Ten motocykl-potwór miał pozostać marzeniem. BMW Concept RR wraca z zaświatów

BMW Vision K18 jest dobrym przykładem motocykla, który przede wszystkim komunikuje określony styl, emocje i sposób myślenia. Concept RR wygląda natomiast jak maszyna, którą celowo pozostawiono o krok przed oficjalnym ogłoszeniem wersji seryjnej. Teraz takie twierdzenie ma więcej sensu, bo BMW złożyło w Indiach wniosek o ochronę wzoru przemysłowego motocykla, który jest praktycznie kopią właśnie modelu Concept RR zaprezentowanego w maju 2025 roku podczas Concorso d’Eleganza Villa d’Este nad jeziorem Como.

BMW Concept RR pojawił się w dokumentach patentowych

Na rysunkach patentowych zostały zachowane charakterystyczne skrzydła aerodynamiczne, wyrzeźbioną owiewkę przednią, osłony dźwigni, metaliczny zbiornik, minimalistyczną ramę pomocniczą oraz mocno uniesiony tył. Nawet układ hamulców i konstrukcja wahacza przypominają elementy demonstracyjnego motocykla.

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Nie oznacza to automatycznie, że za kilka miesięcy pod salonami BMW ustawią się kolejki po seryjnego Concept RR. Patent na wzór chroni przede wszystkim wygląd produktu. Producent może zabezpieczyć projekt przed kopiowaniem, zachować sobie możliwość wykorzystania go w przyszłości albo przygotowywać grunt pod model, który ostatecznie nigdy nie trafi do sprzedaży.

Mimo tego trudno uznać ten ruch za zupełnie nieistotny. BMW od początku przedstawiało bowiem Concept RR nie jako samotną fantazję projektantów, lecz jako zapowiedź następnej generacji motocykli z rodziny RR. Teraz marka zabezpiecza niemal niezmienioną formę tej maszyny na kolejnym dużym rynku.

Motocykl BMW Concept RR to nie wydmuszka z przypadkowym silnikiem

Największa różnica między Concept RR a wieloma futurystycznymi motocyklami sprowadza się do jego pochodzenia. BMW nie zbudowało efektownego nadwozia, a następnie nie zaczęło zastanawiać się, co można pod nim schować. Punktem wyjścia była technika wyścigowa i tak też w centrum tej konstrukcji znalazł się chłodzony cieczą, czterocylindrowy silnik rzędowy o pojemności 999 cm³, wywodzący się z fabrycznego BMW M 1000 RR, który startował w mistrzostwach świata Superbike. Jednostka ma generować ponad 230 KM, czyli 169 kW, a BMW wspomina również o prędkości przekraczającej 290 km/h. Są to wartości, przy których aerodynamika przestaje być ozdobą.

Nie bez znaczenia jest też to, że właśnie na M 1000 RR Toprak Razgatlıoğlu zdobył w 2024 roku mistrzostwo świata WorldSBK. Concept RR przejął zaś z wyczynowej maszyny nie tylko podstawową konstrukcję silnika, ale również zaawansowane sterowanie jednostką napędową, kontrolę trakcji i system zarządzania hamowaniem silnikiem. BMW przedstawia go więc jako próbę wyjątkowo bezpośredniego przeniesienia technologii wyścigowej na drogę.

Oczywiście “technologia z wyścigów” jest jednym z najbardziej zużytych sloganów w motoryzacji. Producent potrafi wykorzystać podobny kształt i już sugerować niemal mistyczne pokrewieństwo z maszyną mistrza świata. Tutaj powiązanie jest jednak znacznie bardziej konkretne. Mamy bowiem ten sam rodzaj jednostki napędowej, elektronikę pochodzącą z motocykla WSBK oraz konstrukcję rozwijaną z myślą o prędkościach zbliżających się do 300 km/h.

Karbonowe nadwozie BMW Concept RR nie tylko ładnie wygląda

Concept RR jest niemal w całości opowieścią o zarządzaniu powietrzem walczącym z pojazdem podczas jazdy. Przód, boki oraz tył zostały uformowane tak, aby powietrze przepływało nie tylko wokół motocykla, ale także przez jego konstrukcję. BMW próbuje w ten sposób pogodzić trzy wymagania, które nie zawsze chcą ze sobą współpracować: stabilność przy ogromnej prędkości, docisk podczas przyspieszania i pokonywania zakrętów oraz możliwie niski opór aerodynamiczny.

