Test SEAT Ateca FR. Piękno tkwi w prostocie

SEAT Ateca gra w inną grę. Nie próbuje udawać, że jest o segment wyżej, nie sprzedaje nam futurystycznej wizji na siłę i nie zmienia auta w tablet na kołach. Zamiast tego stawia na klasyczną ergonomię, normalne gabaryty i rozwiązania, które działają bez tłumaczenia — siadasz, ustawiasz, jedziesz. I w czasach, gdy wiele nowych modeli testuje cierpliwość detalami, to podejście zaczyna być nie tyle „konserwatywne”, co po prostu rozsądne.

Wersja FR dodaje do tego trochę charakteru — ostrzejsze akcenty, bardziej zwarte wrażenie i możliwość doposażenia auta tak, żeby realnie podnieść komfort na co dzień, a nie tylko odhaczyć sportowy pakiet w konfiguratorze. I właśnie taką Atecę sprawdziłem — 1.5 TSI 150 KM z DSG, czyli definicję zdrowego środka; bez napinania się na osiągi, ale też bez wrażenia, że SUV musi prosić o litość przy każdym wyprzedzaniu.

Nadwozie i proporcje. SEAT Ateca to kompakt, który nie udaje większego auta

Ateca jest kompaktowym SUV-em w najbardziej klasycznym sensie — nie jest przesadzona gabarytowo, nie próbuje robić wrażenia pół klasy wyżej, ale też nie jest mała. To widać już po samych wymiarach — 4381 mm długości, 1841 mm szerokości i 1615 mm wysokości. To są liczby, które w praktyce oznaczają łatwiejsze parkowanie i manewrowanie niż w większych SUV-ach (gdzie czasem nawet tylna skrętna oś niewiele pomaga), a jednocześnie normalną przestrzeń w środku i bagażnik, do którego nie wkładamy walizki jak do schowka nad głową w samolocie.

Zdjęcia: Arkadiusz Dziermański

Ważna jest też druga rzecz. Taka skala auta bardzo sprzyja wersjom dynamicznym, typu FR. W dużych SUV-ach sportowy pakiet czasem kończy się na wyglądzie, bo masa i gabaryty i tak robią swoje. W kompaktach jest szansa, że ten pazur ma sens — nie w znaczeniu toru, tylko w znaczeniu codziennej zwinności, pewności w zakrętach i tego, że samochód nie zachowuje się jak wysoka szafa na kółkach.

SEAT Ateca FR na zewnątrz. Sportowy klimat, bez taniego teatru

Wersja FR jest dopracowana w sposób, który lubię. Zamiast przypadkowych przetłoczeń czy gigantycznych wlotów powietrza, dostajemy zestaw elementów, które robią przede wszystkim jedną rzecz — optycznie „napinają” sylwetkę. W FR pojawiają się między innymi lakierowane elementy nadkoli i progi w kolorze nadwozia, spojler FR, czarne detale i akcenty, które sprawiają, że Ateca wygląda bardziej zwarto i bardziej dynamicznie, ale nie komicznie.

SEAT Ateca ogólnie prezentuje się dumnie i to chyba moje ulubione auto hiszpańskiej marki na ten moment jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny (nie licząc Cupry, oczywiście). Przetłoczenia na całej długości boku, jak już wspominałem, nie są przesadzone, a 19-calowe felgi dobrze pasują do całości i nie wyglądają jak śmiesznie wręcz mały i niepasujący element, co jest przypadłością w części konkurencji. Przód wyróżnia się dość małym grillem jak na dzisiejsze trendy, ale wcale nie wygląda to źle — światła LED-owe bardzo ładnie uzupełniają ten obrazek.

Tył jest dość prosty, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Mamy znów dobrze wyglądające światła LED, które nie są połączone żadną listwą świetlną (dla zwolenników „tradycyjnej” motoryzacji to będzie spory plus), duże logo Seata na środku i — w przeciwieństwie do Arony — nie ma aż tak wystających elementów, co ułatwia poruszanie się w mieście, a przede wszystkim wciskanie się w ciasne miejsca parkingowe.

Graphite Grey domyka to idealnie, bo to nie jest płaska szarość, tylko metalik, który łapie światło i podkreśla linie auta. Taki kolor dobrze współpracuje z czernią dodatków i sprawia, że FR wygląda doroślej niż krzykliwe konfiguracje. Dopłata za metalik Graphite Grey w FR wynosi 3519 zł, co nie jest wcale przerażającą kwotą na europejskie standardy. Chociaż tutaj chińskie marki typu Omoda czy Jaecoo wygrywają tym, że wszystkie kolory nadwozia są w cenie samochodu i za żadne malowanie nie trzeba dopłacać.

To jest też kolor, który ma bardzo praktyczny aspekt. W codziennym użytkowaniu jest mniej „wymagający” niż czerń, a jednocześnie potrafi wyglądać elegancko po szybkim myciu. Jeśli szukacie kompromisu między stylem, praktycznością i tym, żeby auto nie wyglądało jak firmowe, Graphite Grey jest dokładnie takim kompromisem.

SEAT Ateca nie szokuje. Nikt za Wami w mieście nie będzie się oglądał, kiedy go miniecie. Nikt Wam też nie będzie zjeżdżał z lewego pasa, kiedy zobaczy w lusterku, że się zbliżacie. Ale kompletnie nie taki jest cel tego samochodu. On ma być ładny i schludny, dobry na każdą okazję — i ten design (który mógł się już nieco opatrzeć przez ostatnie lata) doskonale sobie z tym zadaniem radzi. To po prostu obiektywnie ładny samochód, do którego trudno się przyczepić; i to po prostu działa. Tylko tyle i aż tyle.

Wnętrze SEAT Ateca FR. „Stara szkoła” w najlepszym możliwym sensie, czyli ergonomia, która nie męczy

W kabinie Ateki najbardziej uderza to, jak bardzo jest to projekt jeszcze z czasów, gdy samochód miał być przede wszystkim łatwy w obsłudze, a dopiero potem efektowny na zdjęciach i „wirtualnie nowoczesny”. Dla jednych to będzie sygnał, że auto nie goni za najnowszą modą. Dla innych — to realna zaleta, bo nie ma tu obsesji przerzucania wszystkiego do ekranu obsługiwanego dotykiem i do systemu multimedialnego. Ateca nie robi z kierowcy operatora tabletu — podstawowe funkcje są tam, gdzie się ich spodziewamy, i da się je ogarnąć bez odrywania wzroku od drogi. To wnętrze, w którym po prostu wsiadamy i jedziemy, zamiast wsiadać i szukać w menu ustawień rzeczy, które — zgodnie z naszymi przyzwyczajeniami — powinny być pod ręką.

Ten „analogowy” klimat czuć w detalach. Układ przycisków i pokręteł jest logiczny, a centralny ekran jest wkomponowany sensownie — nie wygląda jak wklejony tablet na środku pustej deski rozdzielczej, tylko jest jej elementem. Jasne, są też elementy dotykowe, ale nie ma ich dużo i nie są w stanie nas przytłoczyć. W praktyce to właśnie takie drobiazgi rozstrzygają, czy wnętrze jest przyjazne przez lata, czy tylko robi wrażenie przez pierwsze trzy dni.

Jak pisałem w wielu swoich wcześniejszych testach, ja jestem sporym fanem „iPada wklejonego na deskę rozdzielczą” i sterowanie dotykiem bardzo mi odpowiada… ale tylko pod warunkiem, że jest dobrze zrobione. Do przycisków nie mam żadnego problemu, ale najbardziej nie lubię rozwiązań, kiedy jest dziwny i mało zrozumiały podział, w efekcie czego część ustawień mamy na ekranie, a części musimy szukać pod kierownicą (włączania HUD-a w Nissanie nigdy nie zapomnę). Tutaj układ jest dość prosty — wszystko jest w formie przycisków i pokręteł, dokładnie tak, jak się przez lata przyzwyczailiśmy. Z kolei ekran służy głównie jako wyświetlacz dla Apple CarPlay lub Android Auto, co jest bardzo sensownym rozwiązaniem. To sprawia, że nie mamy powodów do narzekania na infotainment, a najważniejsze rzeczy możemy zrobić bez odrywania wzroku od drogi. I to jest moim zdaniem najlepszy podział w europejskich samochodach z tej półki cenowej.

Kolejny plus to materiały i to, jak to wszystko zachowuje się w codziennym życiu. Ateca nie idzie w kierunku wszechobecnych błyszczących plastików, które wyglądają premium tylko przez pierwszy tydzień, a potem zbierają odciski palców, mikrorysy i kurz jak magnes. Zamiast tego większość powierzchni jest bardziej matowa i praktyczna — taka, która może nie krzyczy „luksus”, ale długofalowo jest zwyczajnie rozsądniejsza. To jest podejście, które szczególnie pasuje do auta, które ma być samochodem na co dzień przez lata — ma być trwałe, łatwe do utrzymania i nie irytować nas po czasie.

Jeśli chodzi o przestrzeń, Ateca to jeden z tych kompaktowych SUV-ów, które potrafią zaskoczyć tym, jak dorosłe są w środku. Cztery osoby pojadą tu bardzo komfortowo — z przodu jest dużo miejsca, a z tyłu nie ma wrażenia, że ktoś siedzi na doczepkę. Piąta osoba na środku tylnej kanapy ma typowe ograniczenia klasy — środkowe miejsce zwykle przegrywa wygodą (konstrukcyjnie i przez twardsze oparcie związane z podłokietnikiem), ale problemem nie będzie brak przestrzeni na nogi, tylko ergonomia samego środka.

Z przodu za to jest dokładnie tak, jak powinno być w dobrze skrojonym SUV-ie — fotele są duże, wygodne i łatwo znaleźć pozycję, w której można pojechać dalej bez poczucia zmęczenia. Wentylacji czy masażu tutaj nie uświadczymy (ale raczej nikt tego po Atece tego nie oczekuje), ale dla kierowcy i pasażera z przodu są podgrzewane siedzenia. Kierownica również jest podgrzewana, co podczas testowania samochodu w ostatnim czasie, gdzie temperatury osiągały absurdalnie niski poziom na Mazowszu, było zbawienne. Fotele są wygodne, nawet przy nieco dłuższych trasach (blisko 2,5 godziny jazdy z wsi na Polesiu do Warszawy minęło bardzo sympatycznie i komfortowo), dobrze trzymamy się fotela na zakrętach, a miłymi dodatkami w tej klasie jest elektryczna regulacja u kierowcy oraz zapisywanie ustawień fotela. W tych pieniądzach jest naprawdę przyjemnie.

Kierownica również jest bardzo przyjemna. Nie jest ani za gruba, ani za cienka — dobrze leży w dłoniach, materiały są miłe w dotyku, a czerwone przeszycia (widoczne też na siedzeniach) fajnie podkreślają sportowy charakter wersji FR. I to jest ten analogowy aspekt, który uwielbiam, bo mam absolutną alergię na kierownice z dotykowymi panelami zamiast fizycznych przycisków. Taka plastikowa tafla, w którą teoretycznie można „kliknąć” wszędzie, ale żeby trafić w konkretną funkcję, trzeba palcem idealnie wycelować w nadrukowaną ikonkę, działa na mnie jak płachta na byka. W efekcie trudno chociażby przełączyć piosenkę, zmienić głośność czy kontrolować tempomat bez patrzenia na kierownicę — a to podczas jazdy średnio ma sens. Tutaj tego problemu nie ma; są fizyczne przyciski i pokrętła. Brzmi banalnie, ale to naprawdę świetna sprawa.

W codzienności Ateca wygrywa jeszcze jedną rzeczą, którą docenia się szczególnie wtedy, gdy auto jest używane intensywnie — nie zmusza do życia na jednym kablu. W tej konfiguracji możemy mieć bardzo praktyczny zestaw portów — dwa podświetlane USB-C z przodu i dwa porty USB z tyłu do ładowania urządzeń, więc pasażerowie nie muszą kłócić się o kabel.

Do tego dochodzi klasyczne gniazdo 12V z przodu, które nadal bywa przydatne (kamera, wideorejestrator, kompresor w trasie), a także ładowarka bezprzewodowa, która jednak nie jest ani chłodzona, ani szybka, więc w moich oczach to akurat kompletnie zbędny dodatek. A jeśli ktoś traktuje auto jako narzędzie na co dzień i ceni funkcjonalność bagażnika, jest też opcja doposażenia go w gniazdo 12V i gniazdo 230V — rzecz, która brzmi niszowo, dopóki nie musimy podładować laptopa, zasilić sprzętu w trasie albo wybrać się samochodem na kemping. Są też dodatki stricte użytkowe, które idealnie pasują do tej prostej i wygodnej filozofii kabiny. Mowa o pakiecie schowków z szufladami pod przednimi fotelami czy drobne, codzienne rozwiązania, które nie robią show na parkingu, ale naprawdę ułatwiają utrzymanie porządku w aucie.

