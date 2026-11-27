O ile w przypadku autonomicznych samochodów możemy w dużej mierze rozdzielić kwestie nawigacji od fizycznego sterowania pojazdem, tak na dwóch kołach w trudnym terenie jedno wynika bezpośrednio z drugiego. Sam wybór miejsca, w którym chcemy pokonać przeszkodę, zależy przecież od tego, z jaką prędkością i pod jakim kątem do niej podjeżdżamy. Z takiego też założenia wyszli naukowcy z Instytutu Robotyki i Sztucznej Inteligencji (RAI) oraz Politechniki Federalnej w Zurychu, którzy wypuścili swojego dwukołowego robota na górski szlak.

Ten autonomiczny rower sam decyduje, jak jeździć

O autonomicznych rowerach pisałem już przy okazji projektu AutoBike, więc nie jest to wcale jakaś kompletna nowość, ale tym razem mamy do czynienia z maszyną o znacznie większych możliwościach. Ultra Mobility Vehicle (UMV) ma ruchomy, przegubowy tułów, którym balansuje podczas jazdy niczym rowerzysta. Sterująca nim sieć neuronowa reguluje prędkość tylnego koła, kąt skrętu przedniego widelca oraz ustawienie dwóch przegubów tułowia aż 50 razy na sekundę.

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Najciekawsze jest jednak to, jak naukowcy nauczyli UMV jeździć. Stworzyli bowiem w wirtualnym środowisku 46 km generowanych proceduralnie szlaków i w ramach uczenia ze wzmacnianiem nagradzali robota za postęp, utrzymywanie się w obrębie trasy oraz stabilne zatrzymanie się w wyznaczonej strefie końcowej. Nie narzucali mu konkretnej trajektorii ani sposobu pokonywania poszczególnych przeszkód. System sam więc nauczył się wszystkiego metodą prób i błędów.

Symulacja to jednak jedno, a rzeczywistość drugie, bo wtedy zamiast dostawać wirtualne dane, robot musi najpierw je pozyskać. Robi to z kolei tak, że podczas jazdy tworzy wokół siebie mapę terenu o wymiarach 15 × 15 metrów z wykorzystaniem kamery, LiDARu oraz modelu wizyjnego DINOv3. Pokładowy komputer NVIDIA AGX Orin aktualizuje ją 30 razy na sekundę, przypisując poszczególnym fragmentom otoczenia informacje o wysokości oraz przynależności do szlaku.

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Efekt? W zależności od prędkości UMV sam wybierał między pokonaniem profilowanego zakrętu a przejazdem po płaskim żwirze. Robot samodzielnie decydował też, w którym miejscu zjechać z podwyższenia, a na dodatek poradził sobie z fragmentem trasy, który zmienił się między jej skanowaniem a rzeczywistymi próbami terenowymi. Nikt nie musiał więc aktualizować zaprogramowanej sekwencji ruchów pod konkretne przeszkody, bo takiej sekwencji zwyczajnie nie było.

Prawie kilometr górskiego szlaku bez człowieka za sterami

UMV pokonał łącznie 946 metrów szlaku Allmend w Zurychu, którego różnica wysokości wynosi 59 metrów. Robot jechał ze średnią prędkością 11,7 km/h, rozpędzał się do 18,7 km/h, a na górnym odcinku szlaku był aż 2,3-krotnie szybszy od UMV sterowanego zdalnie przez człowieka w ramach wcześniejszych badań.

Zajrzałem jednak głębiej do publikacji naukowej, która ciągle czeka na recenzję, i tutaj sprawa wygląda już nieco inaczej. Na wspomniane 946 metrów złożyło się bowiem sześć udanych przejazdów wybranych spośród aż 79 prób terenowych. Robot miał problemy m.in. z utratą przyczepności na suchym żwirze, wykrywaniem wąskich przeszkód oraz właściwą interpretacją roślinności. Wprawdzie podczas prób na zamkniętym torze UMV pokonał 130 okrążeń bez przerwy, ale las okazał się dla niego znacznie mniej wyrozumiały.

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Mimo tego uważam, że sam autonomiczny rower jest w tym wszystkim drugorzędnym osiągnięciem. Najbardziej interesujące jest to, że w symulacji opracowany przez naukowców system sterowania ograniczał częstotliwość niepowodzeń nawet dziesięciokrotnie względem tradycyjnych systemów hierarchicznych, a przy tym pozwalał robotowi jeździć szybciej. Ba, badacze wykorzystali tę samą metodę uczenia również w przypadku wirtualnego odpowiednika czworonożnego robota ANYmal-D, który nauczył się m.in. skakać i wspinać na przeszkody.

Jeśli więc naukowcy uporają się z kwestią niezawodności, to znacznie większe znaczenie od możliwości samego UMV może mieć sposób, w jaki nauczyli go jeździć. Wyobraźcie sobie bowiem projektowanie kolejnych robotów terenowych, którym zamiast programować konkretne zachowania na wypadek napotkania przeszkód, pozwalamy samodzielnie wypracować sposoby ich pokonywania w symulacji. Tym bardziej cieszy mnie to, że badacze udostępniają zarówno swoje narzędzia symulacyjne, jak i system percepcji na zasadach open source.

Źródła: RAI Institute, arXiv, GitHub, Zenodo