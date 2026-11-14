Jeden silnik i trzy zupełnie różne motocykle. Benda wyciska więcej ze swojego V-twina

Chiński producent najwyraźniej doszedł do wniosku, że jego silnik typu V-twin ma znacznie większy potencjał niż tylko napędzanie niskich cruiserów i efekty tej decyzji mogliśmy zobaczyć podczas targów EICMA 2026. Podczas nich Benda przedstawiła trzy nowe motocykle – Vinster 700, Vinster X 700 oraz Capra 700. Pierwszy jest klasycznym roadsterem, drugi czerpie sporo ze świata scramblerów, a trzeci celuje już w segment adventure. Wspólnie ze wspomnianym Rockiem 707 tworzą więc rodzinę czterech motocykli reprezentujących trzy różne podejścia do jazdy, choć wszystkie korzystają z tego samego silnika. Czy taki pomysł ma rzeczywiście sens?

Jeden silnik V2, ale motocykle o zupełnie różnym charakterze

Sercem wspomnianej rodziny jednośladów od Benda jest chłodzony cieczą, dwucylindrowy silnik widlasty o pojemności 691,66 cm³ i kącie rozwarcia cylindrów wynoszącym 65 stopni. Jednostka ta generuje 54 kW, czyli około 73 KM przy 9000 obr./min oraz 68 Nm momentu obrotowego przy 6500 obr./min. Nie są to może parametry, które robią szczególne wrażenie w świecie współczesnych motocykli, ale do maszyn średniej klasy powinny być wystarczające. Zwłaszcza że mówimy o silniku, który swoją maksymalną moc rozwija przy stosunkowo wysokich obrotach.

Benda Rock 707

Pisałem już o Bendzie Rock 707 przy okazji jej nietypowego zawieszenia pneumatycznego, ale to tylko jedna z cech wyróżniających tego cruisera. Ma on również elektroniczne sprzęgło pozwalające ruszać i zmieniać biegi bez korzystania z klamki oraz napęd pasem. Nowe Vinstery rezygnują z tych rozwiązań na rzecz klasycznego sprzęgła wielotarczowego z funkcją antyhoppingową oraz napędu łańcuchowego. Z kolei Capra 700 otrzymała zupełnie inne podwozie, które zostało dostosowane do jazdy po mniej przyjaznych nawierzchniach.

Benda Rock 707

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Ciekawi mnie jednak przede wszystkim to, jak Benda dostosuje charakterystykę silnika do poszczególnych motocykli przy jednoczesnym deklarowaniu identycznych możliwości. W cruiserze liczy się przecież płynne oddawanie momentu obrotowego i spokojna jazda, podczas gdy roadster powinien zachęcać do znacznie dynamiczniejszego traktowania manetki gazu. Adventure musi natomiast radzić sobie również przy niskich prędkościach i zmiennym obciążeniu.

Vinster 700 i Vinster X 700, czyli dwa pomysły na tę samą konstrukcję

Oba nowe roadstery korzystają z ramy podwójnej kołyskowej, aluminiowego wahacza jednostronnego oraz zawieszenia o skoku 135 mm z przodu i 120 mm z tyłu. Do tego dochodzą tarczowe hamulce z dwukanałowym ABS-em, 15-litrowy zbiornik paliwa, ekran TFT oraz porty USB-A i USB-C. Benda nie próbuje więc tworzyć dwóch odrębnych konstrukcji, a raczej wykorzystuje wspólną platformę do zaoferowania motocykli o różnym przeznaczeniu.

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Vinster 700

Podstawowy Vinster 700 waży 195 kg, ma 17-calowe koła i kanapę na wysokości 830 mm. Vinster X 700 podnosi siedzenie do 865 mm, otrzymuje 19-calowe przednie koło, osłony dłoni, silnika oraz niewielką szybę, a jego masa wzrasta w jego przypadku do 200 kg. Wygląda więc bardziej terenowo, ale trudno uznać go za pełnoprawny motocykl wyprawowy. Zwłaszcza że skok zawieszenia pozostaje identyczny jak w standardowym Vinsterze.

Benda Capra

Znacznie lepiej widać to po zestawieniu obu motocykli z Caprą 700, która otrzymała 21-calowe przednie koło, zawieszenie o skoku 230 mm z przodu i 220 mm z tyłu oraz 18-litrowy zbiornik. Całość waży jednak 220 kg, co przy mocy około 73 KM może ograniczać jej atrakcyjność dla osób zainteresowanych bardziej wymagającą jazdą terenową.

Benda ma ambitny plan, ale na jego realizację jeszcze poczekamy

Nie jest to oczywiście pierwsza próba Bendy wejścia do segmentu motocykli szosowych i zresztą już wcześniej pisałem o czterocylindrowym LFS 700. Tym razem jednak producent postawił na coś znacznie ciekawszego z biznesowego punktu widzenia. Wspólna jednostka napędowa może bowiem znacznie ograniczyć koszty projektowania, produkcji i późniejszego serwisowania kilku motocykli, a jednocześnie pozwala marce dotrzeć do klientów o zupełnie różnych oczekiwaniach. Cały ten plan ma jednak pewien haczyk… bo wiemy dużo, ale nie wiemy najważniejszego.

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Benda nie przedstawiła jeszcze europejskich cen ani wiążących terminów sprzedaży nowości, a według relacji z EICMA wszystkie trzy motocykle pozostają prototypami, które mogą trafić do Europy dopiero około 2028 roku. Wciąż mamy więc do czynienia z zapowiedzią, a nie gotową ofertą.

Źródła: Benda Motor Europe, Visordown, 1000PS