Od Bonda po samurajów. PlayStation pokazuje, w co będziemy niedługo grać!

Pragmata — tajemnicza gra Capcomu wreszcie wychodzi z cienia!

Po latach spekulacji i opóźnień, Pragmata od Capcomu w końcu ujrzał światło dzienne podczas State of Play. To enigmatyczna gra science-fiction, klimatem przypominająca mieszankę Dead Space i Death Stranding, której premiera zaplanowana jest na 2026 rok na PlayStation 5. Nowy materiał pokazał futurystyczny, zdecydowanie dystopijny świat, pełen niepokojących technologii i interesujących pomysłów. W grze wcielimy się w bohatera eksplorującego surrealistyczne, opustoszałe miasto, w towarzystwie tajemniczej dziewczynki, która wydaje się być kluczem do fabuły (właśnie stąd moje skojarzenie z Death Stranding, tam też mieliśmy dziwny świat, w którym dzieci miały ogromne znaczenie).

IO Interactive, znane z mistrzowskich skradanek w serii Hitman, wkracza na nowe terytorium z 007 First Light. Oryginalna opowieść o początkach Jamesa Bonda ma zadebiutować już w 2026 roku na PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 i PC. Deweloperzy obiecują, że gra łączy w sobie wszystko, co czyni Bonda ikoną: skradanie, pościgi samochodowe, gadżety i dynamiczne walki. Trzecioosobowa perspektywa pozwala nam wybrać styl gry — od cichej eliminacji wrogów (patrząc na doświadczenie IO Interactive, może być to ekspercko zrobione) po frontalne starcia. Zwiastun pokazał filmowy rozmach, chociaż całość niespecjalnie mnie do siebie przekonała. Mam nadzieję, że finalnie będzie lepiej, niż się na to zapowiada.

Silent Hill f. Mgła grozy powraca… szybciej, niż myśleliśmy

Nowy materiał z Silent Hill f pokazuje, że Konami wciąż potrafi budzić strach. Gra, której premiera została zaplanowana na 25 września tego roku, przenosi nas do Japonii lat 60., gdzie wcielimy się w Hinako Shimizu, uczennicę walczącą o przetrwanie w opanowanym przez mgłę mieście Ebisugaoka. Nowy zwiastun ujawnił odświeżony system walki i przerażające kreatury rodem z japońskiego folkloru, które sprawią, że na streamach z tej gry na pewno pojawi się pulsometr. Klimat grozy, połączony z unikalną estetyką, zapowiada prawdziwą perełkę dla fanów horrorów — a premiera bliżej, niż można było się spodziewać.

Nioh 3. Samurajskie ostrze się ostrzy

Nioh powraca. Trzecia odsłona soulslike’owej serii od Team Ninja wraca do mrocznego okresu Sengoku w Japonii, oferując otwarte lokacje, odświeżone mechaniki walki i jeszcze bardziej złożoną fabułę. Zwiastun pokazał dynamiczne starcia, w których będziemy musieli mistrzowsko łączyć ataki, uniki i nadprzyrodzone zdolności, by przetrwać. Co więcej, już teraz dostępne jest darmowe demo na PS5, które pozwala przetestować nowe systemy. Premiera w 2026 roku, także zainteresowani mają trochę czasu na potrenowanie cierpliwości i kupienie kilku(dziesięciu) dodatkowych padów.

Ghost of Yōtei nadchodzi wielkimi krokami

Fani Ghost of Tsushima z niecierpliwością wyczekują szczegółów na temat Ghost of Yōtei — i trudno się temu dziwić. Sucker Punch Productions zapowiedziało specjalny pokaz w lipcu, który ujawni mechaniki rozgrywki, eksplorację i system walki. Ta kontynuacja hitu z 2020 roku przeniesie nas z powrotem do feudalnej Japonii, obiecując jeszcze bardziej immersyjną opowieść i widowiskowe starcia. Choć szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, lipcowy pokaz ma szansę zrewolucjonizować nasze oczekiwania wobec tej serii. I realnie w późniejszej części tego roku możemy dostać… grę roku.

