać większego, niż jest, ale jednocześnie robi bardzo dużo, by nie zostać sprowadzonym do roli zwykłego samochodu segmentu miejskiego. To ma być wejście do świata Cupry, ale wejście, które nie rezygnuje z ostrego designu, cyfrowego klimatu i sportowego napięcia wpisanego w DNA marki. A to w tej części rynku wcale nie jest takie oczywiste.

Przy pierwszym kontakcie w Barcelonie dało się odczuć, że CUPRA chce tym autem zrobić coś więcej niż tylko zaznaczyć obecność w coraz ciaśniejszym segmencie małych elektryków. Raval ma być propozycją dla tych, którzy od samochodu oczekują nie tylko sprawnego przemieszczania się po mieście, ale też stylu, atmosfery i poczucia, że nawet niewielki hatchback może mieć własny temperament. I właśnie dlatego ten model już na starcie wydaje się jednym z najciekawszych nowych rozdziałów w historii marki.

CUPRA Raval ma Barcelonę w swoim DNA — nie tylko z nazwy

W tym samochodzie nic nie jest tu przypadkowe, łącznie z nazwą. Raval bierze ją od dzielnicy El Raval w Barcelonie — miejsca kojarzonego z energią, kreatywnością i bezkompromisowo miejskim charakterem. To bardzo czytelny sygnał, bo CUPRA od początku ustawia ten model nie jako neutralny środek transportu dla każdego, ale jako auto dla ludzi, którzy nie chcą, by elektryk oznaczał nudę, przewidywalność i stylistyczną asekurację.

To zresztą czuć już przy samym oglądaniu auta na żywo. Raval nie wygląda jak pomniejszona, grzeczniejsza CUPRA dla tych, którzy nie potrzebują większego modelu. Nie wygląda też jak zagubiony brat Borna, choć naturalnie będzie do niego porównywany — i trudno się temu dziwić. Ma jednak własną tożsamość. W jego sylwetce jest napięcie, jest sporo ostrych linii, jest charakterystyczna dla marki gra światłem i detalem.

Mały format, ale ambicje dużo większe niż segment. CUPRA Raval nas nie znudzi

Na papierze CUPRA Raval mierzy 4046 mm długości, 1784 mm szerokości i 1518 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2600 mm. To przekłada się na auto wyraźnie miejskie, ale rozrysowane tak, by zyskać więcej oddechu, niż sugerowałby sam segment. Do tego dochodzi bagażnik o pojemności 441 litrów, co już samo w sobie pokazuje, że nie mamy do czynienia wyłącznie z designerskim gadżetem na prąd. Ten samochód ma realnie działać w codzienności.

I właśnie to może okazać się jednym z jego największych atutów. CUPRA próbuje połączyć zwinność i energię typową dla hatchbacka z przestronnością oraz wszechstronnością, które zwykle kojarzymy z większymi autami. Oczywiście bez jazd nie da się jeszcze uczciwie przesądzić, jak to wyjdzie w praktyce, ale już sama koncepcja brzmi sensownie. Zwłaszcza dziś, gdy wiele małych elektryków musi wybierać między stylem a użytecznością. Raval chce mieć jedno i drugie.

Design Ravala robi to, co powinien robić dobry design Cupry

Najmocniejsze pierwsze wrażenie robi oczywiście sama stylistyka. Front oparto na motywie „shark nose”, z ostrymi liniami budującymi napięcie i wizualną muskularność. Są reflektory Matrix LED, podświetlane logo CUPRA z przodu i z tyłu, ukryte, zlicowane i podświetlane klamki oraz pełna tylna listwa świetlna z efektami 3D, która dodatkowo poszerza samochód optycznie. To wszystko sprawia, że Raval nie tonie w estetycznej nijakości, która tak często dopada współczesne miejskie elektryki.

Co ważne, to nie jest projekt, który chce imponować wyłącznie agresją. Tu widać raczej próbę bardzo świadomego przetłumaczenia języka Cupry na krótsze, bardziej zwarte nadwozie. Raval nie wygląda jak auto narysowane po linii najmniejszego oporu. Wygląda jak model, przy którym ktoś naprawdę zastanawiał się, jak zachować charakter marki, nie robiąc z niego przerośniętej stylizacyjnej karykatury. I właśnie dlatego na żywo broni się lepiej, niż można by zakładać po samych zdjęciach. Co prawda prototypy były zdecydowanie bardziej odważne i futurystyczne, ale nadal — w finalnej wersji Raval średnio ma prawo się nie podobać.

