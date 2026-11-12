Elektryczna Vespa ma poważną słabość. Nawet nowy silnik nie pomógł motocyklowi

67 km/h. Tyle wynosiła prędkość maksymalna elektrycznej Vespy Primavera Tech z 2024 roku i dokładnie tyle samo oferuje jej nowa generacja. Nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, gdyby włoski producent nie przygotował zupełnie nowego silnika, który według deklaracji ma zapewniać lepszą reakcję na przyspieszanie, wyższy moment obrotowy i większą efektywność energetyczną. Czy rzeczywiście mamy więc do czynienia ze znaczącym postępem?

Nowy silnik Vespy, ale prędkość maksymalna ciągle taka sama

Vespa przygotowała trzy elektryczne jednoślady, które korzystają z nowego silnika opracowanego i produkowanego we Włoszech. Primavera oraz Sprint S są motorowerami, więc rozwijają maksymalnie 45 km/h, oferują do 85 km zasięgu w trybie ECO i mają wyjmowane akumulatory. Najciekawsza jest jednak Primavera Tech, którą producent klasyfikuje jako motocykl ze względu na prędkość maksymalną przekraczającą 45 km/h.

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Vespa Sprint S

Sęk w tym, że jej 67 km/h trudno nazwać imponującym wynikiem, choć jednocześnie trzeba pamiętać o przeznaczeniu tego jednośladu. Vespa od lat skupia się przede wszystkim na miejskiej mobilności, a nie na oferowaniu możliwie najwyższych osiągów. W takim zastosowaniu sama prędkość maksymalna nie musi więc być najważniejszym parametrem, bo znaczenie mają również charakterystyka napędu, zużycie energii czy wygoda codziennej eksploatacji. Tak się z kolei składa, że sam nowy silnik ma bowiem zapewniać większy moment obrotowy, lepszą reakcję na manetkę i wyższą sprawność.

Piaggio wspomina również o nowym czujniku prędkości oraz modułowej konstrukcji napędu. Szczególnie interesuje mnie jednak rezygnacja z pierwiastków ziem rzadkich w silniku, bo ogranicza ona zależność producenta od surowców o skoncentrowanym geograficznie wydobyciu i przetwarzaniu. Niestety szczegółowych danych na te wszystkie tematy zabrakło, a szkoda.

Primavera Tech z większym zasięgiem. Wreszcie coś się zmieniło

Najważniejszą poprawą pozostaje zasięg, który wzrósł z 80 do 90 km według cyklu WMTC, a więc o 12,5%. W trybie ECO nowa Primavera Tech ma pokonać nawet 100 km, ale dokładnie tyle samo deklarował producent dla poprzednika, więc samo zwiększenie zasięgu dotyczy konkretnego cyklu pomiarowego, a nie wszystkich możliwych warunków jazdy. Piaggio chwali się również zmniejszeniem zużycia energii o 17%, ale ta poprawa dotyczy poboru energii z sieci dzięki nowej, sprawniejszej ładowarce, a nie bezpośrednio energii zużywanej podczas jazdy. Ładowanie akumulatora od zera do 80% ma teraz zajmować około 2,5 godziny, podczas gdy poprzednik wymagał około czterech godzin do pełnego naładowania.

Vespa Primavera Tech

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Primavera Tech otrzymała też nowy, 5-calowy wyświetlacz TFT zamiast wcześniejszego 4,3-calowego, a także funkcję Maintenance, która ma pomagać w utrzymaniu akumulatora w dobrej kondycji podczas długich postojów. System Vespa MIA, nawigacja czy dostęp bezkluczykowy nie stanowią już jednak żadnej rewolucji, bo były dostępne w poprzedniej generacji. Pozwolę sobie tutaj zresztą na dygresję, bo tak się składa, że podobnie wygląda sytuacja z innymi elektrycznymi skuterami. Przy okazji Athera Konarc pisałem już o tym, jak szybko wyposażenie znane z samochodów premium trafia do znacznie mniejszych pojazdów.

Czy elektryczna Vespa ma sens przy takich możliwościach?

Pozostaje jeszcze kwestia ceny, której producent nie ujawnił jeszcze dla nowej generacji. Poprzednia Primavera Tech Elettrica kosztuje w Polsce według oficjalnego cennika 34700 zł, a więc niemało jak na jednoślad przeznaczony przede wszystkim do poruszania się po mieście. Na razie nie wiemy jednak, czy nowa generacja utrzyma podobny poziom cenowy.

Vespa Primavera Tech

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Patrząc na nową Primaverę Tech, trudno mi oprzeć się wrażeniu, że Vespa ciągle traktuje elektryfikację przede wszystkim jako sposób na unowocześnienie własnej legendy. Zwiększenie zasięgu, poprawa sprawności ładowania i zmiany konstrukcyjne napędu są jak najbardziej pożądane, ale trudne do ocenienia. Zwłaszcza że Vespa nie zaczyna przygody z elektrycznym napędem od zera, a starsza Primavera Tech już oferowała większość wyposażenia, którym chwali się jej następczyni. Pewne jest więc, że nowa elektryczna Vespa jest przede wszystkim ewolucją dobrze znanej konstrukcji.

Źródła: Piaggio Group, Vespa