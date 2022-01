Specyfikacja Intel Core 12. generacji wyciekła. Dwóch producentów dało plamę

Po dotychczasowych przeciekach jedno jest pewne – fani procesorów Intela będą mogli najpewniej świętować bardzo udaną premierę Core 12. generacji w wersji „bez K”, czyli o TDP na poziomie 65 watów. Na temat tych CPU wiemy już sporo, ale dopiero dziś możemy spojrzeć na oficjalne dane na ich temat, dzięki firmie ASUS i Colorful.

Specyfikacja Intel Core 12. generacji

Zdecydowanie najlepiej informacje na temat tych procesorów prezentuje ASUS w swojej karcie produktu na temat płyty głównej ROG MAXIMUS Z690 APEX. Mowa o liście kompatybilności z płytą, która obejmuje naturalnie całe spektrum Alder Lake-S, czyli modeli zarówno -K, jak i „bez K”. Spokojnie jednak – kupujący otrzymają też możliwość kupna tańszych płyt głównych z chipsetem H610 oraz B660.

Co zdecydowanie najciekawsze, lista wspomina o Steppingu, czyli w uproszczeniu rodzaju krzemowej matrycy, która znajduje się pod IHSem. Intel postanowił podzielić całą rodzinę na dwie wersje rdzeni – C-0 z rdzeniami Performance i Efficient oraz H-0 wyłącznie z procesorami Performance. Tych właśnie jest najwięcej w tych nadchodzących procesorach, bo tylko rodzina i7 oraz i9 posiada matryce C-0 wśród modeli o TDP niższym od 125 watów.

Specyfikację możecie podejrzeć powyżej (nowe procesory, to te z pogrubioną nazwą), a jeśli interesuje Was tylko ta oficjalna, to musicie poczekać do konferencji na targach CES 2022, która odbędzie się czwartego stycznia i obejmie też zapewne pokaz mobilnych wersji. Ponoć te przeznaczone dla standardowych i bardziej opłacalnych pod kątem stosunku ceny do wydajności (oraz temperatury i poboru mocy) procesory do sprzedaży trafią już 5 stycznia.

Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na segment i5, który w formie i5-12600 (6 rdzeni P/0 rdzeni E) obejmuje tak naprawdę zupełnie inny procesor, niż ten, do którego przyzwyczaił nas rynek (i5-12600K z 6 rdzeniami Performance i 4 Efficient). Sugeruję też rzucić okiem na nasze wcześniejsze wpisy na temat tych Core: