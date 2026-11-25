Brytyjska firma Maeving już wcześniej poradziła sobie ze wspomnianym problemem, a o jednym z efektów jej pracy pisałem przy okazji wyjątkowego motocykla RM1S Blackout. Teraz producent wziął na warsztat swoje modele RM1S oraz RM2 i choć zwiększył ich zasięg aż o 25 procent, to znacznie bardziej interesuje mnie coś, co inżynierowie zmieścili w miejscu tradycyjnego zbiornika paliwa.

Maeving połączył zalety elektrycznych rowerów i samochodów

Według samego producenta aż 80 procent jego dotychczasowych klientów korzysta z możliwości wyjmowania akumulatorów w celu ich naładowania. Trudno się temu dziwić, bo dzięki takiemu rozwiązaniu nawet mieszkaniec bloku bez własnego garażu może pozwolić sobie na elektryczny motocykl. Jednak konieczność zabierania ze sobą specjalnej ładowarki ogranicza możliwości uzupełniania energii podczas dłuższych wyjazdów i dlatego Maeving zintegrował teraz z oboma motocyklami złącze Type 2, czyli ten sam standard, z którego korzystają samochody elektryczne podczas ładowania prądem przemiennym.

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Brytyjczycy nie pozbyli się przy tym możliwości wyjmowania akumulatorów, więc właściciele RM1S i RM2 mogą korzystać zarówno z domowych gniazdek, jak i publicznych stacji ładowania oraz wallboxów. Co jeszcze ciekawsze, oba motocykle nadal mają po dwa akumulatory, ale inżynierowie zwiększyli pojemność użytkową każdego z nich z 2,73 do 3,33 kWh, a to nawet bez zmiany ich gabarytów. Sumarycznie daje to 6,66 kWh energii, która według Maeving wystarczy na przejechanie do 161 km zamiast dotychczasowych 129 km.

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Producent deklaruje również skrócenie czasu ładowania od 20 do 80 procent ze 150 do około 60 minut, ale tutaj mam pewne wątpliwości. Pokładowa ładowarka dysponuje bowiem mocą maksymalnie 3,3 kW, podczas gdy 60 procent pojemności użytkowej obu akumulatorów odpowiada niemal 4 kWh energii. Jeśli wskazywany poziom naładowania odpowiada proporcjonalnie tej pojemności, to cały proces powinien zająć przynajmniej 73 minuty i to jeszcze bez uwzględniania strat energii.

Ponad 45000 złotych za elektryczny motocykl do miasta

Brytyjczycy popracowali również nad charakterystyką napędu, który ma teraz szybciej reagować na ruch manetki i zapewniać lepsze przyspieszenie podczas jazdy. Prędkość maksymalna nadal wynosi jednak około 113 km/h. Jednoosobowy RM1S zyskał dodatkowo wygodniejszą pozycję za kierownicą, a to dzięki niżej osadzonym podnóżkom oraz zmianie położenia kierownicy na wzór dwuosobowego RM2. Oba modele otrzymały ponadto nowe lusterka, opony Mitas oraz aluminiowy “bak”, który poza złączem ładowania mieści niewielki schowek z antypoślizgową powierzchnią i portem USB-C.

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Niestety wraz z modernizacją obu motocykli przyszły podwyżki o 1000 funtów (około 5300 zł). Kiedy na początku 2027 roku Maeving zacznie przyjmować zamówienia, model RM1S będzie kosztować od 8495 funtów, a RM2 od 8995 funtów. W bezpośrednim przeliczeniu daje to odpowiednio około 45300 oraz 48000 złotych, więc tanio nie jest. Dlatego trudno mi uzasadnić taki wydatek na jednoślad, który pod względem prędkości maksymalnej konkuruje z wielokrotnie tańszymi motocyklami spalinowymi klasy 125 cm³. Jednocześnie bardzo podoba mi się kierunek, który obrał Maeving, bo zamiast skupiać się na osiągach, producent sukcesywnie eliminuje niedogodności związane z posiadaniem elektrycznego motocykla.

Gdyby połączenie wyjmowanych akumulatorów i ładowania przez Type 2 stało się standardem również w tańszych jednośladach, elektryfikacja tego segmentu motoryzacji nabrałaby dla mnie znacznie więcej sensu.

Źródła: Maeving