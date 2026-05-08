Test OPPO Find X9 Ultra. To smartfon z najlepszym aparatem. Sprawdziłem to w praktyce

Pierwszy model klasy ultra dostępny poza rynkiem azjatyckim i pierwsze OPPO jakie od lat wpadło w moje ręce. Żebyśmy wiedzieli z czym mamy do czynienia – Konrad, fanboy Apple od jakieś 12 lat (udokumentowane) wcześniej pojawiały się pojedyncze egzemplarze przeplatane androidami, ale umówmy się – zaczynałem od 3GS. Ktoś pamięta tego gagatka w ogóle? Ale do rzeczy. OPPO nową premierę zapowiadało pod hasłem „Your next camera” a u mnie wyszło „your next smartfon”.

OPPO FIND X9 ULTRA | HASSELBLAD XPAN mode

Widzisz „H” na obudowie i wiesz, że będzie luksusowo

Zacznijmy od FOTO, bo jeżeli już wydasz prawie 8k złotych na photo smartfon to wydaje mi się, że będzie to funkcja po którą często sięgniesz. Wszystko co ma na swoim korpusie literkę „H” odpowiedzialną za logo Hasselblada niewątpliwie zwiększa wartość o jakąś jedną sprawną nerkę. No i w tym przypadku jest nie inaczej, jednak ta literka niesie za sobą wiele dobrego. Warto jeszcze zaznaczyć, że jako osoba żyjąca z nagrywania filmów totalnie nie śledzę rynku fotograficznego. Mam na myśli tutaj sprzęty dedykowane do fotografii pokroju Hasselblad czy Leica. Wiem, że istnieją, wiem co potrafą, ale jak mnie obudzisz w środku nocy, żebym wyśpiewał Ci linię produktową to prawdopodobnie położę się na drugi bok. W każdym razie usłyszałem, że ten konkretny model to ukłon w stronę modelu Hasselblad X2D 100C. No więc zagłębiłem się w lekturę, testy i zastanawiam się dlaczego tak długo odwlekałem chęć poznania marki! A dobra już pamiętam – cena. Ale nawiązania stylistyczne jak chociażby pomarańczowy pierścień czy przycisk migawki na pewno dodają smaczku – szczególnie w czarnej wersji urządzenia.

Stylistycznie nie ma tutaj czego się doszukiwać — to mega solidnie wykonany i zwyczajnie dobrze wyglądający smartfon. O ile pomarańczowa odsłona totalnie do mnie nie trafia, to czerń z pomarańczowymi akcentami już bardzo. To jedno z tych urządzeń, na które nie chce się zakładać case’a. A dodatkowo nie musimy się przejmować warunkami atmosferycznymi, bo poradzi sobie raczej z każdymi. Korzysta z odpornej na uderzenia architektury OPPO Armour Shield i certyfikacji IP66, IP68 oraz IP69.

PS. Nie mówcie nikomu z OPPO, ale testowany model bez żadnej dodatkowej ochrony wylądował dwa razy na podłodze i, jak widać na załączonych obrazkach, nie stało mu się zupełnie nic.

Rynek oczywiście nie śpi i podział został przeprowadzony dość sprawiedliwie. Logo Leica zdobi Xiaomi, ZEISS wymalował się na vivo, a Hasselblad dumnie widnieje na obudowie OPPO.

Ultra zobowiązuje… 4 obiektywy i mnóstwo możliwości

Na pleckach mamy aż 4 obiektywy: odpowiednio 14, 23, 70 i 230 mm. Takie zestawienie to niewątpliwie ukłon w stronę najpopularniejszych ogniskowych, spotykanych w klasycznych obiektywach aparatowych. Pozostałe wartości to cropy z 23 i 70 mm. To może po kolei.

