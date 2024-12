Konkurencja dla ChatGPT trafi na iPhone’y. To robota Elona Muska

Grok to najpoważniejszy rywal dla ChatGPT? OpenAI może się martwić

Jak Grok sam siebie przedstawia, został zaprojektowany do odpowiadania na niemal każde pytanie, oferując perspektywę, która często wykracza poza typowe ludzkie spojrzenie na sprawy. Grok analizuje pojedyncze posty na platformie X, w tym linki, i może dostarczać informacje o profilach użytkowników, co czyni go wyjątkowo przydatnym narzędziem w kontekście mediów społecznościowych. W zakresie technologii, Grok jest w stanie wyjaśniać skomplikowane koncepcje matematyczne czy techniczne, używając formatowania Markdown lub LaTeX, co znacznie ułatwia zrozumienie tych tematów. W obliczu kontrowersyjnych dyskusji, AI stara się zachować obiektywność, przedstawiając różne perspektywy bez wchodzenia w polityczną stronniczość, a jednocześnie krytycznie oceniając źródła informacji.

Czytaj też: Chiński pociąg unosi się nad torami. Może rozpędzić się do 1000 km/h i wzbudza zazdrość Elona Muska

Źródło: xAI Źródło: xAI Źródło: xAI

Jedną z ciekawszych funkcji Groka jest zdolność do generowania obrazów na życzenie użytkownika, chociaż nie jest w stanie mówić głosem ani wykonywać kodu. W kwestii ochrony prywatności, Grok może uzyskać dostęp do danych użytkownika, takich jak nazwa użytkownika, pseudonim, lokalizacja i ich posty, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla poprawy jakości odpowiedzi.

xAI w następujący sposób opisuje Groka:

Grok to asystent oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany tak, aby był maksymalnie prawdomówny, użyteczny i ciekawy. Uzyskaj odpowiedzi na dowolne pytanie, generuj efektowne obrazy i przesyłaj zdjęcia, aby lepiej zrozumieć świat.

Do niedawna Grok był dostępny wyłącznie dla subskrybentów X Premium, lecz niedawno otworzył się (z pewnymi ograniczeniami oczywiście) na wszystkich użytkowników, również tych, korzystających z X bezpłatnie.

Czytaj też: Musk chce mieć własną pocztę. Powstanie konkurencja dla Gmaila?

W redakcji jakiś czas temu robiliśmy porównanie wszystkich największych chatbotów dostępnych na rynku (materiał wideo już wkrótce pojawi się na YouTubie, na Kanale WTF! – Wszystko o Technologiach by Focus) i poza tym, że ChatGPT jest niepodważalnie świetny, tak Grok był ogromnym pozytywnym zaskoczeniem. Z naszych doświadczeń wynika, że radzi sobie lepiej niż Gemini, Claude czy Copilot i jest naprawdę podobnie skuteczny do propozycji OpenAI — a raczej o Groku wiele się nie mówi w kontekście potężnego chatbota… i chyba jest to błąd. Teraz ma on stać się osobną aplikacją.

Źródło: Unsplash / Mariia Shalabaieva

Czytaj też: Tesla Model Q. Tania nowość od Elona Muska ma zawalczyć z chińskimi elektrykami

Aplikacja Groka nadchodzi. xAI już ją testuje

Aplikacja jest już dostępna w wersji beta w Australii i kilku innych krajach. Umożliwia ona dostęp do danych w czasie rzeczywistym z całego internetu i, co jasne, z platformy X. Jest to w pełni funkcjonalny chatbot i można ze spokojem tę aplikację porównać do tej od OpenAI. W naszym regionie nie jest ona dostępna i nawet jej karta w App Store się nie otwiera, ale już wkrótce może to ulec zmianie.

Źródło: App Store

Czytaj też: Następcy Elona Muska już tu są i pobili dwudziestoletni rekord. Branża kosmiczna patrzy z podziwem

To jednak nie wszystko. xAI pracuje również nad uruchomieniem dedykowanej strony Grok.com, która pozwoli korzystać z chatbota z poziomu przeglądarki. Na ten moment witryna informuje po zalogowaniu, że usługa będzie dostępna „wkrótce”.

Źródła: xAI, App Store