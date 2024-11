S25 Ultra już jest – Samsung i Intel połączyły siły? Nie, po prostu Chińczyków poniosła fantazja

Nie, Intel nie połączył sił z Samsungiem. Itel to całkowicie inna sprawa

Itel to chińska marka smartfonów, która produkuje głównie budżetowe telefony. Itel należy do koncernu Transsion Holdings z Państwa Środka, w skład którego wchodzi jeszcze Tecno czy Infinix. Itel, powstały w 2008 roku, specjalizuje się w dostarczaniu technologii mobilnych na rynki rozwijające się, takie jak Afryka, Azja czy Ameryka Południowa i wyróżnia się przede wszystkim prostymi, lecz solidnymi rozwiązaniami, które mają ułatwiać codzienne życie użytkowników. Teraz jednak… cóż, Itela poniosła fantazja i wypuścił na rynek serię smartfonów Itel S25.

Źródło: Itel

Co S25 od Itela ma do zaoferowania?

Zacznijmy od podstawowej wersji S25. Ta została wyposażona w 6,78-calowy wyświetlacz FHD+ AMOLED o rozdzielczości 2436 × 1080 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności szczytowej na poziomie 1800 nitów. Pod obudową Itel S25 skrywa 8 GB pamięci RAM, którą można rozszerzyć o kolejne 8 GB wirtualnej pamięci (ale wiemy, jak z tym jest). W pakiecie jest jeszcze 128 GB przestrzeni na dane. Brak informacji o CPU może jednak nieco martwić. Idąc dalej, smartfon może pochwalić się baterią o pojemności 5000 mAh, a na pokładzie jest także certyfikat IP54, który gwarantuje odporność na kurz i zachlapania.

A co z aparatami? Po S25 oczekujemy wiele, ale raczej nie po tym od Itela. Tutaj na tylnym panelu mamy podwójny aparat z głównym sensorem 50 MP, oraz towarzyszy mu dodatkowy obiektyw, którego specyfikacja pozostaje nieujawniona. Na przednim panelu znajdziemy aparat do selfie o rozdzielczości 32 MP, ukryty w otworze w ekranie. Dodatkowo, jest tu technologia dźwięku DTS. Smartfon wyróżnia się także smukłą konstrukcją o grubości 7,3 mm. Itel S25 dostępny jest w trzech kolorach — Bromo Black, Sahara Gleam i Mambo Mint.

Źródło: Itel

Cena? Itel S25 kosztuje 6 199 filipińskich pesos na Shopee, więc w luźnym przeliczeniu, jest to nieco ponad 430 zł. Za takie pieniądze raczej nie ma w czym wybrzydzać, chociaż bliźniacza do Samsunga nazwa i jawna, dość bezczelna „inspiracja” — również pod względem designu — zwyczajnie odstrasza. Ale co z wariantem Ultra?

S25 Ultra już jest… no, tak jakby

Itel S25 Ultra ma również 6,78-calowy, ale zakrzywiony ekran AMOLED FHD+ o rozdzielczości 2436 × 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Zakrzywione krawędzie mają dodawać mu nowoczesnego wyglądu, chociaż niższa jest tutaj jasność szczytowa, wynosząca 1400 nitów. Wyświetlacz do tego chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 7i, zwiększającym odporność na zarysowania i upadki.

Pod względem wydajności, sercem S25 Ultra jest przez procesor UNISOC T620, wspierany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x, ponownie z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 8 GB wirtualnej pamięci. Na dane użytkownika przewidziano 256 GB pamięci UFS 2.2. Bateria o pojemności 5000 mAh wspiera funkcję bypass charging, znaną z Infinixów. Smartfon pracuje na Androidzie 14, ale mamy tu mieć możliwość aktualizacji do wersji 15. Są tutaj również „ultra” dodatki, takie jak NFC, czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem, IR blaster czy dźwięk dostrojony przez DTS.

Źródło: Itel

Jeśli chodzi o aparaty, to główny obiektyw ma rozdzielczość 50 MP, a do tego znajdziemy obiektyw makro oraz trzeci, bliżej niesprecyzowany sensor. Z przodu umieszczono 32-megapikselową kamerę do selfie, ulokowaną w niewielkim otworze w ekranie.

S25 Ultra ma zaledwie 6,9 mm grubości i waży 163 g, więc wymiary są naprawdę imponujące — a do tego mamy tu normę IP64 jeśli chodzi o ochronę przed pyłami i wodą. Model dostępny jest w trzech kolorach — Meteor Titanium, Bromo Black oraz Komodo Ocean. Sam design przypomina jednak… no właśnie, S25 Ultra.

A ile kosztuje wersja Ultra? W oficjalnym sklepie TikToka, gdzie można telefon zakupić, cena wynosi 7 999 filipińskich pesos, czyli niecałe 560 zł w prostym przeliczeniu.

Źródło: Itel

Stosunek ceny do jakości jest naprawdę niezły, ale…

Smartfony jako budżetowe opcje na papierze prezentują się naprawdę nieźle, ale Itel zarówno designem, jak i samym nazewnictwem, świadomie wystawił się na ostrą (i dość zasłużoną) krytykę. Trudno traktować to urządzenie poważnie — i chociaż nie spodziewam się żadnych działań ze strony Samsunga, to zwyczajnie spogląda się na to z politowaniem.