Jeszcze jedna ważna rzecz. SEAT jakiś czas temu zrezygnował z nagłośnienia Beats (czyli Apple), co w testowanej przeze mnie kiedyś Ibizie w specjalnej edycji na 40-lecie modelu było najjaśniejszym punktem całego wnętrza. Teraz miejsce Beats zajęły głośniki SEAT Sound Audio Premium i w testowanej Atece mamy do czynienia dokładnie z systemem audio klasy premium o mocy do 340W ze wzmacniaczem, subwooforem i 9 głośnikami. Brzmi to naprawdę nieźle i dalej słucha się muzyki z przyjemnością, chociaż osobiście trochę mi szkoda, że nie ma już głośników sygnowanych logo Beats.

Na koniec bagażnik — bo SUV bez sensownego bagażnika jest tylko wysokim hatchbackiem. W przypadku Seata Ateca w wersjach z napędem na przód mówimy o 510 litrach, czyli przestrzeni, która realnie sprawdza się na co dzień — zakupy, walizki, sprzęt na weekend, wózek i większe gabaryty bez tetrisowego układania. Tylna kanapa jest dzielona, więc gdy trzeba przewieźć coś dłuższego, da się to zrobić bez dramatów, a przy praktycznych dodatkach typu haczyki i sensowna organizacja przestrzeni auto jeszcze bardziej pokazuje, że zostało zaprojektowane pod normalne użytkowanie.

Dużo robią też opcje typu dwupoziomowa podłoga bagażnika czy elektryczna klapa. W mieście i przy codziennym użytkowaniu to są nieocenione dodatki. I w Atece można to dobrać w pakietach, które mają sens, bo łączą rzeczy powiązane funkcjonalnie — parkowanie (kamera cofania, kamery 360), wygoda (elektryczna klapa, KESSY), a do tego elementy, które wpływają na codzienną „łatwość” używania auta.

I chyba o to chodzi w całej Atece. Tu nie ma jednego wyróżniającego się, gadżeciarskiego elementu, który robi show na parkingu. Jest za to spójność, prostota i funkcjonalność, które po tygodniu zaczynają działać na korzyść auta. Wnętrze nie próbuje nas zachwycać — ono ma nam ułatwiać życie. I to jest powód, dla którego w takim samochodzie można poczuć się naprawdę komfortowo i po prostu nie chce się z niego wysiadać. A na koniec dnia… chyba właśnie o to nam chodzi.

1.5 TSI 150 KM + DSG, czyli definicja zdrowego środka? Napęd w SEAT Ateca

W kompaktowym SUV-ie najłatwiej o dwa błędy — wziąć bazę, która potem męczy w trasie, albo wziąć najmocniejszą wersję i przepłacić za coś, czego nie wykorzystamy. 1.5 TSI 150 KM z DSG jest po środku i właśnie dlatego jest tak popularnym wyborem — bo to jest konfiguracja, która w realnym świecie najczęściej nam „po prostu” wystarcza. I pewnie, silnik 1.5 przy większych gabarytach nie robi wielkiego wrażenia na papierze (chociaż samochody z Państwa Środka nie takie rzeczy już widziały), ale z mojego doświadczenia z Seatami wynika, że takie wersje często sprawiają wrażenie bardziej żwawych w codziennej jeździe. W praktyce ta konfiguracja potrafi być bardzo przyjemna; jest elastyczna, a DSG i charakterystyka turbo sprawiają, że auto chętnie reaguje na gaz, zwłaszcza w typowych, codziennych prędkościach.

Osiągi to jedno, ale ważniejsze jest to, jak taki układ zachowuje się w codziennym użytkowaniu. DSG w tym aucie jest kupowane po to, żeby było płynnie w mieście, żeby auto nie męczyło w korkach i żeby na trasie łatwo utrzymywało tempo bez ciągłego wachlowania biegami. Parametry producenta są jasne — 9,0 s do 100 km/h i 202 km/h prędkości maksymalnej. To nie jest sportowa bestia, ale jest to wystarczająco dużo, żeby nie mieć wrażenia, że SUV jest dławiony przez własną masę.