Aerodynamika nie jest tu dodatkiem, tylko częścią koncepcji

W Ravalu ciekawe jest to, że forma nie została oderwana od techniki. Samochód ma oferować najlepszą w klasie efektywność aerodynamiczną, a CUPRA podkreśla nawet, że udało się uzyskać najniższy współczynnik oporu powietrza w historii modeli marki. Pomagają w tym między innymi kurtyny powietrzne z przodu, aerodynamiczne felgi, zlicowane klamki, aktywna żaluzja chłodnicy, tylny spojler i charakterystyczne linie w kształcie litery C przy tylnej części nadwozia.

I to jest dobry kierunek. W małym samochodzie elektrycznym aerodynamika nie jest już przecież techniczną ciekawostką, tylko czymś, co realnie wpływa na sens codziennego użytkowania. Im lepiej auto gospodaruje energią, tym mniej trzeba mu wybaczać. Jeśli więc Raval faktycznie łączy efektowną formę z rzeczywistą efektywnością, może okazać się autem dużo dojrzalszym, niż sugerowałby sam jego młodzieżowy, buntowniczy wizerunek.

Personalizacja może być jednym z najmocniejszych punktów tego Ravala

Raval bardzo mocno stawia też na indywidualny styl. Do wyboru ma być siedem kolorów nadwozia, w tym wykończenia matowe i iryzujące. Najmocniej wybija się lakier Plasma, który zmienia odcienie od cyjanu przez niebieski i indygo aż po różową czerwień. Są też matowe warianty, takie jak Manganese czy Century Bronze, a do tego dwa kolory dachu — Manhattan Grey i Midnight Black — pozwalające budować kontrastowe, dwukolorowe konfiguracje.

Do tego dochodzi osiem wzorów felg. Jeden 17-calowy, dwa 18-calowe i aż pięć 19-calowych. I znowu — to nie jest drobiazg. W tej klasie samochodu bardzo często właśnie możliwość zbudowania własnego wyglądu auta decyduje o tym, czy klient poczuje z nim więź. Raval ma być autem dla ludzi, którzy chcą się wyróżniać, więc dobrze, że marka nie skończyła na jednej odważnej sesji zdjęciowej, tylko rzeczywiście dała temu modelowi szerokie pole do personalizacji.

Wnętrze Cupry Raval to futurystyczny kokpit z barcelońskim pazurem

Po otwarciu drzwi od razu widać, że środek podporządkowano kierowcy. Mamy sportową pozycję za kierownicą, fizyczne przyciski i kontrolki na kierownicy, dopracowane detale dotykowe oraz immersyjne oświetlenie, które ma wzmacniać więź między człowiekiem a samochodem. Nie jest to kabina projektowana jako neutralna przestrzeń dla każdego — to wnętrze, które chce mieć własny rytm i własną atmosferę. Trochę jak nowe MINI — jedni to pokochają, inni będą kręcić nosem, ale nikt nie odmówi temu własnej i niepowtarzalnej tożsamości.

Dobrze wygląda też sama organizacja przestrzeni. Zawieszona konsola środkowa daje więcej praktycznego miejsca do przechowywania, a zintegrowane sterowanie klimatyzacją i infotainmentem ma zapewnić spójność oraz przejrzystość obsługi. Brzmi to obiecująco, bo w aucie tej wielkości ergonomia nie może być tylko ładnym hasłem — ma po prostu działać bez irytowania kierowcy. I dobrze, że CUPRA nie odcina się całkowicie od fizycznych elementów obsługi, bo to dziś jedna z tych rzeczy, które wciąż naprawdę robią różnicę.

Materiały, fotele i klimat wnętrza pokazują, że CUPRA myśli szerzej

Raval ma oferować kilka wyraźnie zróżnicowanych konfiguracji wnętrza. Wersja PULSE dostaje sportowe fotele, których centralne części oraz boczne sekcje tylnej kanapy wykonano w 100 procentach z materiałów pochodzących z recyklingu. Wyżej stoi IMMERSIVE z elektrycznie regulowanymi fotelami kubełkowymi z pamięcią i materiałem Dinamica zawierającym 73 procent mikrofibry z recyklingu w oparciach i zagłówkach. Jest też FEEL z połączeniem kubełkowych foteli i wysokiej jakości wegańskiej skóry.

