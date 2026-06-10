Czy to jeszcze tranzystor, czy świecąca komórka nerwowa dla elektroniki?

Tranzystor przełącza, pamięć zapisuje stan, dioda świeci, a ekran pokazuje wynik. Nauczyliśmy się już traktować te funkcje jako osobne cegiełki, ale mam wrażenie, że właśnie na tym założeniu zaczyna pękać nasza stara wizja elektroniki przyszłości. Coraz częściej widzimy bowiem laboratoryjne urządzenia łączące kilka zadań w jednym elemencie. Przy ultracienkim tranzystorze potrafiącym przechowywać całe spektrum stanów pisałem już o tym, że neuromorfika nie potrzebuje wyłącznie “szybszych chipów”, tylko innych nośników informacji. Przy układzie wizyjnym inspirowanym mózgiem widać było z kolei, że przyszłe przetwarzanie danych może zaczynać się blisko sensora, a nie dopiero po przepchnięciu wszystkiego do klasycznego procesora.

Nowa praca zespołu z Seoul National University idzie jeszcze krok dalej. Naukowcy pokazali bowiem organiczny elektrochemiczny tranzystor świecący, który w jednym półprzewodnikowym elemencie łączy przetwarzanie sygnału, pamięć oraz emisję światła. Nie chodzi tu wyłącznie o świecący tranzystor. Chodzi o element, który może jednocześnie odbierać bodziec, zachować po nim ślad, przetworzyć sygnał i natychmiast pokazać wynik światłem.

Elektronika noszona nie może wiecznie być miniaturowym komputerem przyklejonym do ciała

Komercyjna elektronika ubieralna rozwija się w dość przewidywalnym kierunku. Dostajemy zegarki, opaski, pierścienie, czujniki treningowe, plastry medyczne i coraz bardziej wyspecjalizowane urządzenia do monitorowania parametrów ciała. Problem polega na tym, że wiele z nich nadal działa jak pomniejszony komputer, bo gdzieś jest sensor, gdzieś układ przetwarzający, gdzieś pamięć, gdzieś ekran albo telefon, który musi przejąć funkcję wyświetlacza. Całość może być wygodna, ale sama architektura pozostaje w tym wszystkim wręcz zaskakująco tradycyjna.

W urządzeniach naklejanych na skórę taka konstrukcja szybko zaczyna przeszkadzać. Im więcej osobnych komponentów, tym więcej połączeń, warstw, usztywnień, punktów awarii i energii marnowanej na przesyłanie danych między blokami. Przy opasce sportowej da się to jeszcze przełknąć. Przy inteligentnym opatrunku, sztucznej skórze protezy albo elastycznym systemie rehabilitacyjnym sprawa wygląda inaczej. Sprzęt ma pracować na ciele, zginać się z nim, znosić ruch, pot, temperaturę i jednocześnie reagować szybko, a to wszystko najlepiej bez odsyłania wszystkiego do smartfonu.

Dlatego tak ważna jest cała klasa miękkiej, elastycznej i organicznej elektroniki. Podobny kierunek zauważyłem już przy elastycznych obwodach z folii termoplastycznej i płynnego metalu, gdzie chodziło o dopasowanie elektroniki do krzywizn i ruchu, zamiast zmuszania świata do kształtu płytki PCB. Ten sam szerszy trend dobrze widać przy biologicznych tranzystorach z białek, gdzie sam przepływ jonów zaczyna stawać się narzędziem obliczeniowym.

Tranzystor, który świeci, liczy i pamięta

Organiczne tranzystory świecące nie są pomysłem nowym. Ich atrakcyjność od dawna polega na tym, że mogą połączyć funkcję tranzystora i diody elektroluminescencyjnej. W klasycznym wyświetlaczu OLED piksel świeci, ale do sterowania potrzebuje dodatkowego tranzystora cienkowarstwowego. W OLET, czyli organic light-emitting transistor, sama struktura tranzystora może jednocześnie kontrolować przepływ ładunku i emitować światło.

Problem w tym, że klasyczne organiczne tranzystory świecące z elektrodami bocznymi potrzebowały bardzo wysokich napięć, bo często rzędu 80-180 V. Przy elektronice zakładanej na ciało jest to właściwie dyskwalifikacja. Nawet warianty elektrochemiczne, które obniżały próg działania, nadal wymagały więcej niż 3,5 V, a sama strefa emisji światła była wąska i niestabilna. Z perspektywy wyświetlacza lub systemu wizualizacji sygnałów medycznych taki element może być fascynujący, ale jeszcze nie wystarczająco użyteczny.

