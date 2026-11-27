Kierowcę samochodu wyścigowego inżynierowie starają się możliwie skutecznie unieruchomić w fotelu ustawionym dosłownie w “klatce”, podczas gdy motocykliście swoboda ruchów ciała jest wręcz potrzebna do sprawnego pokonywania zakrętów. Mamy więc tutaj dwa zupełnie inne podejścia do prowadzenia pojazdów, których kierowcy szukają przecież podobnych wrażeń. Czy więc da się połączyć zalety obu tych światów? Na takie pytanie chce odpowiedzieć właśnie wspomniana holenderska firma Sanrivatti i przyznam, że jej pomysł jest intrygujący.

Sanrivatti One, czyli hipersamochód, na którym niemal leżymy

Centralna pozycja kierowcy w samochodzie nie jest oczywiście żadną nowością, czego najlepszym przykładem są McLaren F1 czy Gordon Murray T.50. Sanrivatti idzie jednak o kilka kroków dalej, bo w swoim jednomiejscowym hipersamochodzie chce umieścić kierowcę w pozycji przypominającej tę na sportowym motocyklu. Zamiast opierać plecy o fotel, pochylimy tułów do przodu, nogi będziemy mieli za sobą, ale ciągle będziemy operować tradycyjną kierownicą oraz pedałami.

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Firma określa tę koncepcję mianem Apex Position i ma całkiem sensowne argumenty przemawiające za jej rozwijaniem. Przesunięcie głowy kierowcy do przodu w połączeniu z odpowiednią geometrią nadwozia pozwala bowiem ograniczyć obszar nawierzchni, który samochód zasłania prowadzącemu. Według symulacji producenta pionowe pole widzenia sięga w takim układzie aż 28 stopni względem 15,5 stopnia w referencyjnym hipersamochodzie. Z kolei podczas wirtualnego pokonywania trzeciego zakrętu toru Silverstone kierowca widział średnio 3,2 razy większą powierzchnię toru niż w dziesięciu porównywanych samochodach sportowych.

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Znacznie ciekawsza jest dla mnie jednak kwestia tego, jak taka pozycja wpłynie na odbiór przeciążeń. Na motocyklu możemy balansować ciałem i wpływać tym samym na zachowanie całej maszyny, ale w ważącym ponad tonę samochodzie znaczenie takich ruchów będzie nieporównywalnie mniejsze. Mogą one za to zmienić sposób, w jaki odczuwamy hamowanie, przyspieszanie oraz utratę przyczepności. Pytanie tylko, jak pogodzić tę swobodę z koniecznością zabezpieczenia kierowcy podczas wypadku, a nawet ograniczenia obciążeń karku i obręczy barkowej przy dłuższej jeździe.

Ponad 800 KM i ani jednego silnika elektrycznego

Do napędzania Sanrivatti One posłuży wolnossący, 5,5-litrowy silnik V10 brytyjskiej firmy Judd, który ma rozwijać około 810 KM przy 9000 obr./min oraz 700 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Cała moc trafi na tylną oś za pośrednictwem sześciobiegowej przekładni sekwencyjnej Hewland, a dzięki m.in. monokokowi z włókna węglowego oraz magnezowym felgom samochód ma ważyć na sucho zaledwie 1100 kg. Do tego dochodzą wyczynowe hamulce węglowe, zawieszenie z popychaczami oraz rozbudowana aerodynamika z ogromnym tylnym skrzydłem.

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Podoba mi się konsekwencja w projektowaniu tego samochodu. Wolnossące V10, niska masa i nietypowa pozycja kierowcy służą tutaj podobnemu celowi, czyli zapewnieniu możliwie bezpośrednich wrażeń z jazdy. Nie zdziwiłbym się, gdyby nawet przy znacznie niższych prędkościach Sanrivatti One dostarczał więcej emocji niż dwukrotnie mocniejszy samochód elektryczny. Sęk w tym, że to tylko plany, bo na razie jednak firma dysponuje m.in. przebudowanym Porsche Boxsterem, na którym sprawdza swoją koncepcję, a do tego cyfrowym i fizycznym symulatorem.

Pewne nadzieje daje obecność w zespole Paula Arkesdena, który zdobywał doświadczenie w McLarenie i Singerze, ale na dostawę pierwszego egzemplarza do klienta przyjdzie poczekać według aktualnych planów aż do 2030 roku. Producent zamierza nawet organizować specjalne szkolenia z prowadzenia swojego hipersamochodu. Trzeba więc czekać, ale nawet jeśli samochód okaże się wolniejszy od konkurencji, ale da kierowcy znacznie więcej frajdy z jazdy, to moim zdaniem firma osiągnie swój cel. Przecież właśnie po to kupuje się tego typu maszyny.

Źródła: Sanrivatti, Top Gear, Motor1