Na szczycie pojawia się pakiet AHEAD z fotelami CUPRA Performance oraz trójwymiarową, tkaną tapicerką 3D. To bardzo ciekawy trop, bo pokazuje, że hiszpańska marka nie chce ograniczyć ekologicznego myślenia do samego napędu. W Ravalu także materiały i sposób ich wykorzystania mają budować nowoczesny charakter modelu. I trzeba przyznać, że właśnie w takim aucie to ma sens — w samochodzie, który ma być jednocześnie cyfrowy, stylowy i skierowany do klientów wrażliwych nie tylko na osiągi, ale też na formę i współczesny sposób projektowania.

Cyfrowy świat Ravala wygląda ambitnie, ale będzie musiał obronić się w praktyce

W kokpicie znajdziemy 12,9-calowy ekran systemu infotainment oraz 10,25-calowy cyfrowy zestaw wskaźników. System bazuje na Androidzie i ma oferować natywne aplikacje, sklep z aplikacjami, globalną wyszukiwarkę i ulepszonego asystenta głosowego. Po zaparkowaniu możliwe ma być korzystanie z YouTube’a czy Spotify bezpośrednio z poziomu samochodu. To wszystko tworzy obraz auta, które nie chce być tylko środkiem transportu, ale także częścią codziennego cyfrowego ekosystemu użytkownika. Wsparcie bezprzewodowe dla Apple CarPlay i Android Auto jest oczywiście przewidziane.

Do tego dochodzi aplikacja My CUPRA, pozwalająca zarządzać wybranymi funkcjami auta, w tym klimatyzacją i oświetleniem ambientowym, bezprzewodowe ładowanie telefonu 15 W oraz porty USB-C o łącznej mocy do 90 W. W aucie kierowanym do młodszych, miejskich użytkowników to nie są dodatki na marginesie, tylko istotna część całego obrazu tego samochodu. Raval ma wpisywać się w styl życia, w którym auto nie działa obok telefonu, tylko razem z nim.

Ciekawie zapowiada się też opcjonalne audio Sennheiser z 12 głośnikami i mocą 475 W. W tym segmencie to już nie jest kosmetyka, tylko realny element budowania atmosfery — zwłaszcza, że CUPRA dorzuca do tego również syntetyczne brzmienie inspirowane emocjami Formuły E, aktywne w bardziej sportowych trybach jazdy. To oczywiście rozwiązanie, które jednych przekona bardziej, innych mniej, ale nie da się odmówić marce jednego — konsekwentnie buduje Ravala jako samochód, który ma działać także na zmysły.

Gama napędowa CUPRA Raval została rozpisana bardzo sensownie

Raval ma być dostępny w czterech podstawowych wariantach. Bazowy Raval otrzyma 115 KM i baterię LFP o pojemności 37 kWh netto. Raval Plus zaoferuje 135 KM i tę samą baterię. Wyżej znajdą się Endurance z mocą 210 KM oraz VZ z mocą 226 KM, oba z nową baterią NMC PowerCo o pojemności 52 kWh netto. To rozsądny układ, bo od początku widać, że marka nie chce zamykać tego auta w jednej, sztywnej definicji.

Niższe wersje mają odpowiadać na potrzeby typowo miejskie, dając inteligentne i przewidywalne osiągi w codziennej jeździe. Mocniejsze odmiany mają już wyraźnie poszerzać zakres możliwości tego auta. Endurance ma oferować zasięg do około 450 km, a VZ około 400 km. To wartości, które w samochodzie tych rozmiarów brzmią więcej niż obiecująco. Szczególnie jeśli rzeczywiście uda się utrzymać sensowną efektywność i przewidywalność użytkowania w codziennym kontakcie — ale to już sprawdzimy później, w testach tego samochodu.

CUPRA Raval VZ zapowiada się najbardziej kusząco!

