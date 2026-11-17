Jednym z najbardziej lubianych elementów wielu gier – a dawniej często była to funkcja dawana w nagrodę za przejście gry – to zakładka z “szafą grającą” pozwalająca zamienić na chwilę konsolę w pozytywkę z ulubionymi utworami. Niestety ta przyjemność nie może trwać wiecznie lub nie jest łatwo dostępna, aż do teraz.

Retro Song Bird pozwoli odsłuchać każdego utworu z waszych ulubionych gier na Game Boya

Chiptune to gatunek utworów o bardzo specyficznym stylu, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Ogromną częścią tej sceny są utwory z gier na Game Boy’a, których wyjątkowy klimat do dzisiaj inspiruje kolejnych artystów lub wciąga nowych słuchaczy. Pozyskanie tych utworów było karkołomne, lecz teraz się to zmienia dzięki fanowskiemu głośnikowi, który zamieni każdy kartridż z grą w swoisty album muzyczny.

Bird Cartel

Dosłownie wystarczy wziąć grę, powiedzmy Pokemon Yellow, a potem wsadzić ja w otwór na głośniku. Utwory są rozpoznane i można je swobodnie odtwarzać. Jednocześnie spełnia się marzenie pewnie tysięcy osób, które na przestrzeni ostatnich 4 dekad marzyły o czymś taki i wiele razy po prostu zostawiały włączoną konsolę, żeby sobie posłuchać utworów.

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Model, który widać powyżej to prototyp, którego działanie twórca pokazywał na swoim YouTubie, lecz wówczas istniało zaledwie kilka egzemplarzy nie na sprzedaż. Teraz ruszyła na Kickstarterze cała kampania, która wiąże się z rozbudowanym produktem, a także nowym designem, bardziej pasującym do pełnoprawnego produktu niż tylko zabawa.

W ten sposób życie dostał produkt o wielu funkcjach, zdrowo wykraczających poza standardowe możliwości głośnika. Przyszli użytkownicy będą mogli wybrać czy chcą się łączyć z Wi-Fi, a może używać odtwarzacza gier z Game Boya tak, jak go wyjęli z pudełka. Bez połączenia z siecią nie będzie się niestety miało możliwości tworzenia sobie całych playlist przy pomocy przeglądarki oraz opcji aktualizacji o kolejne tytuły (w tym homebrew). Na tę chwilę twórca deklaruje współpracę głośnika z ponad 1900 tytułami, które były wydane na konsolę Game Boy.

Przy pomocy przycisków można swobodnie przełączać utwory i kontrolować głośność, lecz fizyczne możliwości głośnika są o wiele większe. Urządzenie staje się swoistym hubem do archiwizacji posiadanych gier oraz zabawy nimi. Można spokojnie dumpować romy, własne zapisy gry, korzystać z nich w przeglądarce dla łatwiejszego używania, można eksportować utwory i przenosić je na własne empetrójki.

Bird Cartel Bird Cartel

Można z DAW wykorzystywać wszystkie kanały do tworzenia kolejnych utworów i łączyć urządzenie z kolejnymi, aby stworzyć wyjątkowy zestaw DJski, a do tego nie zapomniano i o Game Boy Camera, akcesorium również można podłączyć, a to następnie z komputerem i używać nawet jako kamerki internetowej do spotkań. A także pozyskiwać ramki, filtry, cienie. Wszystko co się wymarzy, bo to jest oczywiście projekt open source’owy więc twórca zostawia rozwój użytkownikom jego narzędzia.

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Czym byłby głośnik z muzyką, gdyby przy tym pozbawiono go i funkcji budzika? Zatem nie trzeba się martwić o brak tego doświadczenia, ale raczej trzeba być z tym ostrożnym, żeby do reszty nie znienawidzić ukochanych (niegdyś?) utworów.

Bird Cartel Bird Cartel

Jak widać jest to urządzenie stworzone przez fana dla fanów i to szokująco przemyślane pod wieloma względami. W zasadzie jest trudno tak na szybko wymyślić jakieś braki. Bardzo miłe jest też to, że te wszystkie dodatkowe elementy, są zależne od chęci właścicieli Retro Bird Songa. Jeżeli komuś zależy wyłącznie na frajdzie z zamiany kartridży w albumy muzyczne, to jest najważniejsza cecha urządzenia i będzie to łatwie oraz wygodne.

Dla przypomnienia, zakup jest możliwy w ramach trwającej kampanii na Kickstarterze. Cena za podstawowy model wynosi około 317 złotych. Wysyłka jest zaplanowana na kwiecień 2027 roku.

Źródło: theverge