Warto też pamiętać, że w tej klasie dynamika to nie tylko czas do setki. To raczej kultura pracy napędu, reakcja na gaz w typowych prędkościach (miasto/obwodnica/ekspresówka) i to, czy auto jest przewidywalne, kiedy potrzebujemy przyspieszyć tu i teraz. Układ 1.5 TSI + DSG z definicji celuje w to, żeby było sprawnie i bez nerwowości. I tak faktycznie jest.

Spalanie w SEAT Ateca FR. Ekstremalne warunki testów nie pomogły

Producent podaje dla tej wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP w okolicach 6,3–6,8 l/100 km, a emisję CO2 w zakresie 144–156 g/km (zależnie od konfiguracji). To jest przydatny punkt odniesienia, bo pokazuje, że napęd jest w miarę efektywny jak na SUV-a, ale każdy, kto jeździ normalnie, wie, że prawdziwa weryfikacja dzieje się w mieście zimą, na krótkich odcinkach i przy wyższych prędkościach na ekspresówce.

W praktyce największy wpływ na spalanie ma to, czy auto jest prowadzone płynnie, czy nerwowo, i czy jeździ głównie w mieście, czy jednak ma dużo trasy. Ateca z założenia ma być autem uniwersalnym, więc typowy scenariusz to mieszanka. I właśnie w takim scenariuszu układ 1.5 TSI z DSG zwykle ma sens — potrafi być rozsądny, kiedy jedziemy spokojnie, ale nie wymusza na nas emeryckiej jazdy, żeby wynik nie wyskoczył w kosmos.

Mi przyszło testować samochód w kompletnej śnieżycy, a przez nieunikniony wylot służbowy nie mogłem podjąć dokładniejszych testów niż te, na które pozwoliły mi warunki pogodowe. Odbyłem jedną znośną trasę wracając do Warszawy z zakątków Lubelszczyzny (trasę z Warszawy tam przejechałem ze średnią prędkością 50 km/h na drogach szybkiego ruchu ze względu na prawdziwy śnieżny armagedon) i udało mi się już w normalnych warunkach pokręcić po mieście. Przez to pozycji w tabelce jest mniej, niż zazwyczaj, ale u mnie wyglądało to następująco:

Trasa (100-140 km/h) 7,9 l/100 km Miasto 8,5 l/100 km

Jak jeździ SEAT Ateca w sportowej wersji?

Wersje „sportowe” w SUV-ach bywają pułapką, bo w teorii wyglądają dynamicznie, a w praktyce różnica kończy się na twardszym zawieszeniu, które na gorszych drogach potrafi męczyć. Ateca jako kompaktowy SUV ma tę przewagę, że da się ją skonfigurować tak, by była jednocześnie pewna i nadal komfortowa — i dużo zależy tu od opcji, zwłaszcza rozmiaru kół oraz zawieszenia.

Istotną rolę gra SEAT Drive Profile, czyli tryby jazdy zmieniające reakcję układu napędowego, siłę wspomagania kierownicy i sposób działania DSG. Dzięki temu w mieście można postawić na płynność, na trasie na spokój, a kiedy jest ochota na bardziej bezpośrednie reakcje — po prostu to wybrać jednym przełącznikiem.

Jeśli ktoś chce pójść krok dalej, jest też adaptacyjne zawieszenie DCC. To jedna z tych dopłat, które realnie zmieniają odbiór auta: w jednym ustawieniu łatwiej utrzymać komfort na nierównościach, w innym samochód robi się wyraźnie bardziej zwarty. DCC ma sens szczególnie wtedy, gdy Ateca ma być „do wszystkiego” — codziennie po mieście, ale też bez rozmywania się w zakrętach, gdy jedziemy dynamiczniej. I to jest dokładnie ta filozofia, w którą wersja FR powinna celować.

Asystenci i bezpieczeństwo. Fundament jest mocny, a resztę dobieramy pod swoje potrzeby

Ateca ma w standardzie zestaw systemów, które dziś są absolutną podstawą — Front Assist z awaryjnym hamowaniem i ochroną pieszych, Lane Assist, rozpoznawanie zmęczenia, rozpoznawanie znaków, kontrolę ciśnienia w oponach i kilka innych funkcji stabilizacji i wsparcia. To jest dobry punkt wyjścia, bo już w bazie dostajemy realne bezpieczeństwo.

