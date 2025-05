Wszechstronny tablet do pracy i rozrywki? Sprawdź propozycję Xiaomi!

Xiaomi Redmi Pad Pro 12,1” to urządzenie, które łączy nowoczesny design, solidną wydajność i funkcje, które przypadną do gustu zarówno miłośnikom internetowej rozrywki, jak i osobom szukającym niezawodnego narzędzia do pracy czy nauki. Duży ekran o rozdzielczości 2,5K, potężna bateria, płynny system Xiaomi HyperOS 2 i wsparcie dla akcesoriów sprawiają, że ten tablet wyróżnia się w swojej klasie.

Wyświetlacz Xiaomi Redmi Pad Pro 12,1” może się podobać

Sercem Redmi Pad Pro jest 12,1-calowy ekran o rozdzielczości 2,5K (2560 × 1600 pikseli) i proporcjach 16:10. Matryca IPS zapewnia żywe kolory, wysoką szczegółowość (249 ppi) i szerokie kąty widzenia, a technologia Dolby Vision podnosi jakość obrazu, oferując głębsze kontrasty i bardziej realistyczne barwy. Częstotliwość odświeżania AdaptiveSync, osiągająca do 120 Hz, gwarantuje płynność podczas oglądania dynamicznych treści, takich jak transmisje sportowe czy gry akcji — i ogólnie warto to docenić, bo w wielu dużo droższych sprzętach do dziś nie zawsze można spotkać wyświetlacz powyżej 60 Hz. Maksymalna jasność 600 nitów w trybie HBM sprawia, że ekran pozostaje czytelny nawet w jasnym świetle, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby korzystać z Redmi Pada Pro na zewnątrz.

Xiaomi zadbało o komfort oczu. Wyświetlacz posiada trzy certyfikaty TÜV Rheinland, potwierdzające niską emisję światła niebieskiego, technologię DC Dimming eliminującą migotanie oraz rozpoznawanie temperatury barw otoczenia, co dostosowuje ekran do warunków oświetleniowych. Dzięki temu długie godziny pracy, grania czy czytania nie męczą wzroku, co jest szczególnie ważne dla osób spędzających dużo czasu przed ekranem; a kto z nas w tych czasach nie patrzy się przez lwią część dnia w wyświetlacz.

Redmi Pad Pro może pochwalić się czterema głośnikami stereofonicznymi z obsługą Dolby Atmos. Dźwięk jest przestrzenny i czysty, co sprawia, że oglądanie filmów, słuchanie muzyki czy granie jest jeszcze przyjemniejsze. Tablet wspiera także standard Hi-Res Audio, co ucieszy miłośników wysokiej jakości dźwięku. Obecność gniazda słuchawkowego 3,5 mm to ukłon w stronę osób preferujących słuchawki przewodowe, które zapewniają pełną klarowność dźwięku bez opóźnień.

Wydajność gotowa na każde wyzwanie

A co pod maską? Sercem Redmi Pada Pro jest procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, wykonany w procesie technologicznym 4 nm. To chip, który łączy wysoką wydajność z efektywnością energetyczną, oferując o 51% lepszą moc obliczeniową i ponad dwukrotnie wyższą wydajność graficzną w porównaniu do poprzednich modeli Redmi Padów.

Niezależnie od tego, czy edytujemy dokumenty, zajmujemy się obróbką zdjęć, oglądamy filmy, gramy w gry czy pracujemy na wielu aplikacjach jednocześnie, tablet działa płynnie i bez opóźnień. W zestawie mamy 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na dane, które możemy rozszerzyć do 1,5 TB poprzez kartę pamięci microSD.

Aparaty 8 Mpix (przedni i tylny) sprawdzają się w wideorozmowach, skanowaniu dokumentów czy okazjonalnych zdjęciach. Funkcje takie jak nagrywanie wideo w Full HD, tryb panoramy czy zdjęcia seryjne dodają praktyczności. Przedni aparat z funkcją FocusFrame automatycznie utrzymuje użytkownika w kadrze podczas rozmów wideo, co jest wygodne w dynamicznych sytuacjach.

HyperOS w Xiaomi Redmi Pad Pro 12,1” to solidna zaleta

System Xiaomi HyperOS 2, oparty na Androidzie 15, wprowadza tablet na nowy poziom funkcjonalności. Intuicyjny interfejs, płynna wielozadaniowość i możliwość personalizacji sprawiają, że obsługa jest prosta i przyjemna. HyperOS umożliwia także łatwą synchronizację z innymi urządzeniami Xiaomi, co docenią użytkownicy ekosystemu tej marki. Na przykład funkcja Łączność Xiaomi pozwala na automatyczne przełączanie się na hotspot smartfona, gdy zabraknie Wi-Fi, bez konieczności ręcznego wpisywania haseł.