Na pierwszy ogień 14 mm, czyli ultraszeroki kąt. Testując iPhone AIR zdałem sobie sprawę, że jednym z najczęściej używanych przeze mnie obiektywów jest właśnie ten, którego w AIR brakuje, bo jak nagrywasz się sam, kliknięcie 0,5 czy 0,6 powoduje, że na 90% zmieścisz się w kadrze. Nie inaczej jest tutaj OPPO. Z jedną małą wadą… Obiektyw ultraszerokokątny został umieszczony w dolnej części pierścienia, co spowodowało, że na początku sporą część zdjęć i ujęć urozmaicał wielki paluch na środku kadru. Kwestia przyzwyczajenia, ale może powodować lekką frustrację.

Przejdźmy do wnętrzności — f/2 przyjemnie pozwala uzyskać głębię i o ile w zdjęciach cykniesz wybitne obrazki nawet przy gorszym świetle, o tyle w przypadku video jeżeli znajdziesz się w półmroku, raczej bym sobie darował ultraszeroki kąt. Ale kochani — który obecnie producent ma jasny, dobry obiektyw ultraszeroki? Niech pierwszy rzuci smartfonem.

Obiektyw główny, czyli sensor Sony LYTIA 901 o wielkości 1/1.12”, 200 MP. Nie chcę rzucać w powietrze, ale wydaje mi się, że to jedyne tego typu rozwiązanie na rynku, jednak pozostawiam dozę wątpliwości, żeby nie otrzeć się o ostracyzm po publikacji. I to wszystko okraszone jasnością na poziomie f/1.5.

Co ja będę się rozgadywał — państwo spojrzą na rezultaty.

OPPO Find X9 Ultra | HASSELBLAD

Optyka to jedno, ale wszystko, co kiedyś nazywało się „algorytmem”, a obecnie już bez ogródek śmiało zmieniło nomenklaturę na AI, powoduje, że każde zdjęcie wychodzi perfekcyjnie i czasami sam jestem zaskoczony rezultatem. Ale co najważniejsze — nie są to cyfrowo przesadzone fotki z wyśrubowaną ostrością i nienaturalnym HDR-em, dlatego odmówmy modlitwę za OPPO, żeby nie przeciągnął suwaka „jakość” jeszcze bardziej w prawo, bo teraz jest idealnie.

No i crème de la crème, wisienka na torcie, czyli obiektyw 230 mm. Na papierze moduł 50 MP, 10-krotny Ultra-Sensing Optical-Zoom Telephoto. Jasność tego połączenia to f/3.5 i na zdjęciach wygląda to fenomenalnie.

Obiektyw 10x | 230 mm

W przypadku filmów, dopóki światło Ci służy, złapiesz świetny obrazek, ale z takim zoomem nie polecam się poruszać. Mimo że stabilizacja w każdym przypadku radzi sobie bardzo dobrze, to przy 10-krotnym zoomie nawet delikatne ruchy ręką mogą być zauważalne w postaci cyfrowych zniekształceń obrazu.

OPPO pozwoliło mi odkryć nową warszawską ciekawostkę, którą rozpowiadam teraz na lewo i prawo. Wiedzieliście, że zegar na Pałacu Kultury i Nauki ma wymalowaną na środku warszawską Syrenkę? Ja też nie, ale mając 10x zoom już wiem.

Syrenka na Pałacu Kultury

Ostrożnie z tym video

O tyle, o ile OPPO pozwoliło mi na nowo czerpać zajawkę ze spontanicznej street fotografii, to przy video, którego u mnie jest zdecydowanie więcej, mam drobne „ale”, które jest w pełni do zaakceptowania, o ile zdamy sobie z niego sprawę. Mianowicie dopóki korzystasz z ogniskowych, które są optyką, a nie cropowych wartości, to jesteś bezpieczny praktycznie w każdych warunkach (no chyba, że 0,5 w półmroku, ale o tym już rozmawialiśmy).

A w przypadku słonecznego dnia i nagrywania w terenie czy w studiu przy dobrym oświetleniu, to kochani — nagrywajcie sobie jaką ogniskową chcecie, nie mam przeciwwskazań. Moje obawy dotyczą wyłącznie bardzo niedoświetlonych scen lub późnej pory.

W przypadku video warto wspomnieć jeszcze o możliwości nagrywania w LOG-u i 4K do 120 klatek na sekundę.

