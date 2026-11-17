Corsaro 750 ma trafić do salonów w 2027 roku i walczyć o klientów, którzy mogliby zainteresować się Ducati Monsterem. Podobnie jak włoski konkurent, ten motocykl również korzysta z dwucylindrowego silnika V2 o kącie rozchylenia cylindrów 90 stopni, ale producent dołożył w nim coś nietypowego dla tej klasy. Wał korbowy obraca się w Corsaro 750 przeciwnie do kół, a w motocyklu, który musi przechylać się w zakrętach, taki szczegół może mieć znaczenie.

Dlaczego kierunek obrotu wału może poprawić prowadzenie?

Obracające się koła i elementy silnika mają moment pędu, przez co przeciwstawiają się zmianom kierunku osi obrotu. Przy klasycznym wale obracającym się zgodnie z kołami efekty żyroskopowe częściowo się sumują. Wał przeciwbieżny może część z nich kompensować, przez co kierowca powinien łatwiej przerzucać motocykl z jednego zakrętu w drugi. Konstrukcja wpływa też na reakcje motocykla przy gwałtownym przyspieszaniu i hamowaniu, ograniczając tendencję do unoszenia przedniego lub tylnego koła.

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Nie jest to jednak odkrycie Moto Morini. Ducati wykorzystuje przeciwbieżny wał chociażby w Panigale V4, przenosząc do drogowego superbike’a rozwiązanie znane z wyścigów MotoGP. Zwykły Monster nie dostał takiej konstrukcji, więc Corsaro rzeczywiście ma czym się wyróżnić. Tyle że sam wał nie zamieni ciężkiego motocykla w lekką maszynę wyścigową, a bez testu porównawczego nie sposób określić, jak duży będzie rzeczywisty zysk.

Ducati Monster ma przewagę, której wał nie wymaże

Corsaro oferuje według nowej specyfikacji 95 KM i 70 Nm, podczas gdy aktualny Ducati Monster z silnikiem V2 o pojemności 890 cm³ rozwija 111 KM i 91,1 Nm. Jeszcze ciekawiej wygląda kwestia masy. Moto Morini deklaruje 195 kg na sucho, natomiast Ducati podaje 175 kg z płynami eksploatacyjnymi, ale bez paliwa. Nie są to identyczne metody pomiaru, ale wartości te sugerują, że Monster pozostaje wyraźnie lżejszą konstrukcją i dlatego nie kupuję z góry opowieści o lepszym prowadzeniu Corsaro.

Bezwładność całego motocykla ma znaczenie niezależnie od kierunku obrotu wału, a Monster jest przecież dopracowaną maszyną z lekkim podwoziem. Przeciwbieżny wał może więc zredukować pewien niekorzystny efekt, ale nie daje automatycznej przewagi nad całym motocyklem konkurenta.

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Z drugiej strony Moto Morini nadrabia wyposażeniem. Do dyspozycji mają być regulowany widelec o średnicy 43 mm, dwie przednie tarcze hamulcowe po 320 mm z zaciskami Nissin, elektroniczna przepustnica, cztery tryby jazdy, czterostopniowa kontrola trakcji, ABS działający w zakrętach i tempomat. Producent dodaje nawet przednią kamerę rejestrującą oraz nawigację na ekranie TFT po połączeniu z telefonem. Jak na motocykl klasy średniej, jest tego całkiem sporo.

Moto Morini zmieniło więcej, niż mogłoby się wydawać

Warto też spojrzeć na historię samego Corsaro, która do prostych ewidentnie nie należy, bo w starszych materiałach Moto Morini deklarowało 96 KM, 77 Nm i przednie hamulce Brembo. Najnowsza wersja ma już 95 KM, 70 Nm i układ Nissin. Zmieniła się nawet wysokość siedzenia z 820 do 845 mm, a to całkiem sporo różnic jak na motocykl, który ciągle czeka na rynkowy debiut. Szczególnie zastanawia mnie moc. Starsze 70,5 kW przekraczało limit 70 kW dla motocykli, które można ograniczyć do kategorii A2, natomiast aktualne 69,5 kW już się w nim mieści. Czy producent zmienił parametry właśnie z powodu homologacji?

Pozostaje jeszcze cena. Włoska marka od 2018 roku należy do chińskiej grupy Zhongneng, która łączy włoskie zaplecze projektowe z chińską produkcją seryjną. O podobnym przesuwaniu granic między producentami europejskimi i chińskimi pisałem już przy CFMoto Ibex 950, a Corsaro może być kolejnym przykładem, że zaawansowana mechanika przestaje być domeną najdroższych marek. Mam jednak nadzieję, że Moto Morini nie potraktuje samego wału jako usprawiedliwienia dla wysokiej ceny.

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Bez informacji o finalnej cenie, jakości wykonania i faktycznym zachowaniu motocykla w zakrętach trudno mówić o pogromcy Ducati Monstera. Znacznie ciekawsza jest więc dla mnie sama perspektywa, że rozwiązanie kojarzone z MotoGP zaczyna trafiać do maszyn dla szerszego grona motocyklistów. Dopiero jazda pokaże, czy w Corsaro za nietypową konstrukcją idzie równie nietypowo dobry efekt.

Źródła: Moto Morini, Ducati