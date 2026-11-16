Producent waszych ulubionych klawiatur mechanicznych, ma dla was ciekawą myszkę z kulką

Trudno, żeby nie, w końcu zaprezentowana “myszka” na tegorocznych targach CES w Las Vegas, była czymś bardziej w stylu dodatku do klawiatury, w którym używano kulki zamiast powierzchni dotykowej jak w popularnych, applowskich trackpadach. Niemniej, zabawa z trackballem trwa i przybrała teraz bardziej niezależny charakter, a do tego można ją dostrajać do własnych potrzeb.

Po Nape Pro, przyszła pora na T1 HE. Myszkę z kulką, której pozycję można personalizować

Używanie kulek w sprzęcie do nawigacji po pulpicie nie jest rzeczą nową. Ta technologia jest stosowana od dekad i nawet łatwa do znalezienia w tak niespodziewanych miejscach jak sale gier z arcade’ami oraz w profesjonalnym środowisku przy maszynach produkcyjnych. Trudno jednak mówić o dużej popularności, więc kiedy firmy pokroju Logitech, czy teraz właśnie Keychron wydają myszkę z trackballem, to trudno opanować zainteresowanie.

Keychron

Keychron ma ciekawą myszkę o nazwie T1 HE, która właśnie trafiła do sprzedaży przedpremierowej na oficjalnej stronie producenta. Jest dostępna w trzech kolorach, a są to klasyczne czarny oraz biały, a także ten najlepszy ze wszystkich, deklasujący konkurencję – przezroczysty. A właściwie taki półprzezroczysty, ale tworzy wciąż interesującą formę i potwierdza powrót tej estetyki do main streamu.

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W każdym razie, cenowo wygląda to nie najgorzej, około 250 złotych i mają trafić do oficjalnej sprzedaży jeszcze w tym roku, na początku grudnia. Ogólnie patrząc, wygląda jak zwykła myszka, jednak twórcy użyli doświadczenie zdobyte przy produkcji Nape Pro doświadczenie i zamiast czujnika pod myszką, zastosowali do nawigacji kulkę.

Keychron

Działa ona tak samo, czyli do operowania kursorem, lecz przy pomocy kciuka zamiast całej ręki. Zupełnie jak te oldschoolowe, tak i tę można swobodnie wyjąć ze swojego wyżłobienia, aby ją dokładnie wyczyścić. Jeżeli chodzi o DPI, to przy pomocy dedykowanego programu Keychron Launcher (w przeglądarce), można wybrać zakres od 100 do 2400. Co w parze z kciukiem, pozwoli na doprecyzowanie delikatności ruchów. Kulka niestety wymaga pewnego czasu na aklimatyzację z tym rozwiązaniem, lecz po czasie się może okazać, że oferuje większą swobodę niż się wydaje.

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Najciekawsze jest jednak, jak dużą swobodę zostawiono do ustawienia tego elementu. Keychron bardzo postawił na komfort użytkownika i właśnie dlatego na spodzie znajdują się trzy punkty, którymi przy pomocy dołączonego do zestawu śrubokręta, można ustawić wysunięcie kulki oraz jej położenie przód-tył i góra-dół. Wygląda to na naprawdę łatwe zadanie, chociaż brzmi delikatnie trudno.

Keychron

Skoro już mowa o spodzie myszki, to także właśnie tam są kontrolki do przestawiania łączności myszki. Pozwala ona na sparowanie 3 urządzeń, które się później tylko przełącza i nie trzeba za każdym razem znów się łączyć, Używanie zależy od wygody użytkownika, który może wybrać czy woli skorzystać z dongla 2.4 GHz, Bluetooth albo USB-C.

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Poza tym myszkę Keychron można dalej dostosowywać pod swoje potrzeby dzięki opcji customizacji do 6 przycisków, co zdecydowanie pozwoli na wygodę porównywalną do używania gestów. Według zapewnień producenta, bateria 600 mAh, powinna zapewnić pracę na co najmniej 98 godzin, co da się wydłużyć do 106, jeżeli użytkownik będzie korzystać wyłącznie z Bluetooth. Miłym akcentem jest też swoiste wykorzystanie doświadczenia z tworzenia klawiatur, dzięki czemu praca przycisków korzysta z dobroci magnetycznych i optycznych rozwiązań.

Źródło: theverge