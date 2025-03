3mk na MWC 2025. Polska marka błyszczy wśród światowych gigantów

3mk od lat udowadnia, że Polska może konkurować z globalnymi gigantami w dziedzinie ochrony smartfonów. Firma zasłynęła dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak pierwsze na świecie szkło hybrydowe czy folie ochronne perfekcyjnie dopasowane do zakrzywionych ekranów. Jej produkty cechuje precyzja wykonania, trwałość i łatwość montażu, co sprawia, że są chętnie wybierane przez użytkowników ceniących bezpieczeństwo swoich urządzeń. Tym razem na MWC 2025 3mk zaprezentowało trzy nowości, które mają jeszcze bardziej podnieść poziom bezpieczeństwa urządzeń — i mieliśmy okazję obejrzeć je na własne oczy. Co w stolicy Katalonii zaprezentował polski producent?

HARDY® Ultra Glass™ — z tym szkłem ekran smartfona jest maksymalnie chroniony

HARDY® Ultra Glass™ to zaawansowane szkło ochronne, które zapewnia maksymalną ochronę ekranu smartfona dzięki hartowaniu w temperaturze 400°C. To proces, który znacząco zwiększa jego wytrzymałość, czyniąc je niezwykle odpornym na zarysowania, uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne. Sekretem jego trwałości jest bazaltowa powłoka inspirowana technologią kosmiczną, co sprawia, że doskonale sprawdza się nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Dzięki zastosowaniu technologii DiamondView HD szkło oferuje wyjątkową przejrzystość obrazu, eliminując wszelkie kompromisy w jakości wyświetlanych treści. Ekran smartfona pozostaje tak samo wyraźny i nasycony kolorami, jak bez dodatkowej ochrony. Dodatkowo, powierzchnia szkła została pokryta powłoką oleofobową, która minimalizuje pozostawianie odcisków palców i smug, ułatwiając utrzymanie ekranu w nieskazitelnej czystości.

HARDY® Ultra Glass™ jest w pełni kompatybilne z technologiami biometrycznymi, takimi jak Face ID, Touch ID oraz czytniki linii papilarnych, dzięki czemu nie wpływa na komfort codziennego użytkowania. Jego montaż jest szybki i wygodny — klej Inviscid-Sil zapewnia idealne przyleganie do ekranu bez pęcherzyków powietrza, a dołączony w zestawie aplikator pozwala na precyzyjne i bezproblemowe nałożenie szkła. To doskonały wybór dla osób, które chcą skutecznie zabezpieczyć swój smartfon, nie rezygnując z estetyki ani funkcjonalności.

Just20g MagCase™ — lekki, wytrzymały i… magnetyczny!

Just20g MagCase™ to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą skutecznie zabezpieczyć swój smartfon bez rezygnacji z jego oryginalnego wyglądu i komfortu użytkowania. To wyjątkowo lekkie etui — jak sama nazwa mówi — waży zaledwie 20 gramów i jest bezramkowe, dzięki czemu nie obciąża urządzenia i nie zwiększa jego gabarytów. Jednocześnie jego przezroczysta konstrukcja pozwala cieszyć się designem smartfona, nie zakrywając jego kolorystyki ani detali stylistycznych.

Etui zostało wykonane z wysokiej jakości polikarbonu, co zapewnia trwałość i odporność na codzienne zagrożenia, takie jak zarysowania czy uderzenia. Jego wytrzymałość potwierdza certyfikat Military Grade, co oznacza, że produkt przeszedł rygorystyczne testy odpornościowe i skutecznie chroni telefon nawet w trudnych warunkach. Dodatkowym zabezpieczeniem są podwyższone krawędzie wokół aparatu, które minimalizują ryzyko uszkodzeń tego kluczowego elementu w przypadku upadku.

Just20g MagCase™ jest w pełni kompatybilne z technologią MagSafe. To oznacza, że umożliwia stabilne połączenie z magnetycznymi akcesoriami oraz wygodne ładowanie bezprzewodowe. Co ważne, nie jest to rozwiązanie przeznaczone wyłącznie dla iPhone’ów — etui wspiera także urządzenia z serii Samsung Galaxy, które obsługują magnetyczne ładowanie. Dbałość o bezpieczeństwo użytkownika i środowiska to kolejne atuty Just20g MagCase™. Produkt posiada atest PZH, co potwierdza jego całkowite bezpieczeństwo dla zdrowia, a zgodność z normami unijnymi RoHS świadczy o przyjazności dla środowiska. To połączenie lekkości, funkcjonalności i solidnej ochrony, które sprawdzi się w codziennym użytkowaniu — szczególnie, że etui nie żółknie!

Black Horse™ od 3mk — rewolucyjny ploter z niezwykle precyzyjnym cięciem i futurystycznym designem

Black Horse™ to sprzęt, który może nie trafi do masowego odbiorcy, ale dla firm zajmujących się serwisem i personalizacją urządzeń mobilnych będzie prawdziwą rewolucją. Ten kompaktowy ploter pozwala na precyzyjne cięcie folii ochronnych na ekrany, a jego futurystyczny design przyciąga uwagę — sprzęt wygląda jak wyciągnięty z cyberpunkowej rzeczywistości.

Wyposażony w nóż UniBlade ze stali wolframowej, który jest dziesięciokrotnie trwalszy od standardowych ostrzy, zapewnia niezwykłą precyzję — aż do 0,1 mm. Dzięki inteligentnym algorytmom sam dostosowuje parametry cięcia do konkretnego urządzenia, minimalizując ryzyko błędów i zaoszczędzając przy tym czas; nawet do 30 sekund. Mimo ogromnych możliwości Black Horse™ jest niewielki — jego wymiary to 550 × 234 × 253 mm, dzięki czemu zmieści się nawet w małych serwisach. Obsługuje ekrany od 1 do 16 cali, a dotykowy wyświetlacz 7” może dodatkowo wyświetlać reklamy i oferty specjalne.

Ploter działa na serwerach w Europie, spełnia rygorystyczne normy RODO i gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych. Posiada łączność WiFi 2.4 GHz i 5 GHz, 4 GB RAM, 16 GB pamięci wbudowanej oraz obsługuje materiały o szerokości do 260 mm, bez limitu długości. Dzięki kompaktowej konstrukcji, zaawansowanej technologii i wysokiej precyzji, Black Horse™ to urządzenie, które ma wszystko, żeby zrewolucjonizować rynek serwisowy.

3mk wyznacza nowe standardy ochrony

Tegoroczne targi MWC pokazały, że 3mk nadal jest jednym z liderów w branży ochrony smartfonów, wprowadzając innowacyjne produkty, które spełniają oczekiwania zarówno fanów nowoczesnego designu, jak i tych, którzy potrzebują maksymalnej wytrzymałości. HARDY® Ultra Glass™, Just20g MagCase™ i Black Horse™ to trzy nowości, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki chronimy nasze urządzenia. Dzięki takim produktom 3mk udowadnia, że polska marka może konkurować z największymi graczami na światowym rynku, oferując akcesoria na najwyższym poziomie i godnie nas reprezentuje na zagranicznych, najważniejszych targach technologicznych.