Harley-Davidson wraca do 1971 roku. Super Glide 2026 mówi więcej o przyszłości motocykli, niż się wydaje

Harley-Davidson Super Glide wraca do amerykańskiej oferty jako limitowany, numerowany motocykl na rok 2026. Mówimy o serii ograniczonej do 2500 egzemplarzy i z ceną startową 15999 dolarów, czyli po przeliczeniu około 58400 złotych. W praktyce nie jest to polska cena zakupu, bo nie uwzględnia podatków, opłat, transportu ani ewentualnych kosztów importu. Europejska dostępność pozostaje niewiadomą, więc na ten moment najlepiej patrzeć na Super Glide 2026 jak na motocykl skierowany przede wszystkim do rynku północnoamerykańskiego.

Super Glide wraca jako limitowana legenda, a nie zwykły model do salonu

Sama liczba wyprodukowanych sztuk nie jest tutaj przypadkiem. Harley-Davidson bardzo wyraźnie gra historią, bo każdy egzemplarz ma własny numer na konsoli zbiornika. Lakier White Onyx Pearl, czerwono-niebieskie grafiki, chromowane detale, szprychowe koła tubeless, mini-ape hanger i duży zbiornik paliwa o pojemności około 18,9 litra mają odsyłać bezpośrednio do ducha oryginalnego FX Super Glide z 1971 roku. Dla mnie ważne jest jednak co innego, bo to, że ten motocykl nie udaje rewolucji technicznej, a zamiast tego sprzedaje historyczną ciągłość.

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Oryginalny Super Glide był jednym z tych motocykli, które zmieniły język fabrycznych customów. Łączył lżejszy, bardziej sportowy przód z ramą i silnikiem większych Harleyów, przez co dawał coś, co wcześniej wielu użytkowników tworzyło we własnych garażach. Fabryka wzięła kulturę przeróbek, przepuściła ją przez własną linię produkcyjną i pokazała, że custom nie musi być wyłącznie dziełem prywatnego warsztatu. Właśnie tutaj zaczyna się paradoks nowego Super Glide, bo ten motocykl z 2026 roku nie jest najważniejszy dlatego, że ma najnowszy układ napędowy. Ważniejszy jest fakt, że Harley-Davidson przypomina o momencie, w którym sam potrafił zmienić reguły gry w swojej niszy i dziś może potrzebować dokładnie tego samego.

Technika jest współczesna, ale nie ona gra pierwsze skrzypce

Sercem Super Glide 2026 jest Milwaukee-Eight 117 Classic, czyli duży silnik V-twin o pojemności około 1917 cm sześciennych. Moc wynosi 98 koni mechanicznych, czyli 73 kW, przy 4600 obr./min, a moment obrotowy sięga około 163 Nm przy 2500 obr./min, czyli bardzo nisko. Wydaje się to odpowiednim poziomem, jak na maszynę, która w stanie gotowym do jazdy ma ważyć całe 298 kg.

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Wysokość siedzenia pod obciążeniem to około 640 mm, a szacowane zużycie paliwa na poziomie 47 mpg odpowiada mniej więcej 5 litra/100 km. Brzmi bardzo klasycznie, ale konstrukcja nie jest surowym powrotem do lat 70. Na pokładzie pojawia się współczesna elektronika, a w tym ABS działający także z uwzględnieniem pochylenia w zakręcie, kontrola trakcji, system ograniczania poślizgu tylnego koła przy hamowaniu silnikiem, TPMS, tempomat, tryby jazdy oraz 5-calowy analogowy prędkościomierz z cyfrowymi wskazaniami. Zawieszenie tworzą 49-mm teleskopy z przodu oraz ukryty monoshock z tyłu.

Patrzę na tę specyfikację i trudno mi nie zauważyć, że Harley-Davidson wykonał bardzo ostrożny ruch. Nie poszedł w futurystyczny ekran, aktywną aerodynamikę, eksperymentalny napęd ani radykalną zmianę ergonomii. Zamiast tego wziął klasyczny format, dołożył współczesne zabezpieczenia i zostawił maszynę tam, gdzie fani marki najpewniej chcieli ją zobaczyć. Tylko że właśnie w tej powściągliwości kryje się sens. Super Glide 2026 ma być nowy, ale nie ma wyglądać, jakby ktoś próbował za wszelką cenę unowocześnić wspomnienie.

Harley żyje między LiveWire a własną mitologią

Najciekawsze w tej premierze jest dla mnie zestawienie jej z elektrycznymi próbami Harleya i LiveWire. Pisałem już o tym przy LiveWire ONE, gdzie Harley-Davidson oddzielił swoją elektryczną odnogę od głównej marki, jakby sam czuł, że przyszłość wymaga innego języka. Podobny problem opisałem przy LiveWire S2 Alpinista, bo tam mamy cichy napęd, 10,5-kWh akumulator, 84 KM, 263 Nm i przyspieszenie do 100 km/h w około 3 sekundy, ale nadal pozostaje pytanie, czy taka technologia potrafi zastąpić rytuał jazdy dużym spalinowym motocyklem.

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W segmencie jednośladów elektryfikacja ma trudniejsze zadanie niż w samochodach. W aucie cisza, płynność i natychmiastowy moment obrotowy są dla wielu kierowców zaletą. W motocyklu część użytkowników kupuje nie tylko środek transportu, ale też pracę silnika, wibracje, mechaniczne napięcie i całą fizyczną obecność maszyny. Nie twierdzę, że elektryczne motocykle nie mają duszy, ale mają zupełnie inny rodzaj charakteru, który nie wypełnia tej samej emocjonalnej przestrzeni.

Widać to też poza Harleyem. Przy Verge TS Pro można bowiem zachwycać się tylnym bezpiastowym kołem, momentem obrotowym rzędu 1000 Nm, prędkości maksymalnej na poziomie 200 km/h i szybkim ładowaniem. Przy hybrydowym Furion M2 przyszłość przyjmuje zaś formę spalinowo-elektrycznego napędu na dwa koła, gdzie klasyczny silnik pracuje z elektrycznym układem w przedniej piaście. W takich projektach czuć eksperyment, a nowy Super Glide stoi na przeciwnym biegunie, stawiając na klasykę i historyczną spuściznę.

“Captain America”, Easy Rider i czerwono-biało-niebieska pamięć

Czerwono-biało-niebieska estetyka Super Glide 2026 nie jest więc wyłącznie rocznicową dekoracją. Jest to świadome wejście w amerykański mit wolności, drogi i nieco buntowniczego indywidualizmu, nawet jeśli dziś ten mit jest sprzedawany w postaci numerowanej serii za prawie 16000 dolarów. Można naturalnie powiedzieć, że Harley-Davidson po prostu monetyzuje nostalgię, a limit 2500 sztuk ma podbić poczucie wyjątkowości. Pewnie jest w tym sporo prawdy. Tylko że nostalgia w motoryzacji działa wtedy, gdy marka naprawdę ma do czego wracać. Harley-Davidson ma. Super Glide jest symbolem epoki, w której fabryczny motocykl mógł wyglądać jak odpowiedź na garażową kulturę przeróbek.

Harley-Davidson nie rozwiązał więc tym modelem przyszłości jednośladów. Pokazał raczej, że przyszłość nie musi za każdym razem pachnieć ozonem, plastikiem i nowym interfejsem. Czasami pachnie paliwem, rozgrzanym metalem i chromem, ale pod spodem ma czujniki, tryby jazdy i elektronikę, która czuwa wtedy, gdy romantyczna wizja drogi spotyka się z mokrym zakrętem.

Źródła: Harley-Davidson Super Glide 2026