Toaleta myjąca CleanWave. Twoja łazienka zasługuje na więcej niż tylko papier toaletowy

Czym wyróżnia się CleanWave?

CleanWave Breeze 700 to toaleta myjąca, która wyznacza nowe standardy w kategorii higieny i designu. To nie jest zwykła deska klozetowa, a zaawansowane i inteligentne urządzenie, które łączy elegancję z funkcjonalnością. Minimalistyczny, nowoczesny wygląd sprawia, że pasuje do każdej łazienki; od klasycznych po ultranowoczesne aranżacje. Biały, elegancki kolor i wysokiej jakości wykończenie z małym wyświetlaczem i subtelnym podświetleniem to zaskakująco dobre połączenie. Jednak to, co czyni CleanWave wyjątkowym, to technologia: bezdotykowe mycie, suszenie i pełna personalizacja ustawień, które dostosowują się do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Montaż jest prosty i uniwersalny. CleanWave Breeze 700 pasuje do większości standardowych stelaży podtynkowych — wystarczy podłączenie do prądu, ponieważ woda jest już w zbiorniku. Nie wymaga to kosztownych remontów ani przeróbek instalacji specjalnie pod inteligentną toaletę myjącą. Co jednak warto zaznaczyć, to fakt, że jeśli projektujecie nową łazienkę lub planujecie modernizację, CleanWave oferuje dedykowany smart stelaż, który rozszerza funkcjonalność o automatyczne spłukiwanie czy pneumatyczny przycisk, działający nawet w przypadku braku zasilania.

Dla kogo jest CleanWave?

CleanWave to nie technologiczny wymysł, a produkt uniwersalny, stworzony z myślą o różnorodnych użytkownikach. Dla osób starszych czy z ograniczoną mobilnością to prawdziwe wsparcie w codziennej higienie. Bezdotykowe mycie i suszenie zwiększają samodzielność i komfort, co jest kluczowe dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. To także idealne rozwiązanie dla tych, którzy zmagają się z dolegliwościami okolic intymnych. Delikatny strumień ciepłej wody zapewnia ulgę i lepszą higienę niż tradycyjny papier toaletowy, minimalizując ryzyko podrażnień.

Rodzice małych dzieci również docenią CleanWave. Funkcja delikatnego mycia i suszenia ułatwia naukę higieny w sposób bezpieczny i komfortowy, a łazienka pozostaje czysta — bez porozrywanego papieru toaletowego. To rozwiązanie dla każdego, kto ceni wygodę, zdrowie i nowoczesność w swoim domu.

Dlaczego CleanWave wygrywa z bidetem i bidetką?

Tradycyjne bidety wymagają dodatkowej przestrzeni, stelaża, baterii i instalacji, co generuje koszty i komplikacje, a czasem zwyczajnie metraż mieszkania czy domu sprawia, że musimy z tego zrezygnować. Co jednak istotniejsze, to fakt, że ich funkcjonalność jest ograniczona w porównaniu do możliwości CleanWave. Bidetki, czyli ręczne słuchawki, to jeszcze mniej praktyczne rozwiązanie — wymagają manualnej obsługi, regulacji temperatury, a po użyciu często zostawiają łazienkę zachlapaną. CleanWave po prostu eliminuje te problemy za sprawą bezdotykowego mycia, precyzyjnego suszenia czy intuicyjnej obsługi. Dzięki temu higiena staje się prosta, szybka i przyjemna.

Kluczowe funkcje CleanWave Breeze 700

Zbierzmy więc w jednym miejscu najważniejsze możliwości i najlepsze funkcje inteligentnej toalety myjącej od CleanWave. Dzięki zastosowaniu powłoki antybakteryjnej z jonami srebra oraz wbudowanego generatora wody elektrolitycznej toaleta skutecznie eliminuje bakterie, grzyby i wirusy bez konieczności używania chemii. Po każdym użyciu automatycznie się czyści, zapewniając sterylność, a dodatkowa dezynfekcja UV dyszy gwarantuje jeszcze wyższy poziom higieny. Samoczyszcząca dysza wykonana ze stali nierdzewnej myje się automatycznie przed i po użyciu, co dodatkowo podnosi standardy czystości. Nawet w przypadku braku zasilania CleanWave pozostaje w pełni funkcjonalna, działając jak klasyczna miska WC, co czyni ją niezawodnym rozwiązaniem w każdej sytuacji.

