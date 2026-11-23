Właśnie taki pomysł rozwija GR1T, czyli startup projektujący elektryczne motocykle we włoskiej Motor Valley. Zamiast tworzyć cztery zupełnie różne maszyny, inżynierowie postawili na jedną platformę G1, która stanowi podstawę czterech odmian współdzielących ponad 85 procent komponentów. Sam pomysł nie jest rewolucyjny, bo producenci samochodów i motocykli od dawna wykorzystują wspólne platformy. Jednak w przypadku GR1T ciekawi mnie przede wszystkim to, jak daleko można posunąć taką uniwersalność oraz ile w ogóle zyska na niej również sam motocyklista.

Jeden motocykl w czterech wersjach. Gdzie kończy się modułowość GR1T?

Podstawowym modelem jest G1S Street, czyli typowy miejski motocykl z drogowymi oponami Pirelli Angel City. G1X Scrambler otrzymuje koła szprychowe, ogumienie Metzeler Karoo Street i dodatkowe osłony, podczas gdy G1XR Raider rozwija ten pomysł o dodatkowe oświetlenie, ogumienie terenowe, wzmocnione zabezpieczenia i opcjonalną kamerę podczerwoną. Najbardziej odmienny jest G1M Mission, który dzięki przedłużonej tylnej części konstrukcji oraz dodatkowym mocowaniom nadaje się do transportu bagażu i zastosowań użytkowych.

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Co ciekawe, pod tym różnym wyposażeniem kryje się ta sama rama, silnik, elektronika i układ akumulatorów. Wszystkie modele korzystają również z 17-calowych kół, co akurat każe mi zachować dystans wobec terenowych ambicji Raidera. Większy prześwit (228 zamiast 206 mm), odpowiednie opony i osłony z pewnością pomogą na gorszych drogach, ale nie zmienią motocykla w pełnoprawną maszynę enduro. Wspólna konstrukcja musi przecież zaspokoić kilka różnych potrzeb, a to zawsze oznacza jakieś kompromisy.

Sama modułowość również ma ograniczenia. GR1T deklaruje możliwość wymiany paneli bocznych w około dziesięć minut i zgodność wielu akcesoriów między wersjami. Nie oznacza to jednak, że właściciel Street zamieni swoją maszynę w Raidera równie szybko. Wymiana kół, opon czy większych elementów wyposażenia wymaga już znacznie więcej zachodu, a co najgorsze, producent nie oferuje jeszcze gotowego programu takich konwersji. Dla mnie największą zaletą tego pomysłu pozostaje więc uproszczenie produkcji i przyszłego serwisowania, bo wspólne części to mniejsza liczba różnych podzespołów do magazynowania oraz naprawy.

Elektryczny napęd zapewnia niezłe osiągi, ale zasięg pozostaje ograniczeniem

Wszystkie motocykle otrzymały bezszczotkowy silnik elektryczny o mocy ciągłej 11 kW i chwilowej 26,6 kW, czyli około 36 KM. Maksymalna prędkość ma wynosić 130 km/h, masa własna z akumulatorami około 130 kg, a dopuszczalna ładowność aż 190 kg. Napęd na tylne koło przenosi zaś pasek, który ogranicza typowe czynności serwisowe związane z łańcuchem, podczas gdy energię zapewniają dwa wyjmowane akumulatory o łącznej pojemności 6 kWh.

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Producent obiecuje do 150 km zasięgu w mieście, ale znacznie ciekawsze są wyniki jego własnych testów prototypów. Przy prędkościach do 60 km/h motocykle pokonywały 100-120 km, natomiast jazda z prędkościami dochodzącymi do 90 km/h ograniczała zasięg do około 80 km. Przyjmując z kolei pełne wykorzystanie nominalnej pojemności akumulatorów, odpowiada to orientacyjnie zużyciu od 50 do 75 Wh/km, podczas gdy osiągnięcie deklarowanych 150 km wymagałoby zejścia do 40 Wh/km. Różnica jest spora i doskonale pokazuje, dlaczego elektryczne motocykle nadal najlepiej sprawdzają się w mieście oraz krótszych dystansach.

Dwa akumulatory można ładować również poza motocyklem, a cały proces ma trwać 2,5 godziny do 80 procent i 3,2 godziny do pełna. GR1T zadbał też o kilka ciekawych dodatków. Poziome umiejscowienie tylnego amortyzatora pozwoliło wygospodarować dziewięciolitrowy schowek pod siedzeniem, a wyposażenie obejmuje pięciocalowy ekran z łącznością 4G/5G, bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay, GPS, dostęp bez kluczyka oraz kamery rejestrujące jazdę. Brakuje natomiast gotowego ABS, który producent dopiero planuje wdrożyć w wersji seryjnej.

Cztery motocykle za cenę jednego? Niestety nie

Ceny poszczególnych odmian zaczynają się od 8495 euro za Street, a kończą na 9995 euro za Raidera, czyli w prostym przeliczeniu około 38-44,5 tysięcy zł. GR1T przyjmuje już zwrotne rezerwacje za 100 euro i oferuje rabat 1000 euro w programie Founder’s Circle. Jednak zanim ktokolwiek zacznie rozważać zakup, to warto pamiętać, że mówimy ciągle o rozwijanym projekcie. Producent deklaruje na tę chwilę ponad 10000 km testów prototypów oraz sześcioletnią gwarancję na akumulatory z progiem 80 procent pojemności, ale nadal musi ukończyć homologację i przygotować seryjną produkcję.

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Pierwsze dostawy mają ruszyć dopiero w 2028 roku, a firma poszukuje do 8 mln euro finansowania. Patrzę więc na GR1T z zainteresowaniem, ale też ostrożnością, bo problemy LiveWire pokazały już, że nawet zaawansowany elektryczny motocykl nie gwarantuje sukcesu rynkowego. Podobnie jak przy ANY Mobility LUV1, najbardziej przekonuje mnie tutaj próba wykorzystania zalet elektrycznego napędu do stworzenia czegoś bardziej funkcjonalnego. W przypadku GR1T przyszłość może jednak należeć przede wszystkim do samej platformy, bo nawet jeśli właściciele nie będą regularnie zmieniać swoich motocykli w inne wersje, to możliwość budowania różnych maszyn z tych samych podzespołów może być dla młodego producenta naprawdę cenna.

Źródła: GR1T Motorcycles, EICMA