OPPO sprawiło, że smartfon zdał się w 100% wystarczalny

Chcesz cyknąć zdjęcie wokalisy na koncercie stadionowym, stojąc na trybunach? Ależ proszę bardzo. A może artystycznie rozmyć tło w kawiarni? Nie widzę przeszkód. I rzucę teraz banałem, bo oczywiście, że już w przeszłości mieliśmy do czynienia z czterema obiektywami na pleckach urządzenia i dostępem do rozmaitych ogniskowych, ale nigdy w historii nie byłem jeszcze tak pewny polecenia całego systemu fotograficzno-filmowego jak teraz. Nosisz w kieszeni jedno urządzenie, które w pełni zastąpi Ci dobrego kompakta z plecakiem obiektywów.

Ultra widoczne jest nie tylko w fotograficznych możliwościach urządzenia

Ekran w tej bestii to 6,8-calowy panel OLED QHD+ z odświeżaniem na poziomie 144 Hz i jasnością szczytową 3600 nitów. Takim zestawieniem spokojnie jesteś w stanie rozświetlić pomieszczenie i zagwarantować sobie czytelność w każdych warunkach.

Oglądając zdjęcia na ekranie OPPO, możesz pokusić się o stwierdzenie: „o holipka, jestem fotografem”, dlatego sprawdziłem je również na innych ekranach, żeby porównać, czy rzeczywiście wychodzą tak potężne. I powiem jedno — zapraszam niedługo na wystawę.

A tak całkiem serio, wiadomo, foteczki wypadną wybitnie na ekranie tego prawie 7-calowego potwora, ale oglądając je na innych urządzeniach ciężko będzie odróżnić, co zostało ustrzelone smartfonem, a co drogim konkurencyjnym aparatem ze zmienną optyką.

OPPO x HASSELBLAD Telekonwerter 300 mm

Zawsze można wydać trochę więcej

Może jakimś cudem zostało Ci luźne 2000 zł w kieszeni? To ja Ci powiem, jak możesz je zagospodarować.

OPPO dodatkowo zaprezentowało, nazwijmy to, fotograficzne akcesorium — Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit. Na cały zestaw składa się etui z przyciskiem 2 w 1, czyli tak jak w klasycznych aparatach: ustawienie ostrości + migawka. Do tego etui zapewnia bardzo wygodny chwyt urządzenia, który przydaje się w połączeniu z 300-milimetrowym telekonwerterem, którego wykonania nie powstydziłaby się żadna profesjonalna marka obiektywów. Chociaż co ja gadam — przecież jest na nim wymalowane logo Hasselblada, więc nie mogło być inaczej. Wewnątrz metalowej konstrukcji znajdziesz 13 szklanych elementów, za pomocą których cykniesz foty wyglądające jak z drogiego teleobiektywu. Przykłady oczywiście zamieszczam poniżej, bo myślę, że mówią same za siebie.

Obiektyw jest mega poręczny i spokojnie mieści się w kieszeni spodni czy nerce.

I teraz rada wujka Konrada: wiadomo, mogliście się podjarać tak samo jak ja całym zestawem, ale zanim wydacie kasę, odpowiedzcie sobie na pytanie: czy rzeczywiście skorzystam z funkcjonalności tego kitu? Jeżeli masz na to jakiś pomysł — nie wahaj się. W innym przypadku przemyśl to dwa razy, bo jest to niewątpliwie wybitny gadżet, który uzupełni twoje fotograficzne dzieła o zupełnie nową i nieodkrytą w tej jakości perspektywę, ale może rownież zbierać kurz na półce, bo okaże się, że na wakacje wybierasz się tylko raz do roku.

Jedyny minus całego rozwiązania jest taki, że po podłączeniu konwertera każdorazowo trzeba zmienić tryb fotograficzny w interfejsie aparatu. Niby nic takiego, ale w przypadku ruchliwej sceny możemy ją po prostu stracić kosztem przeklikiwania softu.