Najciekawiej robi się oczywiście przy odmianie VZ. To ona ma być najmocniejszym i najbardziej wyrazistym wcieleniem Ravala. 226 KM, bateria 52 kWh netto, około 400 km zasięgu, a do tego zestaw rozwiązań mających nadać temu autu wyraźnie bardziej sportowy charakter. Mówimy tu o adaptacyjnym zawieszeniu DCC, elektronicznej blokadzie mechanizmu różnicowego, sztywniejszym zestrojeniu, 19-calowych felgach z szerokimi oponami oraz konfiguracji nastawionej na bardziej bezpośrednie reakcje.

Chcę jednak zaznaczyć, że (niestety) jeszcze nie jeździłem tym autem, więc nie będę udawać, że wiem już, jak dokładnie zachowuje się na drodze. Ale sama specyfikacja sugeruje, że CUPRA nie potraktowała wersji VZ jako zwykłego pakietu wizualnego. Jeśli ten samochód rzeczywiście będzie potrafił dostarczyć tyle zwinności i precyzji, ile obiecuje jego konfiguracja, może okazać się jednym z najciekawszych małych elektryków dla ludzi, którzy wciąż chcą czuć coś zza kierownicy. Bo do tej pory lwia część miejskich elektryków to… dziadkowozy. Komfortowe i opłacalne, ale jednak pozbawione jakichkolwiek emocji.

Ładowanie wygląda rozsądnie, a nie widowiskowo — i może właśnie o to chodzi?

Wersje z baterią 52 kWh mają obsługiwać szybkie ładowanie DC z mocą do 105 kW. Warianty z akumulatorem 37 kWh również oferują szybkie ładowanie DC, a cała gama ma być przygotowana pod codzienną, miejską wygodę użytkowania. Z punktu widzenia kierowcy tego typu auta ważniejsze od imponowania rekordami może być to, czy ładowanie będzie po prostu przewidywalne, wygodne i dobrze wpisane w realne scenariusze korzystania z samochodu.

To zresztą jeden z tych modeli, przy których łatwo dojść do wniosku, że przesadne ekscytowanie się samą mocą ładowania byłoby chybione. Raval nie próbuje być technologicznym potworem do połykania autostrad. Jego główna obietnica jest inna — ma dobrze wyglądać, być wygodny w mieście, oferować sensowny zasięg i nie zmuszać nas do życia wokół samochodu. Jeśli to się uda, parametry ładowania okażą się po prostu wystarczające.

Bezpieczeństwo i systemy wsparcia w CUPRA Raval

Raval ma dostać bardzo szeroki zestaw systemów bezpieczeństwa. Na pokładzie znajdzie się siedem poduszek powietrznych, w tym centralna, a także rozbudowany pakiet wsparcia kierowcy, obejmujący systemy ADAS, inteligentne parkowanie i zaawansowane funkcje asystujące. Już sam fakt, że wyższe wersje mają w standardzie oferować rozbudowane systemy parkowania, Matrix LED i szereg funkcji wspierających kierowcę, pokazuje, że CUPRA nie chce budować tu wrażenia „tańszego” produktu pozbawionego bardziej zaawansowanych rozwiązań.

CUPRA Raval może być czymś więcej, niż tylko nowym miejskim elektrykiem

Najciekawsze w tym samochodzie jest chyba to, że nie wygląda na projekt stworzony tylko po to, by wypełnić odpowiedni segment. W Ravalu widać próbę zbudowania pełnoprawnego produktu z własną tożsamością. Takiego, który z jednej strony ma otworzyć markę na nowych klientów, a z drugiej nie rozmyje tego, co przez ostatnie lata stanowiło o charakterze Cupry. Nie ma tu ucieczki w nijakość. Nie ma też wrażenia, że wszystko podporządkowano jednemu excelowi z kosztami i zasięgiem.

Po statycznym spotkaniu w Barcelonie mogę więc powiedzieć jedno: CUPRA Raval naprawdę ma potencjał, by namieszać. Świetnie wygląda, ma sensownie rozpisaną gamę, obiecuje sporo w kwestii personalizacji, wnętrza i technologii, a do tego daje wrażenie samochodu zaprojektowanego z myślą o realnym miejskim stylu życia. Najważniejsza weryfikacja dopiero jednak przed nim. Bo jeśli za tym wszystkim pójdzie jeszcze prowadzenie, które rzeczywiście dowiezie emocje obiecywane przez markę, to wtedy Raval może okazać się jednym z najbardziej wyrazistych debiutów 2026 roku. Szczególnie, że cena ma startować już od 99 900 zł.