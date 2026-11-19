Zamiast próbować przekonać motocyklistów do ekologicznej alternatywy dla spalinówek, Stark Future postanowił dostarczyć im maszyny, które w określonych warunkach będą od nich po prostu lepsze. Efekt? Firma z Barcelony, która rozpoczęła sprzedaż motocykli zaledwie trzy lata temu, właśnie dołączyła do grona europejskich jednorożców, a więc przedsiębiorstw wycenianych na ponad miliard euro.

Elektryczne motocykle przynoszą straty? Stark Future pokazuje, że nie

Stark Future pozyskał finansowanie w ramach transakcji przekraczającej 150 mln euro, czyli około 660 mln zł, a inwestorzy wycenili firmę na 1,2 mld euro (około 5,28 mld zł) jeszcze przed uwzględnieniem nowego kapitału. Rundzie przewodził Highland Europe, a uczestniczyli w niej również Morgan Stanley Investment Management i Axon Partners Group. Mówimy więc o największej, a przynajmniej według producenta, inwestycji w europejską firmę produkującą elektryczne motocykle. Tym bardziej imponujące jest jednak to, że jeszcze we wrześniu 2025 roku Stark Future był wart 750 mln euro.

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Znacznie ciekawsze wydają mi się jednak wyniki sprzedaży, bo prezes Anton Wass przewiduje około 150 mln euro przychodów w 2026 roku i dodatni wynik operacyjny. Firma deklaruje też, że osiągnęła rentowność, choć bez pełnych sprawozdań finansowych trudno ocenić skalę i trwałość tego sukcesu. Niedawno pisałem przecież o problemach LiveWire, czyli firmy wywodzącej się z Harley-Davidsona, której nie pomogła nawet dominacja w amerykańskim segmencie elektrycznych motocykli drogowych. Skąd więc taka różnica?

Stark VARG pokazuje, że czasem warto zacząć elektryfikację od końca

Osobiście uważam, że Stark znalazł niszę, w której ograniczenia napędu elektrycznego są po prostu mniej dotkliwe, a jego zalety wyjątkowo pożądane. Motocross i enduro nie wymagają przecież pokonywania kilkuset kilometrów bez przerwy, a liczy się w nich przede wszystkim kontrola nad napędem, niewielka masa i reakcja na użytkownika. Elektryczny VARG EX oferuje do 80 KM, nie potrzebuje klasycznej skrzyni biegów ani sprzęgła, a kierowca może regulować charakterystykę oddawania mocy i hamowania silnikiem. Co więcej, mówimy o motocyklu, który waży około 120 kg, więc nie jest przesadnie ciężki na tle sportowych spalinówek.

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Oczywiście nie oznacza to, że VARG jest pozbawiony wad. Jego akumulator o pojemności 7,2 kWh ma wprawdzie zapewniać nawet sześć godzin jazdy, ale przy intensywnym wykorzystywaniu osiągów czas ten będzie znacznie krótszy. W niezależnym teście AutoScout24 motocykl pokonał około 80 km podczas umiarkowanej jazdy drogowej, a ładowanie od 15 do 100 procent zajęło niemal dwie godziny. Do tego VARG EX kosztuje w Polsce od 55990 zł, przy czym podstawowy wariant oferuje 60 KM, a mocniejsza, 80-konna wersja Alpha wymaga dopłaty.

Najwyraźniej jednak klienci są gotowi zaakceptować takie kompromisy. Stark twierdzi, że jego VARG EX jest najlepiej sprzedającym się motocyklem enduro na świecie, a w ciągu pierwszego roku zdobył około połowy niemieckiego rynku tej kategorii. Producent chwali się również pierwszym miejscem we Francji i Włoszech oraz około 5-procentowym udziałem w globalnym rynku motocykli terenowych, którego wartość szacuje na 3 mld euro, a największym rynkiem Stark Future pod względem wolumenu sprzedaży są obecnie Stany Zjednoczone.

Stark Future chce teraz czegoś więcej niż podboju terenowych tras

Nowe finansowanie ma pozwolić firmie rozwinąć produkcję w zakładzie o powierzchni 20000 m² pod Barceloną, wejść na kolejne rynki i stworzyć nowe platformy motocyklowe. Stark zamierza bowiem wyjść poza motocross, enduro oraz supermoto i zainteresować się znacznie większym rynkiem motocykli drogowych, którego potencjalną wartość szacuje na około 90 mld euro. Tylko czy to się uda? Mam co do tego spore wątpliwości.

Stark Varg SM

Podczas gdy na torze motocrossowym przerwa na ładowanie jest do zaakceptowania, to podczas kilkusetkilometrowej wyprawy staje się już poważnym ograniczeniem. Wprawdzie to VARG SM pokazał mi wcześniej, jak zaawansowane mogą być elektryczne supermoto, ale nadal trudno mi wyobrazić sobie podobną dominację elektryków w turystyce motocyklowej bez wyraźnego postępu w technologii akumulatorów.

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Sam sukces Stark Future każe jednak spojrzeć na elektryfikację motocykli z innej perspektywy. Być może branża zbyt długo próbowała zastępować benzyniaki tam, gdzie napęd spalinowy ma największą przewagę, zamiast zacząć od segmentów, w których elektryk rzeczywiście może zaoferować coś lepszego. Stark najwyraźniej udowadnia, że taki biznes ma sens. Teraz musi jeszcze pokazać, czy potrafi powtórzyć ten sukces poza swoim dotychczasowym podwórkiem.

Źródła: Reuters, Visordown, AutoScout24, Stark Future