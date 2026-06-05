Elektryczny Harley w błocie? Brzmi absurdalnie, ale to już nieuchronne

Świat motocykli ma w sobie coś wyjątkowo konserwatywnego. Samochody mogą zmieniać się w komputery na kołach, rowery mogą dostawać silniki w piaście, a hulajnogi elektryczne mogą zawłaszczyć pół chodnika, ale motocykl wciąż bardzo często oceniany jest przez pryzmat dźwięku, zapachu, mechaniki i pewnego rytuału. Wystarczy zresztą powiedzieć “Harley-Davidson”, żeby przed oczami pojawił się konkretny obraz, bo ciężka maszyna, chrom, charakterystyczna praca silnika i wielka obietnica przygody. W przyszłości ten obraz może jednak zostać rozmyty.

LiveWire kupuje Dust Moto, a ja widzę w tym coś więcej niż zwykłe przejęcie

LiveWire, czyli elektryczna odnoga, która przed kilkoma laty wyrosła w strukturze Harley-Davidsona, przejęła aktywa amerykańskiego startupu Dust Moto. Jest to pierwsze przejęcie w historii LiveWire i jednocześnie bardzo wyraźny skręt w stronę elektrycznych motocykli terenowych. Już oficjalnie chodzi bowiem o wejście w kategorię electric off-road, wykorzystanie wiedzy Dust Moto, przyspieszenie prac nad produktem i skorzystanie z zaplecza inżynieryjnego, produkcyjnego, sprzedażowego oraz serwisowego LiveWire. Szczegóły rynkowego debiutu mają pojawić się w drugiej połowie 2026 roku.

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Co to za ruch? Wbrew pozorom na rynku dosyć standardowy. Większy podmiot kupuje mniejszy, bo ten ma technologię, społeczność i produkt bliżej niszy, do której trudno wejść od zera. Widzę tu jednak coś jeszcze ciekawszego. LiveWire przez lata próbował wyjść spod cienia klasycznego Harleya, ale ciągle ciągnie za sobą ciężar marki, która dla wielu osób jest zaprzeczeniem elektromobilności. Z kolei Dust Moto od początku mówi językiem młodszego, bardziej terenowego i bardziej cyfrowego odbiorcy. Nie sprzedaje marzenia o chromie i amerykańskiej szosie. Sprzedaje wizję prostszego wejścia w off-road, bez sprzęgła, biegów i hałasu.

Dlatego to nie opowieść o tym, jak po prostu “Harley kupił startup”. Jest to raczej przyznanie, że elektryczne motocykle mogą mieć większy sens poza typowym asfaltem niż na nim. W mieście LiveWire konkuruje z samochodami, skuterami, komunikacją, rowerami elektrycznymi i własną ceną. W terenie elektryk dostaje znacznie lepszą kartę startową, bo pełny moment dostępny natychmiast, jedną przekładnię, brak sprzęgła, mniej obsługi i znacznie niższy hałas. Ten ostatni element brzmi może przyziemnie, ale w świecie torów motocrossowych, leśnych tras i lokalnych zakazów hałasu może decydować o tym, gdzie w ogóle da się jeździć.

LiveWire miał, ma i chyba nadal będzie miał problem

Trudno udawać, że LiveWire wchodzi w teren wyłącznie dlatego, że ktoś nagle zakochał się w błocie. Dane finansowe pokazują znacznie chłodniejszy powód. W całym 2025 roku segment elektrycznych motocykli LiveWire sprzedał 653 maszyny, wobec 612 rok wcześniej. Jest to wprawdzie wzrost o 7 procent, ale nadal mówimy o skali, która przy globalnej marce brzmi zbyt skromnie. Segment wygenerował 6,1 mln dolarów przychodu, czyli mniej niż 8,4 mln dolarów w 2024 roku, a jego strata operacyjna wyniosła 73,8 mln dolarów, więc po przeliczeniu mówimy o około 270 mln zł straty w samym segmencie motocykli elektrycznych.

Owszem, strata była niższa niż rok wcześniej, przepływy pieniężne poprawiły się, a sprzedaż wszystkich jednostek, razem z STACYC, wzrosła. Tylko że najważniejszy produkt dorosłej marki, czyli motocykle elektryczne, nadal nie wygląda jak fundament samowystarczalnego biznesu. Właśnie dlatego uważam, że Dust Moto jest dla LiveWire czymś więcej niż dodatkiem do portfolio. Jest to bardziej potencjalna próba znalezienia kategorii, w której elektryczny napęd nie musi przepraszać za swoje ograniczenia. Na drodze klienci pytają o zasięg przy wysokiej prędkości, sieć ładowania, długie trasy i cenę. W terenie ważniejsze stają się masa, kontrola, przewidywalność reakcji na gaz, odporność, szybka obsługa i możliwość jazdy tam, gdzie głośne spalinowe maszyny coraz częściej przeszkadzają otoczeniu.

Dust Moto Hightail wygląda jak gotowa odpowiedź na pytanie, którego LiveWire sam nie umiał zadać

Najważniejszym sprzętem Dust Moto jest Hightail, a więc lekki elektryczny motocykl terenowy z wymiennym akumulatorem 4,4 kWh, mocą 32 kW, momentem na kole rzędu 660 Nm i masą rzędu około 106,5 kg. Dust Moto podaje też 42 koni mechanicznych mocy, akumulator o odporności IP67, ponad 600 cykli rozładowania z zachowaniem 80 procent pojemności oraz możliwość wymiany akumulatora w mniej niż minutę. W specyfikacji pojawia się też prędkość maksymalna około 120 km/h, do dwóch godzin jazdy i około 56 km zasięgu przy ostrej jeździe. Off-road jest jednak brutalny dla każdego napędu, więc zasięg zależy od masy kierowcy, tempa, nawierzchni, nachylenia terenu, temperatury i tego, czy ktoś jedzie płynnie, czy cały czas katapultuje się momentem obrotowym z każdego zakrętu.

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Cena Hightaila wynosiła 10950 dolarów, czyli około 40 tys. zł, a to nie jest mało, zwłaszcza jeśli spojrzymy na to jak na zabawkę do lasu albo toru. Tyle że w świecie sensownych motocykli terenowych, akcesoriów, serwisu i kosztów eksploatacji ta kwota nie brzmi już absurdalnie. Tym bardziej że elektryk usuwa z równania część typowej mechanicznej obsługi, bo olej, sprzęgło, skrzynię biegów, część problemów z rozruchem i spalinowy hałas.

Najciekawsze jest jednak to, że Hightail nie próbuje być elektrycznym odpowiednikiem wielkiego motocykla dla doświadczonych zawodników. Raczej celuje w środek, bo sprzęt mniejszy, łatwiejszy, bardziej przystępny i mniej onieśmielający. Właśnie w tym widzę potencjalną przewagę nad wieloma elektrycznymi jednośladami, które przez lata próbowały imponować głównie brutalnymi liczbami. Podobny temat przewijał się przy terenowym STRiX z wojskowym rodowodem, gdzie off-road przestawał być tylko rekreacją, a zaczynał zahaczać o zastosowania specjalistyczne.

Harley-Davidson i LiveWire muszą uważać, żeby nie zgubić obu światów naraz

Jest w tej historii pewna ironia. Harley-Davidson próbuje dziś jednocześnie pilnować własnego mitu i szukać klientów poza nim. Niedawno podobny dylemat widać było przy tańszym Sportsterze 883, który wygląda jak próba obniżenia progu wejścia do świata klasycznego Harleya. Z drugiej strony LiveWire od lat buduje elektryczną alternatywę, czego przykładem był S2 Alpinista.

Problem polega na tym, że jedno i drugie wymaga zupełnie innego języka marketingowego. Klient klasycznego Harleya chce historii, ciężaru i emocji wynikających z mechaniki. Klient elektrycznego off-roadu może chcieć osiągów, prostoty, mniejszego hałasu i dostępu do miejsc, gdzie spalinowy motocykl staje się społecznie nieakceptowalny. Jeśli LiveWire będzie próbował sprzedać terenowego elektryka zbyt mocno przez harleyowski mit, to może rozminąć się z nową publicznością. Jeśli natomiast zbyt mocno odetnie się od dziedzictwa, to z automatu zostanie kolejną marką elektrycznych zabawek premium, która musi tłumaczyć, dlaczego kosztuje tyle, ile kosztuje.

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Mam wrażenie, że przejęcie Dust Moto będzie testem dojrzałości LiveWire. Nie tylko technicznej, ale też kulturowej. Czy firma potrafi przyznać, że przyszłość motocykli nie musi pachnieć benzyną, ale też nie musi wyglądać jak bezduszny gadżet? Czy potrafi zbudować produkt dla ludzi, którzy chcą jeździć, a nie wyłącznie manifestować przynależność do marki? Czy potrafi nie zabić lekkości Dust Moto własnymi strukturami?

Źródła: LiveWire