Jeśli spojrzymy na samochody elektryczne, w których komputer może oszacować, z jakim zapasem energii dotrzemy do celu i gdzie po drodze powinniśmy się zatrzymać na ładowanie, to jako rowerzyści możemy tego pozazdrościć. W przypadku roweru nie musimy wprawdzie martwić się o całkowite unieruchomienie pojazdu po wyczerpaniu akumulatora, ale perspektywa pedałowania na ważącym przeszło 20 kg sprzęcie bez wspomagania nie jest szczególnie kusząca. Holenderska firma VanMoof postanowiła więc wykorzystać dane, którymi jej rowery już dysponują, aby ten brak naprawić.

Nawigacja w rowerze elektrycznym powinna wiedzieć więcej

10 listopada 2026 roku VanMoof udostępnił Rider Nav, czyli własną nawigację zintegrowaną z aplikacją producenta na Androida oraz iOS. Przy jej tworzeniu firma współpracowała z holenderskim Magic Lane, które specjalizuje się w technologiach nawigacyjnych. W efekcie nie są to po prostu Mapy Google v2, bo algorytm ma preferować drogi rowerowe, spokojniejsze ulice oraz skróty niedostępne dla samochodów, a przy tym unikać niebezpiecznych odcinków i skomplikowanych manewrów. Co ciekawe, producent deklaruje, że w testach rozwiązania uczestniczyły tysiące rowerzystów z całej Europy.

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Jednak znacznie bardziej intrygujące jest jednak to, że Rider Nav uwzględnia w planowaniu trasy zapas energii w akumulatorze, profil wysokościowy oraz dostępne poziomy wspomagania. Dlaczego ma to aż takie znaczenie? Bo jeśli rower wraz z rowerzystą waży 100 kg, to pokonanie 200 metrów przewyższenia wymaga dostarczenia około 54,5 Wh energii mechanicznej. Mowa wyłącznie o pracy przeciwko grawitacji, a przecież dochodzą do tego opory toczenia i powietrza. Z kolei to, ile tej energii dostarczy akumulator, zależy oczywiście od sprawności napędu oraz wkładu samego rowerzysty.

Wszystko to sprawia, że nie zawsze więc najkrótsza droga do celu będzie tą najbardziej oszczędną energetycznie i właśnie tę zależność wykorzystuje Rider Nav, proponując alternatywne trasy. Jestem jednak ciekaw, jak dobrze algorytm poradzi sobie ze starszymi akumulatorami, silnym wiatrem czy dodatkowym obciążeniem roweru. Producent nie wyjaśnia szczegółowo, w jaki sposób uwzględnia takie zmienne, a powinien, bo transparentność oraz dostosowywanie “pod siebie” jest w takich aplikacjach podstawą.

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VanMoof nie jest jednak pionierem w tej kwestii, bo już w 2024 roku Bosch wzbogacił swoją aplikację eBike Flow o funkcję Range Control, która pozwala określić nawet pożądany poziom naładowania akumulatora po dotarciu do celu.

VanMoof ulepsza nawet sześcioletnie rowery elektryczne

Sam interfejs Rider Nav przypomina połączenie klasycznej nawigacji samochodowej z komputerem pokładowym e-bike’a. Na ekranie smartfona znajdziemy mapę z trójwymiarowymi budynkami, wskazówki dotyczące kolejnych zakrętów, aktualną prędkość, procentowy stan naładowania akumulatora oraz przewidywany czas dotarcia do celu. Aplikacja automatycznie zmienia motyw na ciemny przy słabym oświetleniu, pozwala zapisywać często odwiedzane miejsca, a według deklaracji producenta nie wyświetla reklam i nie śledzi użytkownika w ramach nawigacji. Na ten moment brakuje natomiast wskazówek głosowych.

Najbardziej podoba mi się jednak podejście VanMoof do kwestii kompatybilności. Firma udostępnia nawigację bezpłatnie i to bez konieczności wykupywania abonamentu Ride Pro, nawet właścicielom modeli S3 oraz X3 z 2020 roku. W przypadku tych dwóch rowerów aktualizacja umożliwia też zmianę poziomu wspomagania i sterowanie oświetleniem podczas jazdy poprzez odpowiedni gest na ekranie smartfona. Jest w tym wszystkim pewna ironia, bo przecież VanMoof ogłosił w 2023 roku upadłość, a następnie trafił pod skrzydła firmy Lavoie. Kiedy pisałem o powrocie tej marki na rynek z rowerami S6, trudno było jeszcze stwierdzić, jak nowy właściciel podejdzie do kwestii starszych modeli. Teraz najwyraźniej dostaliśmy odpowiedź.

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Dziś zresztą VanMoof pokazuje zaletę tego samego uzależnienia sprzętu od oprogramowania, którego skutków obawiałem się niedawno przy okazji problemów elektrycznego roweru ALSO TM-B. Właściciele sześcioletnich rowerów dostali bowiem zupełnie nową funkcję bez wymiany choćby jednej części. Chciałbym, żeby właśnie tak wyglądało starzenie się współczesnych e-bike’ów.

Źródła: VanMoof