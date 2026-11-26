Czy bowiem robot wojskowy musi być uzbrojony, żeby znacząco zwiększać siłę ognia całej jednostki? Wbrew pozorom właśnie te maszyny, które nie oddają ani jednego strzału, mogą w przyszłości należeć do najcenniejszych elementów wyposażenia wojska. Brytyjczycy sprawdzili ostatnio w Kenii, ile może zmienić połączenie takiego robota ze sztuczną inteligencją.

Robot GEREON stał się oczami cyfrowego systemu brytyjskiej armii

Podczas ćwiczeń Haraka Storm w Kenii brytyjski oddział ARX Robotics dostarczył żołnierzom 4. Brygady dwa bezzałogowe pojazdy naziemne GEREON. Firma pochwaliła się 24 listopada 2026 roku, że jako pierwsza zintegrowała robota naziemnego z brytyjskim systemem ASGARD, który wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz zabezpieczoną łączność do wspomagania decyzji bojowych.

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Brytyjskie Ministerstwo Obrony przedstawiło ASGARD w lipcu 2025 roku po wcześniejszych próbach w Estonii. System stanowi część znacznie większego przedsięwzięcia, w ramach którego Brytyjczycy chcą cyfrowo połączyć różne rodzaje swoich sił zbrojnych. GEREON jest więc kolejnym urządzeniem dostarczającym informacji do wspólnego systemu, a podczas ćwiczeń w Kenii robot wykrywał cele i bezpośrednio przekazywał dane na ich temat do ASGARD. Jeden z egzemplarzy pełnił również funkcję zdalnego wartownika, obserwując ważny szlak zaopatrzeniowy.

Według ARX Robotics integracja ta pozwoliła aż dziesięciokrotnie przyspieszyć cały cykl obejmujący wykrycie celu, podjęcie decyzji oraz uderzenie. Jednocześnie producent nie przedstawił ani szczegółowej metodologii pomiaru, ani konkretnych czasów przed i po integracji. Brakuje też informacji o tym, za które dokładnie czynności podczas ćwiczeń odpowiadała sztuczna inteligencja.

Przyszłość robotów wojskowych może zależeć od oprogramowania

Patrząc na przypadek GEREON, zastanawiam się, jak bardzo zmienią się w najbliższych latach kryteria oceny sprzętu wojskowego. Przy opisywaniu robotów naziemnych naturalnie skupiam się na ich mobilności, wytrzymałości akumulatorów, udźwigu czy możliwościach przenoszenia uzbrojenia. Tymczasem dwa niemal identyczne pod względem mechanicznym roboty mogą mieć zupełnie inną wartość dla wojska ze względu na różnice w oprogramowaniu i kompatybilności z pozostałym wyposażeniem jednostki.

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Podobny kierunek rozwoju zauważyłem już wcześniej, bo przy okazji eksperymentów NATO z militaryzacją sieci 5G. Jednocześnie im większe znaczenie zyskują wspólne systemy informatyczne, tym poważniejsze stają się konsekwencje ich awarii, problemów z łącznością czy błędnej interpretacji danych przez algorytmy. O tym ostatnim zagrożeniu pisałem już przy okazji fałszywego raportu AI w amerykańskim wojsku.

Wielka Brytania buduje przyszłość swojego wojska

Brytyjczycy mają przy tym do dyspozycji sprzęt, który wyszedł już daleko poza etap laboratoryjnych eksperymentów. Ukraina zamówiła kilkaset robotów ARX Robotics, a sama firma rozpoczęła w kwietniu 2026 roku produkcję GEREON na terenie Wielkiej Brytanii. Już podczas ubiegłorocznych ćwiczeń w Kenii Brytyjczycy badali z kolei współpracę tego robota z amunicją krążącą HX-2 firmy Helsing. Tegoroczne próby stanowią więc kontynuację przedsięwzięcia, które ma szczególne znaczenie w kontekście planowanego na kwiecień 2027 roku rozmieszczenia 4. Brygady na wschodniej flance NATO.

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Osobiście znacznie bardziej interesuje mnie jednak to, czy Brytyjczykom uda się zachować niezawodność całego systemu przy rosnącej liczbie współpracujących ze sobą maszyn. O ile bowiem wojsko od dekad radzi sobie z awariami pojedynczych pojazdów, o tyle uzależnienie całych jednostek od wspólnego oprogramowania stanowi zupełnie inną kategorię ryzyka.

Źródła: Defence Blog, ARX Robotics, brytyjskie Ministerstwo Obrony