Najlepszym przykładem jest Dubaj, gdzie policja od dawna dysponuje samochodami, które większość z nas kojarzy raczej z kolekcjami milionerów. Rolls-Royce Cullinan, Porsche 918 Spyder czy Ferrari FF już nikogo tam specjalnie nie dziwią, więc miejscowi funkcjonariusze postanowili poszerzyć flotę o coś na dwóch kołach. Wybór padł na BMW M 1000 RR, czyli jeden z najbardziej ekstremalnych motocykli dopuszczonych do ruchu drogowego. Maszyna dołączyła do policyjnej floty 16 listopada 2026 roku, więc teraz nasuwa się najważniejsze pytanie – po co?

BMW M 1000 RR ma więcej wspólnego z wyścigami niż z policyjnym patrolem

BMW M 1000 RR jest drogowym superbike’em, który czerpie garściami z technologii wykorzystywanych w wyścigach WorldSBK. Jego czterocylindrowy silnik o pojemności 999 cm³ korzysta z systemu zmiennych faz rozrządu ShiftCam i generuje 218 KM przy 14500 obr./min oraz 113 Nm momentu obrotowego. Producent deklaruje przyspieszenie do 100 km/h w 3,1 sekundy i prędkość maksymalną na poziomie 314 km/h, a to wszystko przy masie gotowego do jazdy motocykla wynoszącej 194 kg. Innymi słowy, mamy do czynienia z maszyną, której możliwości większość kierowców wykorzysta wyłącznie na torze.

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Dubajska policja / Facebook

Sporo mówi o niej również wyposażenie. Aerodynamiczne skrzydełka zwiększają docisk przedniego koła przy wysokich prędkościach, ograniczając tendencję do jego unoszenia, a zaawansowane systemy elektroniczne pomagają kontrolować potężną moc silnika. Dochodzą do tego hamulce M, tytanowy układ wydechowy i rozwiązania ograniczające masę. Swoją drogą, niedawno pisałem o BMW M 1000 RS, które również rozwija 218 KM, ale ma nieco bardziej drogową charakterystykę i bardziej pasuje do ulicznego ruchu. Tymczasem M 1000 RR pozostaje konstrukcją nastawioną przede wszystkim na możliwie najlepsze osiągi.

Dubajska policja / Facebook



Mimo tego wszystkiego dubajska policja nie zdecydowała się na istotne zmiany mechaniczne. Motocykl zachował seryjny układ napędowy, a największe różnice sprowadzają się do biało-zielonego malowania, syreny przy lewej owiewce oraz świateł ostrzegawczych zintegrowanych ze skrzydełkami.

Swoją drogą, taka przyjemność swoje kosztuje, bo w Polsce firma BMW wycenia model M 1000 RR z rocznika 2027 na minimum 161900 złotych, choć nie znamy kosztu policyjnego egzemplarza ani jego dodatkowego wyposażenia.

Policja z Florydy zrobiła coś podobnego

Dubaj nie jest pierwszym miejscem, w którym policjanci zainteresowali się sportowymi motocyklami BMW. W 2024 roku amerykańska Florida Highway Patrol również włączyła do swojej floty superbike’a, choć nie był to M 1000 RR, a nieco mniej ekstremalny S 1000 RR. Co istotne, maszyna pochodziła z konfiskaty, więc nie obciążyła budżetu zakupowego formacji, a do tego służyła do działań edukacyjnych i spotkań ze społeczeństwem, a nie do aktywnego patrolowania dróg.

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W Dubaju sytuacja wygląda nieco inaczej, bo miejscowa policja oficjalnie włączyła M 1000 RR do floty patroli turystycznych. Motocykl ma zwiększać obecność funkcjonariuszy w popularnych miejscach i pomagać im w kontakcie z mieszkańcami oraz turystami. Przy takim zastosowaniu wybór ekstremalnej maszyny zaczyna mieć więcej sensu, choć niekoniecznie z powodów, które mogłyby sugerować jej osiągi. Przecież nawet podczas najbardziej wymagającego patrolu nie potrzeba 218 KM ani aerodynamicznych skrzydełek, które zaczynają pokazywać swoje zalety dopiero przy znacznie wyższych prędkościach wręcz nieosiągalnych na ulicach.

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Mam jednak wrażenie, że właśnie w tym tkwi cała idea. Policyjny superbike sam w sobie przyciąga uwagę, zachęca do robienia zdjęć i sprawia, że funkcjonariusze stają się bardziej zauważalni. Jest to szczególnie istotne w Dubaju, gdzie luksusowe samochody policyjne od lat stanowią część wizerunku miasta. Jeśli więc BMW M 1000 RR ma przede wszystkim pomagać budować relacje z turystami, to może sprawdzać się w tej roli nawet bez wykorzystywania ułamka swojego potencjału.

Źródła: Emirates News Agency, BMW Motorrad, Visordown