Sam interfejs aparatu uległ zmianie względem poprzednika i nie znajdziesz tutaj nic, czego nie znałbyś z innych smartfonów, dzięki czemu korzystanie jest maksymalnie intuicyjne i wszystko znajduje się pod ręką. A jak z jakiegoś trybu korzystasz częściej, możesz zawsze przesunąć go na dowolną pozycję.

Ukłon wydajnościowy dla najbardziej wymagających

Wydając tyle kasy, nie mam w ogóle żadnych obaw, że ten sprzęt poradzi sobie nawet z najbardziej skomplikowanymi taskami, ale! Nie byłbym sobą, gdybym tego nie sprawdził, dlatego pozwólcie, że tuż przed samym podsumowaniem zaproszę Was na mały kącik nerdowski i zaprezentuję, co mamy na pokładzie.

Jeżeli chcecie uciekać z tej sekcji, to poniżej zapraszam do oficjalnego podsumowania OPPO Find X9 Ultra. Spojler: dla mnie się podoba i to bardzo!

W tej części chciałbym przywołać do tablicy Kacpra, bo nikt nie pisze o “bebechach” tak jak on, ale dostałem zadanie, żeby zrobić to na własną rękę, więc spróbujmy.

OPPO Find X9 Ultra został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 wykonany w 3-nanometrowym procesie technologicznym. Jednostka korzysta z ośmiu rdzeni, w tym dwóch wysokowydajnych taktowanych do 4.61 GHz oraz sześciu energooszczędnych osiągających 3.63 GHz.

Za grafikę odpowiada układ Adreno 840, który bez problemu radzi sobie zarówno z wymagającymi grami, jak i obróbką zdjęć czy materiałów wideo.

Testowany model oferuje 16 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 1 TB bardzo szybkiej pamięci UFS 4.1, dzięki czemu telefon działa błyskawicznie nawet przy intensywnym multitaskingu i pracy na dużych plikach.

Z przodu znalazł się 6,82-calowy ekran LTPO AMOLED o rozdzielczości QHD+ 3120 × 1440 pikseli. Panel obsługuje adaptacyjne odświeżanie od 1 do 144 Hz oraz osiąga jasność szczytową na poziomie nawet 3600 nitów, co przekłada się na bardzo dobrą czytelność nawet w pełnym słońcu.

Dajcie znać, jak mi poszło, a jak ktoś nie wierzy na słowo, to poniżej coś dobrego dla każdego, czyli wyniki benchmarkowe.

3D Mark

Geekbench 6 CPU

Geekbench 6 GPU

AnTuTu

Za czas pracy odpowiada bateria krzemowo-węglowa o pojemności 7050 mAh wspierająca szybkie ładowanie przewodowe SUPERVOOC 100W oraz bezprzewodowe 50W.

Pora na zmiany?

Ja tutaj nie będę nikogo namawiał na zmianę obecnego ekosystemu, tym bardziej zważywszy na cenę urządzenia, która — nie ma co ukrywać — może spokojnie konkurować z topowymi smartfonami na rynku. Z drugiej strony OPPO Find X9 Ultra nie odstaje pod żadnym względem od konkurencji, a w niektórych aspektach nawet pozostawia ją w tyle. Wspominałem, że możecie sobie łatwo przesyłać pliki z iOS na OPPO i to w obie strony?

Dajcie mi pół roku i sprawdzimy, czy rzeczywiście przesiadka była dobrym pomysłem, chociaż nadal jestem na etapie decyzji, czy to aby na pewno dobry ruch.

A ja tytułem końca dodam tylko, że jeżeli jesteś osobą, która zdecydowanie jara się fotografią, uwielbia włóczyć się po mieście w poszukiwaniu kadrów, a może też często podróżuje i szuka stabilnego sprzętu na lata, który jednym urządzeniem przykrywa najpopularniejsze ogniskowe, a do tego oferuje konkretny czas pracy na baterii, wybitny ekran i świetną specyfikację, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ustawisz się po niego w kolejce w sklepie, a ja będę przed Tobą!

OPPO Find X9 Ultra – specyfikacja techniczna