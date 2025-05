Początek Days of Play z przytupem. Nowe gry w PlayStation Plus!

Ostatnie miesiące w PlayStation Plus Essential, czyli najniższy i jednocześnie najtańszym wariancie abonamentu dla graczy, były naprawdę niezłe — i chociaż maj delikatnie zwolnił tempo, to i tak prezentował się przyzwoicie. ARK: Survival Ascended, Warhammer 40,000: Boltgun i przede wszystkim Balatro, czyli oficjalnie okrzyknięta najlepsza gra indie zeszłego roku, mogły zapewnić wiele godzin dobrej zabawy (a jeśli przepadliście w pikselowym pokerze, to pewnie nie wyciągacie nosa zza pada do dziś). Teraz Sony ogłosiło listę gier, które już za chwilę trafią do PS+ Essential.

PlayStation Plus Essential — czerwiec 2025. Pełna rozpiska

Destiny 2: The Final Shape | PS5, PS4 (cena w PlayStation Store: 218,99 zł) — dostępne od 28 maja

Tutaj jedyny wyjątek, bo Ostateczny Kształt trafi do PS+ jeszcze w tym miesiącu, dokładnie 28 maja. Finał epickiej sagi Światła i Ciemności, który ma zamknąć ponad siedem lat fabularnych wątków. Strażnicy wyruszają do wnętrza Wędrowca, by stawić czoła Ostatecznemu Kształtowi i zmierzyć się z potężnym Władcą. Bungie obiecuje nową kampanię, wymagające rajdy, świeże lokacje i dodatkowe moce w ramach znanych już klas. To zwieńczenie historii, która przez lata kształtowała uniwersum Destiny, i ostatnia szansa, by wpisać się w jego legendę przed tym, co przyniesie przyszłość serii.

NBA 2K25 | PS5, PS4 (cena w PlayStation Store: 339 zł) — dostępne od 3 czerwca

Najnowsza odsłona koszykarskiej serii od 2K to ewolucja dobrze znanej formuły. NBA 2K25 oferuje jeszcze bardziej realistyczną oprawę wizualną, usprawniony system animacji i większą kontrolę nad zawodnikami na parkiecie. Tryby takie jak MyCareer czy MyTeam doczekały się kolejnych ulepszeń, a twórcy obiecują też lepszy matchmaking i balans rozgrywki online. Choć rdzeń zabawy pozostaje znajomy, to dla fanów serii i miłośników sportowych emocji to wciąż jedna z najbardziej dopracowanych gier sportowych na rynku.

Alone in the Dark (2024) | PS5 (cena w PlayStation Store: 169 zł) — dostępne od 3 czerwca

Klasyka gatunku powraca w nowoczesnej formie, łącząc mroczną atmosferę oryginału z współczesną oprawą i nowym podejściem do narracji. Gracze wcielają się w Emily Hartwood lub Edwarda Carnby’ego, badających tajemnice posiadłości Derceto, nawiedzonej przez koszmary i niepokojące wizje. Gra stawia na psychologiczny horror, gęsty klimat i powolne odkrywanie historii, a dzięki obecności aktorów takich jak David Harbour i Jodie Comer nabiera filmowego charakteru. To pełnoprawny reboot z szacunkiem dla korzeni, ale też własną tożsamością.

Bomb Rush Cyberfunk | PS5, PS4 (cena w PlayStation Store: 169 zł) — dostępne od 3 czerwca

Duchowy spadkobierca kultowego Jet Set Radio, który zabiera graczy do neonowego miasta pełnego muzyki, grafitti i akrobatycznych popisów. Jako członek ulicznej ekipy próbujesz zdobyć reputację, unikając przy tym policyjnych patroli i rywalizując z innymi załogami. Stylowa oprawa graficzna, dynamiczna ścieżka dźwiękowa i nieskrępowana eksploracja miejskiej przestrzeni czynią z tej gry pełen energii hołd dla kultury lat 2000. To tytuł, który stawia na styl, rytm i dobrą zabawę bez zbędnych komplikacji.

Łączna wartość gier w tym miesiącu to zatem 895,99 zł, co może być jednym z rekordów. Sam zestaw tytułów również prezentuje się naprawdę konkretnie — a to nie wszystko, co Sony dla nas przygotowało.

Nowości w PlayStation Plus Extra i Premium z okazji Days of Play

Sony zapowiedziało również nowe gry w dwóch wyższych wariantach abonamentu PlayStation Plus z okazji Days of Play. Do PS+ Extra trafią:

Another Crab’s Treasure | PS5 (dostępne od 29 maja);

Skull and Bones | PS5 (dostępne od 2 czerwca);

Destiny 2: Legacy Collection | PS5, PS4 (dostępne od 4 czerwca);

Grand Theft Auto III | PS4, PS5 (dostępne od 10 czerwca).

Do PlayStation Plus Premium trafią za to:

Myst | PS5, PS4;

Riven | PS5, PS4.

A jeśli chodzi o nowe wersje próbne gier dla posiadaczy abonamentu PS+ Premium, to będą to:

Kingdom Come: Deliverance II | PS5;

Sid Meier’s Civilization VII | PS5, PS4.

Całość prezentuje się więc naprawdę nieźle i pozostaje liczyć na to, że kolejne dni Days of Play będą równie udane!

Źródło: PlayStation Blog