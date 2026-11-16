Dali mu 224 KM, ale zabrali czwarte koło. Ten samochód to istne szaleństwo

Właśnie na taki pomysł wpadła marka MTPEAK, która podczas targów EICMA 2026 w Mediolanie zaprezentowała światu swój trójkołowy samochód sportowy One-All. Na pierwszy rzut oka przypomina on klasycznego roadstera, ale pod karoserią kryje konstrukcję, która ma więcej wspólnego z motocyklową ekstrawagancją niż typową motoryzacją. Przyznam jednak, że sam wygląd interesuje mnie tutaj najmniej. Znacznie ciekawsze jest to, jak inżynierowie zamierzają okiełznać tak nietypowy napęd.

Ponad 220 KM na jedno koło? MTPEAK chce pokazać, że to ma sens

Sercem One-All jest dwulitrowy silnik benzynowy z turbodoładowaniem, który rozwija 165 kW, czyli około 224 KM, a do tego 385 Nm momentu obrotowego. Jednostka zajmuje centralne miejsce w konstrukcji, a dziewięciobiegowa automatyczna skrzynia przekazuje napęd na tylne koło. Producent deklaruje przy tym stosunek mocy do masy wynoszący 370 KM na tonę, co sugeruje masę pojazdu w okolicach 600 kilogramów.

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Najbardziej zastanawia mnie sposób, w jaki konstruktorzy podeszli do problemu przyczepności. Tylne koło otrzymało bowiem oponę o szerokości aż 305 mm, podczas gdy z przodu pracują dwa koła z ogumieniem 205/45 R17. Jednocześnie MTPEAK deklaruje rozkład masy 50:50 między przodem a tyłem, co oznacza, że na pojedynczej tylnej oponie spoczywa statycznie połowa ciężaru pojazdu. Podczas przyspieszania dochodzi jeszcze przenoszenie obciążenia na tył, które może poprawiać trakcję.

Szeroka opona nie jest jednak żadnym cudownym rozwiązaniem, bo jej przyczepność zależy również od mieszanki, temperatury, nawierzchni i sił działających na pojazd. Szczególnie interesujące będzie więc zachowanie One-All na wyjściu z zakrętu, kiedy tylna opona musi jednocześnie przenosić siły boczne i napędowe. Producent przewidział wprawdzie system stabilizacji ESP, ale dopiero niezależne testy pokażą, jak sprawnie elektronika radzi sobie z takim zadaniem.

Karbon, hamulce ceramiczne i masa piórkowa. Czy wszystko jest tu potrzebne?

Patrząc na zastosowane materiały, trudno oprzeć się wrażeniu, że MTPEAK chce stworzyć maszynę przede wszystkim dla zamożnych entuzjastów motoryzacji z bardzo, ale to bardzo głębokim portfelem. One-All otrzymał przestrzenną ramę rurową ze stali chromowo-molibdenowej, panele nadwozia z włókna węglowego, przednie zawieszenie na podwójnych wahaczach oraz wentylowane hamulce karbonowo-ceramiczne na wszystkich trzech kołach. Całość mierzy około 340 cm długości, 150 cm szerokości i 115 cm wysokości.

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Czy jednak wszystkie te rozwiązania mają rzeczywiste uzasadnienie? Karbon i lekka rama są zrozumiałe, bo każdy kilogram wpływa na osiągi i prowadzenie. Jednak hamulce karbonowo-ceramiczne w pojeździe ważącym prawdopodobnie około 600 kilogramów? Przecież nawet znacznie cięższe samochody sportowe potrafią świetnie radzić sobie na stalowych tarczach. Ceramika może wprawdzie zapewniać korzyści podczas intensywnej eksploatacji, zwłaszcza pod względem odporności na wysokie temperatury, ale jednocześnie podnosi koszt i komplikuje serwis.

Nie jest to zresztą pierwsza próba stworzenia samochodu sportowego na trzech kołach. Pamiętajmy o Morgan Super 3, który korzysta z podobnego układu, choć jego wolnossący silnik rozwija tylko około 120 KM. Mimo to brytyjski producent deklaruje prędkość maksymalną 209 km/h, podczas gdy One-All ma osiągać 180 km/h. Skąd taka różnica? Możliwe, że wpływają na nią przełożenia, aerodynamika albo elektroniczne ograniczenie prędkości.

Po co komu taki samochód w 2026 roku?

Kiedy pisałem o trójkołowym Kairosie, analizowałem próbę pogodzenia wygody samochodu ze zwrotnością jednośladu. MTPEAK idzie w przeciwnym kierunku, bo zamiast racjonalnego środka transportu chce zaoferować przede wszystkim wrażenia z jazdy. Za projektem stoi Guangyu Industrial, czyli firma mająca (według producenta) około 30 lat doświadczenia w produkcji precyzyjnych komponentów.

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MTPEAK planuje rozpoczęcie limitowanej produkcji w 2027 roku, a pierwsza seria ma obejmować 100 egzemplarzy. Cena, dostępność i szczegóły homologacji pozostają jednak niewiadomą, podobnie jak rzeczywiste osiągi i poziom bezpieczeństwa. Nie sądzę jednak, żeby podobne trójkołowce kiedykolwiek wyszły poza niszę dla zamożnych entuzjastów. Jednocześnie doceniam sam pomysł stworzenia lekkiego samochodu sportowego, którego największą atrakcją ma być prowadzenie, a nie kolejne elektroniczne dodatki. Chętnie zobaczyłbym jednak One-All na torze, bo dopiero wtedy przekonamy się, czy rezygnacja z czwartego koła rzeczywiście miała sens.

Źródła: MTPEAK, Yanko Design, Morgan Motor Company