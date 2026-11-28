Pisząc w skrócie, Władca Pierścieni: W kręgu wojny od wydawnictwa Rebel stawia przede wszystkim na zarządzanie kośćmi i rozwijanie kilku niezależnych, choć powiązanych ze sobą systemów. Jest to zresztą znacznie ciekawsze, niż mogłoby się początkowo wydawać, a do tego zostało zamknięte w zaskakująco kompaktowej formie. Wróćmy jednak do samego początku…

Władca Pierścieni: W kręgu wojny zaskakuje wygodą rozgrywki

Zacznijmy od zawartości pudełka, a to dlatego, że szczególnie spodobało mi się to, jak niewiele miejsca potrzebujemy do zabawy. Nie ma tutaj wielkiej planszy przedstawiającej całe Śródziemie, dziesiątek figurek ani zatrzęsienia kart. Zamiast tego dostajemy przede wszystkim 20-stronicową instrukcję, cztery składane plansze graczy, cztery plansze wojny, osiem kości, suchościeralne mazaki, planszę Jedynego Pierścienia z drewnianym znacznikiem Golluma oraz karty pomocy. Całość można przygotować do rozgrywki i później schować do pudełka w ledwie kilka minut.

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Największą zaletą jest jednak to, że każda plansza gracza ma formę składanej teczki, którą można trzymać przed sobą niczym otwartą książkę. Nie potrzebujemy więc wielkiego stołu, na którym każdy uczestnik rozkłada własne stanowisko. Wystarczy nawet niewielki stolik na planszę Pierścienia i plansze bitew, podczas gdy resztę możemy trzymać po prostu w dłoniach. Jest to świetne rozwiązanie, zwłaszcza że producent deklaruje czas rozgrywki na poziomie 60-90 minut, a więc nie mówimy o typowej, kilkunastominutowej grze imprezowej.

Pod względem wizualnym również trudno mi mieć większe zastrzeżenia. Grafiki są naprawdę ładne, poszczególne elementy dobrze wpisują się w stylistykę Władcy Pierścieni, a dołączone mazaki suchościeralne spełniają swoje zadanie bez zarzutu. Trzeba jedynie uważać na przypadkowe ścieranie zapisanych informacji dłonią, więc najlepiej korzystać z plansz w taki sposób, aby dotykać ich przede wszystkim końcówką mazaka.

Niestety, już po kilku rozgrywkach zauważyłem pierwsze ślady zużycia wynikające z ciągłego składania, przekładania i rozkładania plansz na łączeniu i rogach. Nie wpływało to jeszcze na komfort zabawy, ale trudno nie zastanawiać się, jak będą wyglądały po np. kilkudziesięciu kolejnych partiach.

Jak gra się we Władcę Pierścieni: W kręgu wojny?

Podstawowy koncept jest prosty, choć nietypowy. Każdy z uczestników kontroluje zarówno wolne plemiona, jak i siły Cienia, ale obie strony prowadzą osobne konflikty. Nasze wolne plemiona mierzą się z Cieniem gracza siedzącego po lewej stronie, podczas gdy własnymi siłami Cienia walczymy z wolnymi plemionami gracza po prawej. Innymi słowy, prowadzimy dwie wojny jednocześnie, próbując wycisnąć jak najwięcej z dostępnych zasobów.

Podstawą rozgrywki jest mechanika roll-and-write, czyli rzucanie kośćmi i wykorzystywanie uzyskanych symboli do wykonywania działań, które zaznaczamy na własnych planszach. Możemy w ten sposób rekrutować jednostki, przygotowywać armie do bitew, korzystać z pomocy bohaterów, przesuwać Drużynę Pierścienia w stronę Góry Przeznaczenia albo próbować odnaleźć drużynę przeciwnika za pomocą Nazguli. Część działań wykonujemy w tajemnicy, więc przeciwnicy nie zawsze wiedzą, co dokładnie planujemy.

W praktyce można wyróżnić trzy główne obszary rywalizacji. Pierwszy dotyczy podróży Drużyny Pierścienia, drugi jej poszukiwania i zwiększania poziomu Zepsucia, a trzeci przygotowywania oraz rozstrzygania bitew. Każdy z tych systemów rozwija się nieco inaczej, ale wszystkie wpływają na ostateczny wynik. Co jednak najważniejsze, spełnienie określonych warunków w którymś z tych obszarów może zakończyć rozgrywkę dla wszystkich uczestników. Nie oznacza to jednak automatycznego zwycięstwa, bo ostatecznie liczy się suma zdobytych punktów z każdej ze wspomnianych “minigierek”.