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Zintegrowane z owiewką skrzydła nie są więc tylko odpowiednikiem wielkiego spojlera doklejonego do rodzinnego hatchbacka. Przy ponad 230 KM przednie koło trzeba utrzymać blisko asfaltu, nie zabijając jednocześnie prędkości maksymalnej. Do tego dochodzi konieczność odprowadzania gorącego powietrza z silnika oraz hamulców. Stąd wentylowany przód, kanały przeprowadzające strumień przez nadwozie i zwarty, również otwarty aerodynamicznie tył.

Całość została wykonana z mieszanki włókna węglowego i aluminium. Nie chodzi wyłącznie o obniżenie masy, ale też o ograniczenie liczby wystających elementów oraz zamknięcie motocykla w możliwie zwartej bryle. Surowy metal zbiornika kontrastuje z matowym karbonem, a delikatna tylna część wygląda tak, jakby wycięto z niej wszystko, co nie jest absolutnie konieczne.

Patrząc na ten projekt, mam jednak wrażenie, że produkcyjny motocykl nie zachowa całej tej ekstremalnej formy. Drogie elementy karbonowe mogą zostać ograniczone, konstrukcja tylnej części będzie musiała uwzględnić homologowane oświetlenie i mocowanie tablicy, a część wyjątkowo delikatnych powierzchni zapewne ustąpi miejsca rozwiązaniom łatwiejszym do seryjnego wytwarzania. Jednak sam język stylistyczny, układ kanałów powietrznych i kształt skrzydeł mogą przejść do następnej generacji niemal bez większych zmian.

Podobne przesuwanie granicy obserwujemy przy CFMoto V4 SR-RR z aktywnymi elementami aerodynamicznymi. Jeszcze niedawno ruchome skrzydła, rozbudowane kanały powietrzne i ponad 200 KM kojarzyły się z prototypem przygotowanym wyłącznie na targi. Dziś producenci coraz śmielej traktują je jak wyposażenie motocykla, który faktycznie może trafić do klienta.

Ponad 230 KM nie musi trafić do zwykłego S 1000 RR

Największą niewiadomą pozostaje to, czym seryjny motocykl miałby właściwie zostać. BMW może potraktować Concept RR jako zapowiedź kolejnego S 1000 RR, ekstremalnego M 1000 RR albo limitowanego modelu homologacyjnego, którego głównym zadaniem będzie umożliwienie dalszego rozwoju maszyny wyścigowej.

Obecne BMW S 1000 RR rozwija około 210 KM, więc przeskok do ponad 230 KM byłby znaczący nawet w klasie litrowych supermotocykli. Nie wydaje mi się jednak, aby BMW musiało przenosić pełne parametry prototypu do podstawowego modelu. Bardziej prawdopodobny jest układ, w którym S 1000 RR przejmie część stylistyki, kanały aerodynamiczne oraz nową elektronikę, a najmocniejszy silnik i pełny pakiet karbonowy zostaną zarezerwowane dla znacznie droższej wersji M.

Taki podział byłby rozsądny również od strony użytkowej, bo ponad 230 KM w motocyklu drogowym nie rozwiązuje dziś żadnego realnego problemu. Dodaje za to kolejne wyzwania związane z temperaturą, przyczepnością, niezawodnością i kosztami serwisowania. Mocniejszy silnik ma sens głównie jako element prestiżu, baza homologacyjna dla wyścigów oraz demonstracja przewagi technologicznej.

BMW nadal może schować ten motocykl do szuflady

Na tę chwilę bazujemy wyłącznie na spekulacjach. BMW nie podało terminu premiery, ceny, planowanego rynku ani nawet nazwy potencjalnej wersji seryjnej. Dokumenty z Indii mogą oznaczać przygotowania do sprzedaży, ale równie dobrze mogą być wyłącznie sposobem na zabezpieczenie projektu. Nie sądzę jednak, aby Concept RR podzielił los wielu prototypów, które po pierwszej prezentacji zwyczajnie zniknęły. BMW pokazało go zaskakująco wcześnie, postawiło na działającej technice z mistrzostw świata, wprowadziło na trasę Goodwood, a następnie zabezpieczyło jego niemal niezmieniony wygląd. Każdy z tych elementów osobno można zignorować, ale zebrane razem zaczynają przypominać przygotowanie rynku na coś więcej.

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Najbardziej prawdopodobny scenariusz nie zakłada oczywiście, że do salonów trafi dokładnie ten sam motocykl. Concept RR jest raczej skondensowaną wersją pomysłów, które zostaną rozdzielone między przyszłe S 1000 RR i M 1000 RR. Skrzydła mogą się zmniejszyć, aluminiowe powierzchnie zniknąć, a moc zostać ograniczona zależnie od wersji. Rdzeń projektu pozostanie jednak ten sam, a tak przynajmniej możemy na tę chwilę zakładać.

Źródła: BMW Concept RR, Gear Patrol