Elektryczny samochód pojechał szybciej niż Bugatti. Co tak naprawdę udowodnił Yangwang?

W sierpniu 2025 roku pisałem już o Yangwangu U9, który osiągnął wtedy 472,41 km/h. Miesiąc później jego ulepszona wersja rozpędziła się do 496,22 km/h, a teraz BYD postanowił pójść o krok dalej. Tym razem jednak zamiast specjalistycznego toru testowego producent wybrał zamknięty fragment publicznej drogi w Abu Zabi, na którym nawet drobne nierówności asfaltu mogły stać się poważnym problemem.

Yangwang U9 Xtreme przekroczył 500 km/h

1 listopada 2026 roku niemiecki kierowca wyścigowy Marc Basseng rozpędził Yangwanga U9 Xtreme do 503,17 km/h na zamkniętym odcinku drogi E11 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) uznała wynik, a Guinness World Records przyznał producentowi dwa rekordy dotyczące najwyższej prędkości samochodu produkcyjnego oraz elektrycznego samochodu produkcyjnego w przejeździe w jednym kierunku. Właśnie to ostatnie zastrzeżenie jest tutaj szczególnie ważne.

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Klasyczne próby ustanawiania rekordów prędkości maksymalnej często wymagają dwóch przejazdów w przeciwnych kierunkach, z których następnie wylicza się średnią. Pozwala to ograniczyć wpływ wiatru oraz nachylenia drogi, więc wynik Yangwanga nie jest bezpośrednio porównywalny z rekordami uzyskanymi według takiej procedury. Nie zmienia to jednak faktu, że chiński elektryk rzeczywiście przekroczył 500 km/h, a Guinness zweryfikował jego wynik między innymi na podstawie danych z urządzenia pomiarowego VBOX.

Sama próba również nie należała do prostych. Organizatorzy zamknęli dziesięciokilometrowy fragment drogi, zapewniając tym samym kierowcy siedmiokilometrową prostą. Pierwsze dwa przejazdy zakończyły się wynikiem około 490 km/h, więc inżynierowie zaczęli eksperymentować z dociskiem aerodynamicznym, oprogramowaniem zawieszenia oraz ciśnieniem w oponach. Przygotowali też odpowiednią temperaturę silników i akumulatora, a w efekcie dopiero czwarty przejazd przyniósł rekordowe 503,17 km/h.

Ponad 3000 KM, cztery silniki i akumulator, który musi wytrzymać

Yangwang U9 Xtreme korzysta z czterech niezależnych silników elektrycznych o łącznej mocy 3019 KM. Każdy z nich może osiągać 30000 obr./min, a za ich zasilanie odpowiada instalacja o napięciu 1200 V i specjalna wersja akumulatora Blade wykorzystującego ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP). Różnica jest więc ogromna w porównaniu ze standardowym Yangwangiem U9, który dysponuje mocą 1287 KM i architekturą 800 V.

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Szczególnie interesuje mnie tutaj sam akumulator, bo BYD deklaruje współczynnik rozładowania na poziomie 30C. Teoretycznie odpowiada to możliwości oddania całej zgromadzonej energii w zaledwie dwie minuty, choć oczywiście nie oznacza, że samochód może utrzymywać maksymalną moc przez taki czas. Parametr ten pokazuje przede wszystkim to, jak ekstremalne natężenie prądu muszą wytrzymywać ogniwa. Wyższe napięcie dodatkowo ogranicza wymagane natężenie przy tej samej mocy, a więc również straty energii w przewodach. Bez odpowiedniego chłodzenia nawet najpotężniejsze silniki szybko musiałyby ograniczyć swoje możliwości.

Do tego dochodzi system wektorowania momentu obrotowego, który według BYD koryguje napęd poszczególnych kół ponad 100 razy na sekundę, a nawet aktywne zawieszenie DiSus-X. Przy prędkości przekraczającej 500 km/h samochód pokonuje niemal 140 metrów w każdej sekundzie, więc utrzymanie stabilności wymaga czegoś więcej niż sztywnego zawieszenia i szerokich opon. Szczególnie że rosnący docisk aerodynamiczny pomaga utrzymać przyczepność, ale jednocześnie zwiększa opór powietrza. Przy takich prędkościach zapotrzebowanie na moc potrzebną do przezwyciężenia oporu aerodynamicznego rośnie w przybliżeniu z sześcianem prędkości, więc poprawienie wyniku o zaledwie 1,4% może wymagać ponad 4% dodatkowej mocy na samo pokonanie oporu powietrza, jeśli aerodynamika pozostaje bez zmian.

Chińczycy pokazali klasę w rozwoju samochodów

Yangwang U9 Xtreme ma jeszcze jeden imponujący wynik na koncie, bo pokonał Nürburgring Nordschleife w czasie 6:59,157, ustanawiając tym samym rekord okrążenia dla produkcyjnych samochodów elektrycznych. BYD zapewnia przy tym, że oba osiągnięcia uzyskał samochodem o tej samej specyfikacji. Warto jednak pamiętać, że producent zamierza wyprodukować zaledwie 30 egzemplarzy U9 Xtreme, a pierwsze zamówienia dopiero przechodzą przez etap indywidualnej konfiguracji i planowania produkcji. Trudno więc traktować ten model jako typowy samochód seryjny, mimo że spełnia wymagania kategorii rekordowej Guinnessa.

Yangwang U9

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Bardziej niż samą prędkością jestem jednak pod wrażeniem tempa rozwoju BYD. Chińczycy przeszli bowiem od budowania coraz lepszych samochodów elektrycznych dla masowego odbiorcy do konstruowania hipersamochodów, które potrafią rywalizować o rekordy z najbardziej wyspecjalizowanymi konstrukcjami świata. Nie oznacza to automatycznie, że Yangwang jest lepszym samochodem od europejskich konkurentów, ale pokazuje, że chińska motoryzacja nie musi już nikogo doganiać w każdej dziedzinie.

Oczywiście trudno oczekiwać, że napęd o mocy ponad 3000 KM i akumulator przystosowany do ekstremalnych obciążeń trafią wkrótce do przeciętnego elektryka. Jednak rozwój elektroniki mocy, chłodzenia, sterowania napędem i technologii akumulatorowych może przynieść korzyści również mniej kosztownym konstrukcjom.

Źródła: Guinness World Records, FIA, BYD Polska