Najbardziej spodobało mi się to, jak wiele potencjalnych taktyk zapewnia połączenie tych trzech systemów. Możemy skoncentrować się na szybkim przygotowaniu armii i doprowadzeniu do bitwy, ale równie dobrze cierpliwie zwiększać liczebność jednostek, rozwijać możliwości konkretnych ludów i dopiero później przystąpić do walki. Dochodzi do tego planowanie marszu, poszukiwanie Drużyny Pierścienia przeciwnika oraz odpowiednie zarządzanie tym, kiedy i na co wykorzystamy uzyskane symbole. Szczególnie że niektóre działania pozwalają zdobywać dodatkowe korzyści i wykonywać kolejne akcje, co umożliwia przygotowywanie całych sekwencji ruchów. Można więc powoli budować odpowiednie zaplecze i przygotować zmasowane wystawienie jednostek, ale równie dobrze spróbować przyspieszyć marsz na bitwę, aby zrealizować swój plan, zanim przeciwnik zdąży odpowiednio zareagować.

Oczywiście nie możemy przy tym całkowicie ignorować pozostałych obszarów rozgrywki, bo rywal może w tym czasie zbliżyć się do spełnienia jednego z warunków zakończenia gry. Trzeba więc obserwować jego poczynania i odpowiednio reagować i to nawet kosztem rezygnacji z wcześniej przygotowanej strategii. Dochodzi do tego losowość kości, która regularnie wymusza dostosowywanie planów do dostępnych symboli. W efekcie Władca Pierścieni: W kręgu wojny nagradza przede wszystkim elastyczne podejście i umiejętne wykorzystywanie dostępnych możliwości, zamiast konsekwentnego realizowania jednego pomysłu niezależnie od sytuacji.

Proste zasady nie oznaczają bezproblemowych pierwszych partii

Chociaż same zasady Władcy Pierścieni: W kręgu wojny nie są szczególnie skomplikowane, to pierwsze rozgrywki mogą okazać się problematyczne. Nie chodzi nawet o liczbę dostępnych akcji, lecz o niejawność znacznej części podejmowanych decyzji. W typowej planszówce możemy obserwować ruchy pozostałych uczestników i w razie potrzeby zwrócić uwagę, że ktoś źle zinterpretował zasadę albo wykonał nieprawidłowe działanie. Tutaj jest to znacznie trudniejsze, bo każdy gracz wykonuje część operacji na własnej, zasłoniętej przed innymi planszy.

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Z jednej strony zapewnia to niezbędną niepewność, szczególnie podczas ukrywania ruchów Drużyny Pierścienia, ale z drugiej sprawia, że zwykła pomyłka może pozostać niezauważona przez całą partię. Wystarczy źle zrozumieć działanie jednej mechaniki, aby nieświadomie uzyskać przewagę, której w normalnych warunkach nie powinniśmy otrzymać. Właśnie dlatego Władca Pierścieni: W kręgu wojny wymaga przede wszystkim uważnych i uczciwych graczy, którzy potrafią samodzielnie pilnować poprawności wykonywanych akcji.

Dlatego zdecydowanie polecam pierwszą rozgrywkę potraktować jako naukę i przez pewien czas grać z pełną transparentnością. Niech każdy pokaże, które symbole wykorzystuje i jakie działania wykonuje. Dopiero kiedy wszyscy zrozumieją podstawowe zależności, to warto przejść do normalnej zabawy z ukrytymi informacjami. W przeciwnym razie możemy skończyć z sytuacją, w której ktoś przegra z kretesem albo wygra w mgnieniu oka dzięki błędnej interpretacji zasad.

Cztery osoby przy stole, ale nie każdy walczy z każdym

Osobną kwestią jest skalowanie rozgrywki, bo sposób podziału stron konfliktu ma pewną osobliwość. Przy czterech uczestnikach każdy prowadzi dwa fronty przeciwko sąsiadom, a więc nie wchodzi w bezpośrednią interakcję z graczem siedzącym naprzeciwko. Oznacza to, że przez całą partię możemy nie wykonać przeciwko niemu żadnej akcji, choć nadal pozostajemy uczestnikami tej samej rywalizacji punktowej.