Komfort użytkowania toalety CleanWave opiera się na szerokich możliwościach personalizacji i intuicyjnej obsłudze. Użytkownicy mogą dostosować temperaturę deski, siłę i temperaturę strumienia wody, a także temperaturę suszenia, zapisując indywidualne ustawienia dla każdej osoby. Toaleta oferuje mycie tylne, odpowiednie dla kobiet i mężczyzn, oraz dedykowane mycie przednie dla kobiet, a także funkcje takie jak masaż wodny i oscylacja dyszy, które poprawiają krążenie i zwiększają komfort. Sterowanie jest wyjątkowo wygodne — można korzystać z intuicyjnego panelu bocznego, dedykowanego pilota lub aplikacji na smartfona, co pozwala precyzyjnie dostosować każdy parametr. Dodatkowo wirtualny przycisk sterujący, uruchamiany stopą, oraz automatyczne otwieranie i zamykanie pokrywy dzięki czujnikowi ruchu sprawiają, że obsługa jest całkowicie bezdotykowa, a cicha praca mechanizmów podnosi wygodę użytkowania i eliminuje ryzyko obudzenia domowników, kiedy wstajemy w nocy do toalety.

CleanWave dba nie tylko o komfort, ale także o zdrowie i środowisko. Delikatny strumień ciepłej wody przynosi ulgę osobom zmagającym się ze stanami zapalnymi czy innymi dolegliwościami okolic intymnych, eliminując podrażnienia powodowane przez papier toaletowy. Zintegrowane funkcje mycia i suszenia ograniczają zużycie papieru do minimum, co przekłada się na oszczędności i mniejsze ryzyko zatkania instalacji. Tryb energooszczędny aktywuje się, gdy toaleta nie jest używana, zmniejszając zużycie prądu i wydłużając żywotność urządzenia. Co więcej, detekcja zwierząt zapobiega przypadkowemu uruchomieniu toalety przez domowe pupile, zapewniając bezpieczeństwo i spokój w domu.

Toaleta CleanWave wyróżnia się również praktycznymi rozwiązaniami technologicznymi i uniwersalnością. Kompatybilność z większością standardowych stelaży podtynkowych ułatwia montaż, a dedykowany smart stelaż oferuje dodatkowe funkcje, takie jak bezdotykowe, inteligentne spłukiwanie, które automatycznie uruchamia się po zakończeniu użytkowania. Delikatne nocne podświetlenie LED pozwala na komfortowe korzystanie z toalety bez konieczności zapalania głównego światła, co jest szczególnie przydatne w nocy. Wszystkie komponenty spełniają rygorystyczne europejskie normy i posiadają certyfikaty jakości, co gwarantuje trwałość i niezawodność przez wiele lat. CleanWave to połączenie nowoczesności, funkcjonalności i troski o użytkownika, które sprawia, że codzienne korzystanie z toalety staje się wyjątkowo komfortowe i higieniczne.

Higiena i zdrowie na najwyższym poziomie

Warto specjalnie pochylić się nad kwestiami higieny w CleanWave Breeze 700. Dzięki powłoce antybakteryjnej z jonami srebra i generatorowi wody elektrolitycznej toaleta pozostaje sterylna bez konieczności stosowania środków chemicznych. To nie tylko wygoda, ale także ekologia — brak chemii to mniejszy wpływ na środowisko. Zużycie papieru toaletowego zostaje zredukowane do minimum — wystarczy odrobina, by upewnić się, że wszystko jest w porządku. To oznacza oszczędności, mniej odpadów i brak problemów z zapychaniem rur. Hydraulik przestanie być stałym gościem w naszym domu.

CleanWave zapewnia nie tylko wygodę, ale także zdrowie — ciepła woda i delikatny strumień to połączenie znacznie łagodniejsze dla skóry niż papier toaletowy. Dla osób starszych, z ograniczoną mobilnością czy niepełnosprawnościami, CleanWave to rozwiązanie, które znacząco poprawia jakość życia. Bezdotykowe funkcje mycia i suszenia pozwalają na większą samodzielność i komfort, co przekłada się na codzienne poczucie godności i niezależności. Rodzice za to docenią, jak CleanWave ułatwia naukę higieny dzieciom. Delikatne mycie i suszenie sprawiają, że proces jest prosty, bezpieczny i przyjemny, a łazienka pozostaje wolna od porozrywanego papieru czy zachlapań na podłodze, jak w przypadku bidetów.

Dlaczego warto wybrać CleanWave?

CleanWave Breeze 700 to inwestycja w zdrowie, wygodę i nowoczesność. Zaprojektowana z myślą o trwałości, spełnia najwyższe europejskie standardy jakości, co gwarantuje niezawodność przez wiele lat. To rozwiązanie dla każdego, kto chce podnieść standard swojej łazienki — od seniorów, przez osoby z niepełnosprawnościami, po rodziny z dziećmi czy miłośników nowoczesnych technologii. CleanWave podniesie poziom każdej łazienki.

CleanWave to nie tylko toaleta — to sposób na lepsze, zdrowsze i bardziej komfortowe życie. Dzięki zaawansowanej technologii i ekologicznym rozwiązaniom możemy cieszyć się luksusem, który idzie w parze z troską o środowisko i zdrowie. Łazienka wreszcie może stać się miejscem na miarę XXI wieku.