Potem zaczyna się część, którą wielu kierowców doceni szczególnie, jeśli jeździ dużo tras — aktywny tempomat ACC, asystent świateł drogowych, system monitorowania martwego pola Side Assist, ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu, Pre-Crash Assist i funkcje, które realnie zwiększają komfort i spokój w codziennym ruchu. W Atece te elementy są uporządkowane w pakiety (M, L, XL), a dodatkowo dochodzi funkcja predykcyjnego ACC współpracująca z nawigacją w autach z Navi System+.

Niestety przez wspomniane już skrajne warunki pogodowe, nie jestem w stanie ocenić jakości asystentów — linii na drogach zwyczajnie nie było widać, a śnieg momentalnie zakrywał wszelkie kamery i czujniki, więc o włączeniu adaptacyjnego tempomatu nie było mowy. Brzmi to jak wygodna wymówka, ale naprawdę warunki atmosferyczne nie były po mojej stronie podczas użytkowania tego samochodu.

Ile kosztuje SEAT Ateca FR?

Ateca startuje od 95 800 zł, a wersja FR od 133 000 zł (przy 1.5 TSI 150 KM z manualem). Jeśli mówimy o FR-ze w tej konfiguracji, która najczęściej interesuje kupujących, czyli 1.5 TSI 150 KM z DSG, wtedy punkt wejścia to 144 200 zł.

Najważniejsze w temacie kosztów jest to, żeby dopłaty miały sens użytkowy — i tu wracamy do pakietów. Jeśli chcemy w Atece poczuć „wyższą klasę” na co dzień, promocyjny pakiet dla FR z wirtualnym kokpitem 10,25”, kamerami 360 i indukcją za 2999 zł jest jedną z najbardziej racjonalnych opcji, bo realnie zmienia doświadczenie z auta. Z kolei większe pakiety typu Urban (między innymi panoramiczny dach, elektrycznie i bezdotykowo otwierana klapa z KESSY, 18-calowe felgi, kamera cofania i pakiet asystentów L) to już wybór dla tych, którzy chcą maksymalnie doposażonego FR i traktują auto bardziej jako komfortowe daily niż „po prostu” rozsądnego SUV-a.

Granica opłacalności jest więc prosta. Dopłacamy do rzeczy, które będziemy czuć codziennie, a nie do rzeczy, które dobrze wyglądają tylko w konfiguratorze. Ateca daje możliwość zrobienia jednej i drugiej wersji, ale w dobrze złożonym FR-ze sens ma przede wszystkim wygoda i technologie ułatwiające życie.

I taki zestaw w moich oczach miał testowany egzemplarz — finalnie to była konfiguracja za prawie 200 tysięcy złotych, co jak na Atecę jest już pułapem, przy którym zaczynają boleć zęby. Nawet jeśli wrażenia z jazdy były pozytywne, zostaje lekki zgrzyt — końcowa kwota w moim odczuciu robi się po prostu wysoka, podobnie jak z Leonem w plug-inie.

SEAT Ateca to dobry wybór… dla każdego

SEAT Ateca FR w konfiguracji 1.5 TSI 150 KM + DSG to propozycja dla kogoś, kto chce SUV-a, ale nie chce rezygnować z poczucia kontroli, sensownej dynamiki i spójnego charakteru auta. To nie jest samochód, który udaje hot-hatcha. To jest samochód, który ma być praktyczny, ale ma też dawać satysfakcję z tego, że jest dobrze skrojony.

Wersja FR wnosi klimat i dopracowany wygląd, a Graphite Grey świetnie to domyka — jest elegancko, nowocześnie i dojrzale, bez krzyku. Jeśli do tego dołożymy rozsądne pakiety — szczególnie te, które ułatwiają codzienność (kamery 360, kokpit cyfrowy, wygoda obsługi) — dostajemy kompaktowego SUV-a, który nie męczy i nie irytuje drobiazgami, a jednocześnie ma charakter.

To auto, którym możecie pojechać z rodziną na wakacje, i którym możecie wieczorem bardziej dynamicznie pojeździć po pustych szosach z głośną muzyką (już bez Beats, ale nadal konkretnie), żeby spędzić trochę czasu w samotności za kółkiem, co często osobiście jest dla mnie kojące. Sam ten fakt sprawia, że to jest bardzo sensowny samochód, który warto wziąć pod uwagę — a 5 lat gwarancji i finansowanie dla przedsiębiorców tylko dodają mu kolorów. Nie ma efektu „wow”, ale jest poprawnie i przyjemnie. A jak już wspominałem, właśnie o to w tym aucie chodzi.