Najdziwniejsze jest jednak to, że taki gracz może doprowadzić do zakończenia całej rozgrywki. Wystarczy, że spełniony zostanie odpowiedni warunek związany na przykład z poziomem Zepsucia jego Drużyny Pierścienia, a wszyscy muszą przerwać swoje działania i podliczyć zdobyte punkty. W efekcie możemy przegrać nie dlatego, że bezpośredni przeciwnik nas przechytrzył, lecz dlatego, że ktoś, na kogo praktycznie nie mieliśmy wpływu, doprowadził do zakończenia gry.

Rozumiem, że taki układ pozwala ograniczyć liczbę konfliktów i sprawia, że rozgrywka pozostaje stosunkowo przejrzysta nawet przy czterech osobach. Mimo wszystko pozostawia to pewien niedosyt, bo w grze o rywalizacji i przewidywaniu zagrożeń chciałbym mieć przynajmniej ograniczoną możliwość wpływania na każdego, kto może zakończyć zabawę.

Czy Władca Pierścieni jest tutaj w ogóle potrzebny?

Największy problem mam jednak nie z mechanikami, lecz z samym wykorzystaniem licencji. Władca Pierścieni: W kręgu wojny wygląda naprawdę dobrze i korzysta z charakterystycznych elementów Śródziemia, ale fabularny sens całego przedsięwzięcia jest dla mnie mocno wątpliwy. Każdy gracz dowodzi bowiem zarówno wolnymi plemionami, jak i siłami Cienia, a na dodatek prowadzi własną Drużynę Pierścienia. Oznacza to, że przy czterech uczestnikach mamy cztery drużyny próbujące dotrzeć do Góry Przeznaczenia i cztery armie Cienia, które jednocześnie próbują im przeszkodzić.

Oczywiście rozumiem, że wynika to z przyjętej konstrukcji rozgrywki. Twórcy chcieli, aby każdy uczestnik miał podobne możliwości i prowadził dwa niezależne fronty, dzięki czemu nie musimy przejmować się balansem całkowicie odmiennych frakcji. Mechanicznie ma to sens, ale fabularnie trudno znaleźć dla tego rozwiązania jakiekolwiek sensowne uzasadnienie.

Odniosłem wręcz wrażenie, że Władca Pierścieni: W kręgu wojny mógł początkowo powstawać jako zupełnie niezależna gra strategiczna, do której dopiero później dołożono znane postacie, nazwy i grafiki. Nie twierdzę oczywiście, że tak rzeczywiście wyglądał proces jej produkcji, ale efekt końcowy właśnie takie sprawia wrażenie. Mechaniki nie potrzebują bowiem Śródziemia, aby działać, a zastąpienie Golluma, Nazguli czy Drużyny Pierścienia fikcyjnymi odpowiednikami nie zmieniłoby praktycznie niczego w samej rozgrywce.

Recenzja Władca Pierścieni: W kręgu wojny – czy warto kupić?

Władca Pierścieni: W kręgu wojny jest dobrą grą strategiczną, która łączy przystępne zasady z wymagającym planowaniem, ale jej konstrukcja ma kilka problematycznych konsekwencji. Niejawność działań utrudnia naukę, ograniczona interakcja przy czterech osobach może prowadzić do dziwnych sytuacji, a fabularne wykorzystanie Śródziemia jest, delikatnie mówiąc, mocno umowne. Nie są to wady przekreślające przyjemność z rozgrywki, choć warto o nich wiedzieć przed zakupem.

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Nie jestem też przekonany do ceny, bo sugerowane 199,95 złotych to moim zdaniem zdecydowanie za dużo. W pudełku otrzymujemy przecież głównie składane plansze, kości i mazaki, a nawet żeton pierwszego gracza jest zwykłym kawałkiem kartonu. W tej cenie producent mógł pokusić się o nieco lepsze wykonanie przynajmniej niektórych elementów. Osobiście celowałbym w cenę na poziomie 129-150 złotych, bo właśnie wtedy zakup miałby dla mnie znacznie więcej sensu.

Czy więc polecam Władcę Pierścieni: W kręgu wojny? Tak, zwłaszcza osobom, które lubią strategiczne kombinowanie i nie chcą poświęcać całego wieczoru na jedną rozgrywkę. Nie jest to jednak tytuł, który kupowałbym wyłącznie z miłości do twórczości Tolkiena. W tym przypadku Władca Pierścieni okazuje się przede wszystkim dekoracją dla całkiem udanej gry, która spokojnie poradziłaby sobie bez znanej marki. Pytanie tylko, czy bez niej kosztowałaby tyle samo.