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Koreański zespół rozwiązał ten problem przez dodanie do aktywnej warstwy polimerowej składnika usprawniającego transport jonów. Podczas pracy tranzystora tworzy się kanał dziurowy, a jednocześnie przy elektrodzie drenu powstaje elektryczna warstwa podwójna indukowana przez kationy. Właśnie tam elektrony mogą być wstrzykiwane znacznie skuteczniej, bez konieczności sięgania po bardzo wysokie napięcie albo niestabilne domieszkowanie typu n. Elektrony i dziury rekombinują, a efekt tej rekombinacji widzimy jako światło.

Zespół pokazał również właściwości neuromorficzne. Odpowiedzi urządzenia mogą kumulować się pod wpływem powtarzanych bodźców i utrzymywać przez pewien czas. W praktyce oznacza to zachowanie przypominające synapsę, która nie tylko przekazuje sygnał, ale także niesie ślad wcześniejszej aktywności. Takie podejście jest szczególnie ciekawe tam, gdzie dane powstają ciągle, lokalnie i nie muszą natychmiast trafiać do centralnego procesora.

Przy elektronice medycznej ma to sens. Przykład? Elastyczny plaster monitorujący ruch mięśni podczas rehabilitacji. Klasyczne podejście polegałoby na pomiarze, przesłaniu danych do układu przetwarzającego, zapisaniu ich, a następnie pokazaniu użytkownikowi wyniku na ekranie lub w aplikacji. W wersji bardziej zintegrowanej materiał sam mógłby częściowo przetwarzać bodźce, zachowywać informację o ich historii i sygnalizować wynik światłem. Nie trzeba przy tym od razu fantazjować o pełnoprawnej sztucznej skórze dla humanoidalnego robota. Wystarczy pomyśleć o prostym, czytelnym wskaźniku obciążenia stawu, jakości ruchu albo ostrzeżeniu dla pacjenta. Takie podejście dobrze pasuje też do monitorowania sportowego, opieki nad pacjentami w stanach nagłych, urządzeń rehabilitacyjnych i inteligentnych systemów zdrowotnych.

Dlaczego próg 3,5 V ma tak duże znaczenie?

Najważniejsze nie jest samo świecenie. Kluczowe wydaje mi się połączenie niskiego napięcia, prostszej architektury i stabilniejszej emisji. Układ działa poniżej 3,5 V, czyli w zakresie osiągalnym dla bardzo prostego zasilania. W demonstracji wykorzystane zostały dwa ogniwa po 1,5 V. Jednocześnie urządzenie zachowało architekturę z pojedynczą warstwą aktywną, a strefa rekombinacji została rozszerzona i przestrzennie ustabilizowana.

W elektronice noszonej napięcie jest jednym z tych parametrów, które decydują o wszystkim, bo gabarytach systemu zasilania, bezpieczeństwie, nagrzewaniu, trwałości i prostocie całego systemu. Element wymagający kilkudziesięciu lub ponad stu woltów trudno traktować jako fundament miękkiego plastra zdrowotnego. Poniżej 3,5 V sprawa zaczyna wyglądać inaczej. Nie oznacza to wprawdzie jeszcze gotowego produktu, ale pozwala wyobrazić sobie urządzenia, które nie potrzebują skomplikowanego zasilania wysokiego napięcia. W elektronice na skórze taki szczegół ma ogromne znaczenie, bo każde dodatkowe zabezpieczenie, przetwornica i sztywna część obudowy oddala nas od sprzętu, który faktycznie można nosić bez problemu przez długi czas.

Czy nadchodzi czas elektroniki nowej ery?

Takie badania są ważne, ale między publikacją a produktem działającym na spoconej skórze użytkownika przez miesiące istnieje ogromna odległość. Do tego dochodzi pytanie o same wyświetlacze. Szeroka, stabilna strefa emisji w pojedynczym urządzeniu jest świetnym wynikiem laboratoryjnym, ale pełnoprawny system wizualny wymaga wielu elementów, kontroli jasności, jednorodności, barw, adresowania i wysokiej trwałości w czasie.

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Warto też pamiętać, że organiczna elektronika od lat kusi elastycznością i zgodnością z miękkimi podłożami, ale często przegrywa z krzemem tam, gdzie liczą się stabilność, tempo produkcji i powtarzalność. W przemyśle przewaga krzemu wynika z dekad dopracowywania procesów, których nie da się zastąpić jednym efektownym eksperymentem. Dlatego nie nazwałbym tego wynalazku końcem klasycznej elektroniki. Znacznie uczciwiej widzę w nim kolejny argument, że przyszłe urządzenia nie będą wyłącznie krzemowe, organiczne albo biologiczne. Będą hybrydowe.

Źródła: Nature Materials, EurekAlert