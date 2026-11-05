Wiedźmin i Cyberpunk wychodzą poza ekrany. W Polsce ruszyło coś wyjątkowego w świecie gier wideo

W ramach pokazu “Z Polski do miliona światów” zamiast tradycyjnej wystawy z monitorami i stanowiskami do grania, organizatorzy przygotowali przestrzeń, w której światło, scenografia i przestrzenny dźwięk mają przenieść odwiedzających do uniwersów stworzonych przez polskich deweloperów. Wszystko w ramach Dni Polskich Gier Wideo, a więc inicjatywy, która ma przypomnieć, jak wiele nasz kraj wniósł do światowego gamingu.

Cyberpunk 2077, Wiedźmin, Frostpunk i znacznie więcej

Na wystawie znajdziemy światy aż 15 polskich produkcji, a w tym Cyberpunka 2077, Wiedźmina, Frostpunka, Dying Light: The Beast, The Alters, Witchfire, Cronos: The New Dawn, SUPERHOT czy RoboCop: Rogue City. Nie zabraknie też takich tytułów jak Zaginięcie Ethana Cartera, Niezwyciężony oraz Tainted Grail: The Fall of Avalon. Innymi słowy, znalazło się tam wiele polskich studiów gier, a ja zwrócę tylko Waszą uwagę na RoboCopa, Tainted Grail oraz Witchfire, bo są to gry, które mogły Wam umknąć w ostatnim czasie.

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Sama koncepcja jest ciekawa przede wszystkim dlatego, że przenosi gry do przestrzeni dostępnej również dla osób, które na co dzień nie interesują się gamingiem. Nie mówimy jednak o pełnoprawnej symulacji wirtualnej rzeczywistości, a o audiowizualnym doświadczeniu wykorzystującym otaczającą zwiedzających przestrzeń. W ramach tej inicjatywy organizatorzy przygotowali również stanowiska gamingowe, więc zainteresowani będą mogli poznać same gry.

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Osobiście jestem ciekaw, na ile tego typu wystawa rzeczywiście potrafi oddać charakter produkcji, które swoją wyjątkowość zawdzięczają przede wszystkim interaktywności. Samo oglądanie Night City przecież nie zastąpi możliwości samodzielnego eksplorowania tego miasta. Z drugiej strony dla osób, które nigdy nie miały kontrolera w dłoniach, może być to znacznie przystępniejszy sposób na poznanie tego, co polscy deweloperzy tworzą od lat.

Polskie gry doczekały się państwowego święta

Według danych przytaczanych przez Instytut Przemysłów Kreatywnych w Polsce działa ponad 800 studiów gamingowych, a aż 97 procent rodzimych produkcji trafia na zagraniczne rynki. Trudno więc traktować gry wyłącznie jako niszową rozrywkę. Zwłaszcza że taki Frostpunk, Wiedźmin czy Cyberpunk 2077 stały się rozpoznawalnymi na całym świecie markami w świecie gier wideo.

Same Dni Polskich Gier Wideo to inicjatywa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która ma promować rodzimy gamedev jako część naszego dziedzictwa kulturowego. Obejmuje również planowany Szlak Polskich Gier Wideo, czyli ogólnopolską trasę rzeźb z brązu przedstawiających postacie znane z gier.

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Wystawę “Z Polski do miliona światów” możecie odwiedzać do 15 grudnia 2026 roku w Hali Labo przy ulicy Chodakowskiej 34 w Warszawie. Jest czynna od 10:00 do 20:00, z wyjątkiem 11 listopada, a ostatnie wejście przypada na 19:30. Wstęp jest darmowy, ale wymaga wcześniejszego pobrania bezpłatnej wejściówki.

Źródła: Instytut Przemysłów Kreatywnych, Dni Polskich Gier Wideo