Sześć lat, tyle firma Ring potrzebowała na realizację swoich obietnic dotyczących wdrożenia do katalogu latającej kamery domowej. Powstała w ramach Ring Robotics, która dociera w parze ze specjalnym robotem, ale ten dość mało spektakularnie będzie pilnował powierzchnię.

Dron Ring będzie pilnował waszego domu, kiedy pojedziecie na wakacje. Nie wiem, czy taki scenariusz mi się podoba

Firma Ring jest już na rynku od ponad 10 lat, lecz szczególny rozwój zaczął się w 2018 roku, kiedy doszło do wykupienia firmy przez Amazon. Produkty zaczęły sięgać coraz dalej, a systemy zaczęły się robić coraz bardziej rozwinięte i w końcu docieramy do najświeższej premiery, która jest wielopłaszczyznowo intrygująca.

Najnowszy produkt to dron w roli prywatnego ochroniarza patrolującego mieszkania i domy. A tak właściwie, to jest to tandem robotów pod nazwą Ring Robotics. Jeden z nich to Rover Cam, podczas gdy drugi to wspomniany, latający Drone Cam. Wspólnie krążą po zadanym terenie i wypatrują potencjalnych zagrożeń albo osób wdzierających się na posesję.

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Firma prezentuje to rozwiązanie jako odpowiedź na potrzeby klientów chcących czegoś bardziej zaawansowanego niż tradycyjne kamery o ograniczonym zakresie widzenia. Obydwa urządzenia zostały też zaprojektowane z myślą przede wszystkim o krążeniu po pomieszczeniach i w pewnym sensie przypominają roboty sprzątające, które sobie mapują dom, dzięki czemu wiedzą, jaki mają zakres ruchów.

Ring Ring Ring Ring

Dron i robot działają autonomicznie przy pomocy rozwiązań sztucznej inteligencji, ale użytkownicy wciąż będą mogli przejąć zdalną kontrolę nad prowadzeniem robotów. Z tego duetu najbardziej utopijnie oraz ekscytująco brzmi oczywiście dron, mający przed sobą możliwość latania po całym domu. Aczkolwiek to robot brzmi raczej jak najlepsza z kamer bezpieczeństwa.

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Ring Rover Cam tak samo jak dron mapuje trasę do patrolowania i jest wyposażony w kamerę 360 stopni, a nawet peryskopową oraz dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikom, właściciele mogą się komunikować z potencjalnym złodziejem albo kimś z rodziny, jeżeli przyjdzie ochota na jakieś psikusy. Ponadto ma wbudowaną funkcję syreny alarmowej, światła niczym latarnia wieżyczki stróżującej i nagrywa otoczenie stale w 4K.

Zdjęcie: Victoria Barrios; The Verge

Maszyny na razie będą dostępne tylko na rynku amerykańskim, próba wejścia na stronę z poziomu europejskiego wyrzuca błąd 404, więc zainteresowani muszą ręcznie wybrać region lub po prostu kliknąć tutaj. Jeżeli chodzi jednak o ceny i dostępność, na Ring Rover Cam nie trzeba długo czekać, bo premiera jest już niedługo, 16. grudnia w cenie 1000 dolarów. Zaś 27. stycznia przyszłego roku, będzie można dokupić do pary drona w cenie 250 dolarów.

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Cóż, dochodzimy do miejsca, w którym Ring przesuwa granicę tematu prywatności. Firma jest obecnie częścią wielu, wielu dyskusji na temat granic monitoringu oraz dostępności do tych materiałów. Firma zaś stale udaje, jakby istniała w bańce, gdzie ten problem nie istnieje, prezentując oderwane od rzeczywistości reklamy, że chodzi o szukanie zagubionych zwierząt domowych, a teraz pilnowania przed włamywaczami. Małymi krokami dochodzą do punktu, w którym przyczyniają się do stworzenia miejsc po stałą obserwacją obiektywów. Tak rzeczywistość nie brzmi dla mnie zachęcająco.

Źródło: theverge, slashgear