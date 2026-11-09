Elektryczny supermoto za 42000 zł. Jednak czy Zero Project Ventura ma sens?

Zero Motorcycles chce zaoferować nam elektryczny motocykl za mniej niż 8000 funtów, a więc znacznie przystępniejszy cenowo od wielu swoich dotychczasowych konstrukcji. Tyle że nawet taka cena nie jest szczególnie niska, a sam motocykl ma rywalizować z maszynami spalinowymi, które nie wymagają planowania podróży wokół ładowarek. Gdzie więc tutaj jakiś sens?

Zero Project Ventura chce połączyć osiągi supermoto z wygodą elektryka

Project Ventura bazuje na platformie XE, którą Zero wykorzystuje już w swoim lekkim motocyklu terenowym. Tym razem producent postawił jednak na zupełnie inne przeznaczenie, bo zamiast typowo terenowego wyposażenia otrzymujemy 17-calowe odlewane felgi z oponami drogowymi, wyprostowaną pozycję za kierownicą, układ ABS oraz możliwość przewożenia pasażera. W założeniu jest to więc motocykl do codziennych dojazdów, ale zachowujący charakter supermoto, czyli maszyny lekkiej, zwinnej i zapewniającej sporo frajdy z jazdy.

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Nowy napęd elektryczny ma rozwijać ponad 20 kW mocy szczytowej, czyli około 27 KM. Zero deklaruje przy tym możliwość utrzymywania prędkości 105 km/h oraz chwilowego rozpędzenia się do około 130 km/h. Rozróżnienie tych dwóch wartości jest istotne, bo w elektrykach możliwości napędu zależą również od ograniczeń termicznych oraz wydajności akumulatora. Innymi słowy, Project Ventura powinien bezproblemowo radzić sobie w mieście i na drogach lokalnych, ale regularna jazda po szybszych trasach może już obnażyć jego ograniczenia. Zwłaszcza że przy wyższych prędkościach zużycie energii znacząco wzrasta.

Ciekawostką jest też deklarowana zgodność z europejską kategorią A1. Jak to możliwe przy ponad 20 kW mocy szczytowej? W homologacji elektrycznych motocykli znaczenie ma moc ciągła, a ta dla tej kategorii nie może przekraczać 11 kW, a nie wyłącznie chwilowe maksimum. Innymi słowy, mamy tutaj podobny przypadek, jak przy rowerach elektrycznych, które nominalnie dzierżą 250-watowe silniki, ale te mogą w chwilach potrzeby rozwijać całe tysiące watów mocy szczytowej.

Zasięg 150 km, czy 121 km? Zero samo chyba nie wie

Według informacji z targów EICMA, Project Ventura ma zapewniać około 150 km zasięgu w rzeczywistych warunkach. Tymczasem oficjalna strona Zero Motorcycles w momencie pisania tego artykułu podaje już około 121 km. Różnica wynosi prawie 30 kilometrów, a producent nie wyjaśnia szczegółowo obu warunków pomiarowych. Co gorsza, Zero ciągle nie zdradziło pojemności akumulatora, czasu ładowania ani dokładnej masy motocykla, więc te wszystkie wątpliwości nie biorą się z powietrza.

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Bez tych danych trudno ocenić rzeczywistą użyteczność konstrukcji, bo sam zasięg jest przecież tylko częścią układanki. Jeśli motocykl zużywa znaczną część energii podczas szybszej jazdy, to nawet deklarowane 150 km może okazać się trudne do osiągnięcia poza miastem. Dochodzi do tego dodatkowe obciążenie pasażerem oraz wpływ niskiej temperatury. Cieszy natomiast obecność zintegrowanej ładowarki pokładowej, która ma pozwalać na korzystanie również z kompatybilnych publicznych punktów ładowania AC Level 2. Nie znamy jednak jej mocy, więc trudno powiedzieć, jak długo potrwa uzupełnianie energii.

Czy elektryczny motocykl za około 42 tysiące złotych ma sens?

Zapowiadana przez branżowe media cena poniżej 8000 funtów przekłada się na mniej niż około 42200 złotych. Trudno również nazwać taki wydatek szczególnie atrakcyjnym na tle wielu motocykli spalinowych o porównywalnym przeznaczeniu. Zresztą pisałem już o podobnym problemie przy Evoke Nrgy, który ma kosztować wyraźnie mniej, a jednocześnie oferować osiągi wystarczające do codziennych dojazdów. Z kolei LiveWire S4 Honcho Street pokazał, że elektryczny napęd może mieć szczególny sens tam, gdzie prostota obsługi i krótkie dystanse są ważniejsze od możliwości dalekich podróży.

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Dlatego też Project Ventura uważam za ciekawy kierunek rozwoju Zero Motorcycles, które obchodzi w tym roku swoje dwudziestolecie. Producent najwyraźniej zaczyna rozumieć, że elektryczny motocykl nie musi imponować mocą ani prędkością maksymalną, żeby znaleźć nabywców. Sęk w tym, że za równowartość około 42 tys. złotych można kupić naprawdę solidny motocykl spalinowy, który nie zmusi właściciela do zastanawiania się nad pozostałym zasięgiem podczas dłuższego wypadu. Szkoda więc, że właśnie masy i szczegółów akumulatora jeszcze nie znamy, a sam producent planuje wprowadzić seryjny motocykl inspirowany Project Ventura dopiero latem 2027 roku. Wtedy wiele się okaże.

Źródła: Zero Motorcycles – Project Ventura