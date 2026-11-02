Czy twoja wymarzona myszka powinna mieć ekran dotykowy? To da się sprawdzić

Przestrzeń przy biurku potrafi być, jak bezdenna studnia, jeżeli jej na to pozwolimy. Zaraz pojawi się drugi monitor, jakaś fajna lampka, kontroler do dźwięku, stream deck, touchpad i tak dalej. Myszka, której akcja crowdfundingowa właśnie wystartowała, próbuje dwoje z tych urządzeń połączyć w jedno, co razem daje…

Oto Super Mouse, myszka komputerowa połączona ze stream deckiem

Super Mouse od Arctic Fox Technologies ma być myszką wielozadaniową pomagającą osiągać jak najlepsze efekty wydajności w pracy. Pomóc mają temu wszystkie standardowe funkcje, jakie znamy z tego urządzenia, czyli dodatkowe przycisku, kółeczko z regulowaną prędkością, czy wysokie DPI oraz skróty zaprogramowane do przycisków, czyli nic, czego MX Master Logitecha, by nie potrafił, ale tutaj ma to być dopiero początek.

Arctic Fox Technologies

Ta myszka została stworzona wokół centrum, którym jest tutaj ekran dotykowy 3,1″ umieszczony w miejscu tuż pod naszą dłonią. Zamiast tworzyć cyfrowe przyciski, ryzykując, że nie spełnią oczekiwania wszystkich użytkowników, twórcy zdecydowali się udostępnić przestrzeń do samodzielnej modyfikacji, tak aby każdy mógł stworzyć dla siebie najlepszą wersję Super Mouse.

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Jak mówi założyciel Arctic Fox Technologies, Sridhar Thirunakara, projekt zrodził się z ujrzenia, że tak naprawdę, w czasach galopujących zmian technologicznych, urządzenie używane przez setki milionów ludzi każdego dnia, nigdy za bardzo się nie zmieniło w stosunku do tego, co się sprawdzało lata temu. I chociaż ta łatwość w używaniu jest często wystarczająca dla wielu osób, to nie oznacza braku miejsca na istotne poprawki.

Arctic Fox Technologies

Myszka Super Mouse oferuje zatem ekran dotykowy, który pozwala na w zasadzie wszystko. Można z niego zrobić podręczny panel z najpotrzebniejszymi skrótami, touchpada do wygodnego przewijania i powiększania treści w przeglądarce internetowej, a nawet da się włączyć klawiaturę zupełnie jak na smartfonie.

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Wszystkie cyfrowe udogodnienia są zarządzane z poziomu dedykowanej aplikacji Flow, która pozwala utrzymywać kontrolę nad ekranem i preferencjami. To w niej się tworzy skróty, integracje z innymi aplikacjami oraz wiele innych. Z tego co przekazują materiały promocyjne, wygląda na to, że nie ma nawet ograniczeń pod kątem tego, ile da się stworzyć skrótów, więc jedynym zabezpieczeniem jest rozsądek.

Arctic Fox Technologies

Naturalnie fizyczne przyciski też są obecne i również da się zarządzać ich ustawieniami. Ta myszka jest dość niekonwencjonalna, więc nawet klasyczne lewy i prawy przycisk mogą mieć zmienione funkcje. Co więcej, ta myszka oferuje jeszcze dedykowany przycisk do włączenia mikrofonu i dyktowania tekstu, najpewniej przy pomocy AI. Co najdziwniejsze, Super Mouse ma jeszcze wbudowany żyroskop, więc pozwala na wykrywanie ruchów po podniesieniu myszki.

Cena i dostępność

Ciekawym dodatkiem jest możliwość odpięcia kabla. Tutaj nie ma wbudowanego akumulatora, więc zawsze musi być podłączona kablem do sprzętu, ale przynajmniej można dowolnie żonglować kablami USB-C, zupełnie jak w klawiaturach.

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W zasadzie, trudno powiedzieć, czy to jest rzeczywiście myszka, czy bardziej narzędzie wielofunkcyjne, które zastąpi co najwyżej stream decka i jakieś inne dodatki. Trudno sobie wyobrazić, że wyprze tradycyjną myszkę, ale kto wie, może w tym szaleństwie jest metoda i się mylę? Każdy może to teraz sprawdzić, wystarczy się dorzucić na kampanii na Kickstarterze, gdzie będzie miała miejsce premiera. Póki co, urządzenie jest sprzedawane ze zniżką 50% za około 787 złotych w trzech kolorach: żółtym, białym, ciemno-szarym.

Źródło: petapixel