Final Fantasy Tactics. Klasyka w nowym blasku

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles to powrót legendy, który wywołał fale nostalgii wśród fanów. Square Enix odświeżyło kultową grę taktyczną z 1997 roku, oferując ulepszoną grafikę, pełne udźwiękowienie dialogów i dopracowane mechaniki. Premiera już 30 września 2025 roku na PS5 i PS4. Wcielając się w Ramzę Beoulve’a, będziemy mogli zanurzyć się w polityczne intrygi świata Ivalice, gdzie każda decyzja wpływa na losy bohaterów, a bitwy wymagają strategicznego geniuszu. To idealny moment, by zarówno weterani, jak i nowi gracze odkryli ten klasyk w nowej odsłonie.

Lumines Arise. Pokochacie tę serię, nawet, jeśli jej nie znacie

Fani gier logicznych i muzycznych z pewnością ucieszyli się na wieść o Lumines Arise, nowej odsłonie kultowej serii od Enhance Games. Gra zadebiutuje jesienią 2025 roku na PS5 i PS VR2, łącząc hipnotyzującą rozgrywkę z pulsującą ścieżką dźwiękową i oszałamiającą oprawą wizualną. Lumines Arise to ewolucja formuły znanej z poprzednich części — będziemy układać kolorowe bloki w rytm muzyki, tworząc kombinacje, które synchronizują się z dynamicznymi utworami. Tym razem twórcy idą o krok dalej, wprowadzając nowe tryby, w tym immersyjne doświadczenie w wirtualnej rzeczywistości na PSVR 2. Jeśli graliście w Tetris Effect, to wiecie, że jest na co czekać.

Pozostałe zapowiedzi z nowego State of Play:

State of Play obfitowało w różnorodne tytuły, które pokazują, jak szeroka jest oferta PlayStation:

Astro Bot — Team Asobi ogłosiło rozszerzenie tej ukochanej przez fanów produkcji o pięć nowych poziomów w galaktyce Vicious Void, które zadebiutują latem 2025 roku. Na deser Sony zapowiedziało limitowaną edycję kontrolera DualSense z motywem Astro Bota, która pojawi się jeszcze w tym roku.

— Team Asobi ogłosiło rozszerzenie tej ukochanej przez fanów produkcji o pięć nowych poziomów w galaktyce Vicious Void, które zadebiutują latem 2025 roku. Na deser Sony zapowiedziało limitowaną edycję kontrolera DualSense z motywem Astro Bota, która pojawi się jeszcze w tym roku. Marvel Tōkon: Fighting Souls (2026, PS5, PC) — dynamiczna bijatyka 4v4 od Arc System Works z bohaterami Marvela.

(2026, PS5, PC) — dynamiczna bijatyka 4v4 od Arc System Works z bohaterami Marvela. Bloodstained: The Scarlet Engagement (2026, PS5) — nowa odsłona uwielbianej serii metroidvanii.

(2026, PS5) — nowa odsłona uwielbianej serii metroidvanii. Sea of Remnants — pirackie RPG, które obiecuje epicką przygodę na morzach.

— pirackie RPG, które obiecuje epicką przygodę na morzach. Tides of Tomorrow (24 lutego 2026, PS5) — innowacyjna gra narracyjna od DigixArt, gdzie decyzje graczy wpływają na innych w trybie multiplayer.

(24 lutego 2026, PS5) — innowacyjna gra narracyjna od DigixArt, gdzie decyzje graczy wpływają na innych w trybie multiplayer. Digimon Story Time Stranger (3 października 2025) — nowa przygoda w uniwersum Digimonów.

(3 października 2025) — nowa przygoda w uniwersum Digimonów. Sword of the Sea (19 sierpnia 2025);

(19 sierpnia 2025); Cairn (5 listopada 2025);

(5 listopada 2025); Hirogami (3 września 2025);

(3 września 2025); Baby Steps (8 września 2025);

(8 września 2025); Ninja Gaiden: Ragebound (31 lipca 2025).

Project Defiant to nowy kontroler PlayStation

Sony zaskoczyło także fanów bijatyk, prezentując Project Defiant — arcade stick dla PS5 i PC, który zadebiutuje w 2026 roku. To urządzenie to marzenie profesjonalnych graczy: