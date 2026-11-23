Tym razem koncern Lockheed Martin pochwalił się zniszczeniem imitacji pocisku manewrującego przez laser Valkyrie. Co ciekawe, Armia USA wcześniej zrezygnowała z planów wprowadzenia tej konstrukcji do służby. Czy wojskowi skreślili ją za wcześnie? Szczegóły tej historii każą spojrzeć na decyzję Pentagonu nieco inaczej.

Laser Valkyrie zdał ważny sprawdzian, ale szczegółów nie znamy

17 listopada Jack Cheung z Lockheed Martin poinformował o pierwszym skutecznym zwalczeniu celu imitującego pocisk manewrujący przez 300-kilowatowy system IFPC-HEL, który to jest znany jako Valkyrie. Według producenta próba objęła pełny łańcuch zwalczania celu, a laser zniszczył obiekt szybko i na znaczącym dystansie. Jak szybko i na jakim dystansie? Tego nie wiemy.

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Wiemy za to, że test obejmował zupełny brak dodatkowych ułatwień w śledzeniu obiektu, czyli np. specjalnych znaczników. Valkyrie miała poradzić sobie bez takiego wsparcia, ale oczywiście to nie oznacza działania bez radarów, kamer czy komputerowego systemu celowania. Te były zapewne podstawą kierowania wiązki lasera na cel, który naturalnie nie był bombardowany całymi 300 kW, czyli 300 kilodżulami energii na sekundę.

Pamiętajmy bowiem, że w przypadku lasera tylko część tej mocy dociera do celu i zostaje przez niego pochłonięta. Resztę rachunku wystawia bowiem fizyka, czyli atmosfera, odbicia od powierzchni i konieczność utrzymania wiązki w jednym miejscu. Zniszczenie pojedynczego obiektu to sukces, lecz nie dowód skuteczności przeciwko serii nadlatujących pocisków.

Dlaczego Armia USA zrezygnowała z Valkyrie, skoro nadal chce rozwijać potężne lasery?

Największy paradoks tej historii sprowadza się do tego, że amerykańska armia zrezygnowała z planów wprowadzenia 300-kilowatowej Valkyrie do służby, ale jednocześnie zamierza rozwijać jeszcze potężniejsze lasery. Raport Służby Badawczej Kongresu z marca 2026 roku wskazał, że wojsko ograniczyło zamówienie z dwóch prototypów do jednego, a następnie zdecydowało się wykorzystać doświadczenia z tego programu przy opracowywaniu nowej generacji broni laserowej.

Mowa o programie Joint Laser Weapon System (JLWS), który ma dostarczyć systemy zdolne do zwalczania dronów i pocisków manewrujących. Amerykanie chcą początkowo rozwijać prototypy klasy 150 kW, aby następnie zwiększyć ich moc do 300-500 kW. Równolegle prowadzą prace nad konstrukcją klasy 500 kW. Dlaczego więc Pentagon odrzucił gotowy prototyp Valkyrie, skoro nadal zamierza inwestować w podobne rozwiązania? Nie znamy wszystkich powodów tej decyzji, ale najwidoczniej sama możliwość zniszczenia pocisku manewrującego nie wystarczyła wojskowym, aby uznać konkretną konstrukcję za wartą wdrożenia.

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Amerykanie nie szczędzą przy tym pieniędzy na lasery bojowe. Pentagon przyznał Lockheed Martin i nLight kontrakty o początkowej wartości 86 mln dolarów (około 345 mln zł), których łączny maksymalny pułap wynosi 847 mln dolarów (około 3,4 mld zł). Co ważne, dokumenty budżetowe armii na 2027 rok przewidują również przekazanie prototypu Valkyrie i zgromadzonych danych do programu JLWS. W mojej ocenie nie mamy więc do czynienia z porzuceniem technologii, a raczej ze zmianą sposobu jej rozwijania. Pozostaje tylko pytanie, czy rzeczywiście przyspieszy to wprowadzenie takiego uzbrojenia do służby, czy może ponownie skończy się na kolejnych kosztownych prototypach.

Laser może pokonać pocisk. Gorzej, gdy nadlatuje ich dziesięć

O wyzwaniu zestrzelenia wielu pocisków pisałem już przy niemieckim laserze Rheinmetalla i MBDA. Cała atrakcyjność tego rodzaju uzbrojenia wynika z możliwości prowadzenia kolejnych strzałów bez zużywania drogich rakiet przechwytujących. Tyle że brak klasycznego magazynka nie oznacza zupełnego braku ograniczeń. Każdy cel wymaga określonego czasu napromieniania, a kolejne trafienia obciążają zasilanie, chłodzenie i systemy śledzenia.

Zdjęcie poglądowe – laser HELIOS

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Przy wolniejszych dronach takie rozwiązanie ma ogromny potencjał, ale już taki pocisk manewrujący jest trudniejszym przeciwnikiem, zwłaszcza gdy przemieszcza się nisko, szybko i przy niesprzyjającej pogodzie. Jeszcze większym sprawdzianem byłby atak kilku celów jednocześnie, bo jedna wiązka nie ogrzeje wszystkich naraz. Właśnie dlatego tego typu broń najlepiej rozpatrywać jako uzupełnienie klasycznej obrony przeciwlotniczej, a nie jej całkowity zamiennik.

Czy więc finalnie Armia USA będzie więc żałować swojej decyzji? Być może. Jednak równie dobrze Valkyrie może okazać się jednym z tych kosztownych eksperymentów, bez których nie powstałaby następna generacja uzbrojenia. Jedno jest jednak pewne – po takim teście trudno już traktować broń laserową jako odległą wizję przyszłości.

Źródła: Interesting Engineering, Pentagon, Armia USA