Do tej pory Project Ares doczekał się już pierwszych niezależnych jazd testowych, więc możemy wreszcie spojrzeć na niego jak na prawdziwy pojazd, a nie kolejną wielką obietnicę. Real Motors rozpoczął przy tym przyjmowanie zamówień na limitowaną serię 250 egzemplarzy z dostawami planowanymi na 2027 rok. Jest w tym wszystkim tylko pewien haczyk, bo przez te dwa lata konstrukcja zmieniła się bardziej, niż mogłoby się wydawać.

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Real Motors to niewielka firma z amerykańskiego Greenville, której założyciele, Trent Dingman i Michael Feng, postawili sobie za cel stworzenie możliwie najbardziej wyjątkowego motocykla. Do rozwoju projektu dołączył również Vance Strader, który był wcześniej związany z LiveWire, co pokazuje, że za nietypowym wyglądem zaczyna stać coraz poważniejsze zaplecze inżynieryjne.

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Project Ares w 2024 roku

Podczas premiery szczególną uwagę przyciągnęły dwa działające prototypy. Czerwony Project Ares 03 wyróżnia się masywnymi osłonami przedniego zawieszenia i agresywną sylwetką, ale jeszcze ciekawszy jest czarny prototyp 04 o nazwie “Ghost”. Jego półprzezroczysta karoseria pozwala dostrzec elementy instalacji elektrycznej, przewody wysokiego napięcia i układ chłodzenia ładowarki. Wygląda to fenomenalnie, bo zamiast ukrywać technologię pod plastikami, projektanci uczynili z niej część wyglądu motocykla.

Real Motors określa swoją filozofię mianem Electric Analogue, czyli próby zachowania mechanicznego charakteru jazdy pomimo elektrycznego napędu. Dlatego zresztą Ares ma minimalistyczny wyświetlacz i klasyczne sterowanie, a to wszystko bez rozbudowanego ekosystemu aplikacji.

1000 Nm momentu obrotowego? Prawdziwe osiągi są inne

Prototyp Ghost rozwija około 75 kW, czyli 100 KM, a producent deklaruje aż 1000 Nm momentu obrotowego. Ta druga wartość wymaga jednak wyjaśnienia, bo odnosi się do tylnego koła i to już po uwzględnieniu przełożenia napędu. Podobny temat poruszałem przy motocyklu Bonnell 805 RX, który również chwali się absurdalnie wysokim momentem obrotowym. Nie możemy więc porównywać takich wartości bezpośrednio z momentem generowanym na wale silnika spalinowego, którego podawanie jest najpowszechniejsze.

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Jest jednak coś ważniejszego. W 2024 roku Real Motors zapowiadał motocykl ważący około 190 kg z akumulatorem 11 kWh, a aktualny Ghost waży już około 220 kg i korzysta z pakietu o pojemności około 15 kWh. Z kolei przygotowywana do sprzedaży wersja LOT 01 ma oferować silnik 65 kW, akumulator 13,4 kWh, masę około 215 kg i prędkość maksymalną 175 km/h. Innymi słowy, imponujące parametry mocniejszego prototypu nie są dokładnie tym, co otrzymają klienci.

Relacja Tima Stevensa z The Verge pokazuje z kolei, że charakter Aresa nie do końca odpowiada jego sportowej sylwetce. Motocykl ponoć płynnie oddaje moc w trzech trybach jazdy, ale wymaga wyraźnie większego wysiłku przy pokonywaniu zakrętów niż typowe sportowe maszyny. Testowany Ghost nie miał też ABS-u ani kontroli trakcji, co przy takiej mocy trudno zignorować. Na szczęście producent przewiduje możliwość zastosowania zawieszenia Öhlins i hamulców Brembo, choć dokładne wyposażenie seryjnej wersji nadal wymaga doprecyzowania.

Project Ares jest drogi, ciężki i nadal ma problem z ładowaniem

Producent deklaruje około 193 km zasięgu podczas jazdy miejskiej, ale podczas dynamicznego testu Stevens nie zbliżył się do takiego wyniku. Naturalnie prototyp może jeszcze przejść kolejne poprawki, ale nie oczekiwałbym cudów. Przy większych prędkościach opór aerodynamiczny szybko zwiększa zapotrzebowanie na energię, a kilkunastokilowatogodzinny akumulator ma swoje ograniczenia. Największe rozczarowanie to jednak ładowanie.

W 2024 roku pojawiały się deklaracje o uzupełnieniu energii od 10 do 80 procent w mniej niż pół godziny. Tymczasem aktualny prototyp obsługuje ładowanie z mocą do 3,3 kW, a to przez złącze SAE J1772. Przy akumulatorze 15 kWh oznacza to teoretycznie przynajmniej 4,5 godziny na pełne ładowanie i to pomijając straty energii czy ograniczenia pod koniec procesu. Brakuje też potwierdzenia, że wersja produkcyjna zaoferuje szybsze ładowanie.

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Pierwsza seria Project Ares ma kosztować od 20000 dolarów, czyli około 80000 zł po samym przeliczeniu waluty, a więc bez polskich podatków i kosztów importu. Real Motors planuje rozpocząć dostawy w Ameryce Północnej na początku 2027 roku, a europejskie egzemplarze mają trafić do klientów po uzyskaniu homologacji.

Czy warto tyle zapłacić? Jeśli szukacie praktycznego motocykla elektrycznego, to raczej nie. Ares jest ciężki, drogi i nadal wymaga kompromisów związanych z akumulatorem. Jednocześnie uważam, że jego premiera pokazuje bardzo interesujący kierunek rozwoju motoryzacji. Elektryczny napęd uwolnił bowiem konstruktorów od wielu ograniczeń silnika spalinowego i pozwolił stworzyć coś, co wygląda jak maszyna z przyszłości, a przy tym rzeczywiście jeździ. Szkoda tylko, że technologia akumulatorów nie nadążyła jeszcze za wyobraźnią projektantów, bo pod względem wyglądu Ares wyprzedza swoje czasy, a pod względem praktyczności wciąż tkwi w dobrze znanych realiach dzisiejszej elektromobilności.

Źródła: Real Motors, The Verge, Electrek