HyperOS od samego początku przywodzi na myśl iOS, co dla wieloletniego użytkownika iPhone’ów jest zdecydowanym plusem. Jakiś czas temu zadebiutowała druga wersja systemu, której filary to HyperCore, HyperConnect oraz HyperAI. Każdy z nich odpowiada za inną sferę: wydajność, integrację urządzeń i funkcje oparte na sztucznej inteligencji.

HyperAI to zbiór narzędzi bazujących na AI, między innymi do pisania tekstów, rozpoznawania mowy czy wspomagania kreatywności. Wspierają one edycję zdjęć i filmów, oferując takie funkcje jak poprawa jakości obrazu, rozszerzanie kadru, usuwanie odbić czy zamiana nieba. To atrakcyjne opcje dla fanów multimedialnej zabawy. HyperCore to silnik napędzający cały system, który dba o jego stabilność i płynność, również w czasie dużego obciążenia. Dodatkowo, aplikacje mają być aktualizowane bezpośrednio na poziomie systemu. HyperConnect natomiast pozwala łączyć różne urządzenia — także te z iOS i macOS. Przykładowo, można zdalnie użyć kamery innego sprzętu.

Interfejs HyperOS 2 przeszedł do tego wizualne odświeżenie — nowy ekran blokady, kinowe motywy i bardziej dopracowane animacje sprawiają, że całość prezentuje się nowocześniej. System działa płynnie i przyjemnie.

Bateria na długie godziny

Z baterią o pojemności 10 000 mAh Redmi Pad Pro oferuje imponujący czas pracy. Według danych producenta tablet może działać nawet do 33,9 dni w trybie czuwania, 12,1 godziny podczas odtwarzania wideo HD lub 15,1 godziny przy czytaniu. Szybkie ładowanie 33 W pozwala sprawnie uzupełnić energię, co jest kluczowe dla osób w ciągłym ruchu. Nie musimy martwić się o ładowarkę przez cały dzień — tablet dotrzyma nam kroku, niezależnie od tego, czy pracujemy, uczymy się, czy relaksujemy przy ulubionym serialu.

Trwałość połączona z elegancją. Design Redmi Pada Pro

Xiaomi postawiło na estetykę i solidność. Metalowa, jednoczęściowa obudowa o grubości zaledwie 7,52 mm i wadze 571 g nie tylko wygląda nowocześnie, ale jest też naprawdę trwała. Subtelne, metaliczne wykończenie i dwupierścieniowa dekoracja aparatu dodają urządzeniu elegancji, a minimalistyczny design przypadnie do gustu miłośnikom prostoty.

Z przodu ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass 3, a tablet przeszedł ponad 30 rygorystycznych testów jakości, które potwierdzają jego odporność na przypadkowe upadki, uderzenia czy ekstremalne warunki. Dostępny w trzech modnych kolorach — grafitowym szarym, zielonym i niebieskim — Redmi Pad Pro dostosuje się do indywidualnych preferencji estetycznych.

Łączność i ekosystem dla większej wygody

Redmi Pad Pro wspiera Wi-Fi 6, które zapewnia szybsze i bardziej stabilne połączenia internetowe, a technologia 2×2 MIMO zwiększa przepustowość nawet o 100% w porównaniu do poprzednich modeli. To idealne rozwiązanie dla osób, które często korzystają z chmury, streamują treści w wysokiej rozdzielczości czy uczestniczą w wideokonferencjach. Funkcja Łączność Xiaomi umożliwia bezproblemową synchronizację z innymi urządzeniami marki, na przykład automatyczne udostępnianie danych czy przełączanie na hotspot smartfona bez konieczności ręcznej konfiguracji.

Tablet wspiera także akcesoria, takie jak Redmi Smart Pen i klawiatura Redmi (sprzedawane oddzielnie). Rysik pozwala na precyzyjne notatki, szkice czy rysowanie, co docenią studenci czy artyści. Klawiatura z kolei zamienia tablet w przenośne centrum pracy, oferując komfort pisania porównywalny z laptopem. To sprawia, że Redmi Pad Pro jest wszechstronnym narzędziem do kreatywnych i produktywnych zadań.

Dlaczego Redmi Pad Pro to dobry wybór i gdzie go kupić?

Xiaomi Redmi Pad Pro 12,1” to tablet, który łączy w sobie wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego urządzenia: porządny ekran, mocny procesor, długi czas pracy na baterii i elegancki design. Dodając do tego wsparcie dla akcesoriów, zaawansowaną łączność i intuicyjny system HyperOS 2, otrzymujemy urządzenie, które sprawdzi się w pracy, nauce i rozrywce. To idealny wybór dla osób szukających wszechstronnego tabletu w rozsądnej cenie, który nie ustępuje droższym konkurentom pod względem jakości i funkcjonalności — regularna cena tabletu to 999 zł, ale do 2 czerwca w sklepie RTV Euro AGD można go dorwać już za 799 zł!