Nigdy wcześniej Chiny tego nie zrobiły. Co dokładnie pokazuje ostatni akt państwa?

Wojskowa przyszłość coraz rzadziej wygląda jak scena z filmu. Nie ma tu błyskających laserów nad miastami, gigantycznych mechów ani orbitalnych platform bojowych, które aż proszą się o kadry rodem z wysokobudżetowego kina. Znacznie częściej przyszłość uzbrojenia przychodzi ciszej, bo pod wodą, za ekranami systemów dowodzenia, w ostrzeżeniach wysyłanych do kilku stolic i w krótkich komunikatach, które z pozoru mówią niewiele, ale w praktyce przesuwają granice tego, co państwo chce pokazać światu. Tym razem Chiny zrobiły właśnie taki ruch.

Chiny odpaliły pocisk spod wody, a najważniejsze nie jest samo odpalenie

Chińska Marynarka Wojenna przeprowadziła 6 lipca 2026 roku pierwszy publicznie potwierdzony test strategicznego pocisku balistycznego wystrzelonego z okrętu podwodnego w kierunku Oceanu Spokojnego. Według dostępnych informacji w próbie został wykorzystany atomowy okręt podwodny z pociskami balistycznymi, a sam pocisk przenosił ćwiczebną, nienuklearną głowicę. Finalnie pocisk trafił w wyznaczony obszar na wodach międzynarodowych, a część państw regionu miała zostać wcześniej powiadomiona o planowanym teście.

Czytaj też: Koniec procesorów jakie znamy? Chiny dokonały czegoś niesamowitego jako pierwsze na świecie

Na pierwszy rzut oka można wzruszyć ramionami, bo mocarstwa testują w ten sposób swoje bronie od dekad. Wydaje mi się jednak, że w tym akurat przypadku takie podejście byłoby zbyt płytkie. Sedno nie sprowadza się bowiem do pytania, czy Chiny potrafią zbudować pocisk balistyczny dalekiego zasięgu. Potrafią i wiemy o tym doskonale. Tym razem sedno brzmi inaczej, bo czy Chiny potrafią już wykonać cały łańcuch działań potrzebny do odpalenia takiej broni z zanurzonego okrętu i trafienia w cel z sukcesem?

Samo odpalenie pocisku balistycznego z okrętu podwodnego nie przypomina strzału z wyrzutni ustawionej gdzieś na poligonie lądowym. Załoga musi działać w zanurzeniu, platforma musi znać swoje położenie, system dowodzenia musi przekazać rozkaz, a rakieta musi zostać wyrzucona spod wody, przebić powierzchnię, wejść w fazę lotu i dotrzeć tam, gdzie planowano. W praktyce sprawdza się więc nie tylko sam pocisk, ale wręcz cały organizm strategiczny.

Drugi cios przestaje być teorią

Najważniejszym pojęciem przy tym teście jest zdolność do odwetu po przyjęciu pierwszego uderzenia. Okręty podwodne z pociskami balistycznymi są w tej układance strategicznej tak cenne, bo mogą zniknąć w oceanie. Silosy da się namierzać. Bazy lotnicze da się obserwować. Wyrzutnie mobilne można śledzić, choć oczywiście nie zawsze skutecznie. Okręt podwodny ma natomiast oferować państwu pewność, że nawet po ataku na terytorium kraju pozostanie możliwość odpowiedzi.

Czytaj też: Katapulta z lotniskowca wyjechała na drogę. Chiny właśnie przesunęły granicę absurdu

Dlatego atomowy okręt z pociskami balistycznymi jest jedną z najbardziej ponurych maszyn, jakie wymyśliła ludzkość. Pisałem już o tym przy temacie amerykańskiego USS District of Columbia, wspominając, że tego typu jednostki najpełniej pokazują paradoks nowoczesnego odstraszania. Ich największy sukces polega na tym, że nigdy nie muszą użyć broni zgodnie z przeznaczeniem. Cały sens istnienia takiej platformy opiera się na przekonaniu przeciwnika, że pierwszy cios i tak nie zakończy konfliktu.

USS District of Coluimbia

Właśnie dlatego chiński test na Oceanie Spokojnym jest ważniejszy niż standardowy komunikat o “rutynowym ćwiczeniu”. Chiny mogą opisywać próbę jako element corocznego szkolenia i podkreślać brak wymierzenia w konkretne państwo, ale polityczny efekt pozostaje oczywisty. Chiny publicznie pokazały, że morska część ich odstraszania nuklearnego nie jest tylko katalogową rubryką w raportach analityków. Zaczyna być sprawdzana w warunkach bliższych realnemu użyciu.

Ocean Spokojny to nie byle przypadkowe tło

Znaczenie ma również miejsce. Test na Oceanie Spokojnym nie jest tym samym, co test na zamkniętym obszarze wewnątrz kraju, choć takie sprawdziany państwo również przeprowadza. Przykładowo we wrześniu 2024 roku Chiny odpaliły międzykontynentalny pocisk balistyczny DF-31B z północnej części Hainanu, a pocisk przeleciał około 11000 km i spadł w rejonie Francuskiej Polinezji. Amerykański raport dla Kongresu ocenił ten test jako prawdopodobne ćwiczenie operacji odstraszania nuklearnego w czasie pokoju i sprawdzenie zdolności rażenia na pełnym dystansie.

Teraz dochodzi do tego komponent morski, a ja mam wrażenie, że te dwa wydarzenia należy czytać razem, a nie jako oderwane epizody. W 2024 roku Chiny pokazały lądową część strategicznego zasięgu. W 2026 roku dołożyły próbę z okrętu podwodnego. Nie widzę tu jeszcze dowodu na nagły przełom techniczny, ale widzę coś chyba istotniejszego – rosnącą gotowość Chin do pokazywania światu elementów odstraszania, które wcześniej były znacznie mniej widoczne.

Czytaj też: Chiny odkurzyły radziecki koszmar z orbity. FOBS wraca jak duch zimnej wojny

Australia nazwała chiński test destabilizującym, Nowa Zelandia wskazywała, że pocisk trafił w obszar Południowego Oceanu Spokojnego objęty logiką strefy wolnej od broni jądrowej, a Japonia również sygnalizowała zaniepokojenie aktywnością Chin.

Typ 094, JL-3 i układanka, która dojrzewa

Wedle raportu Departamentu Obrony USA chiński zasób głowic nuklearnych utrzymywał się w 2024 roku na poziomie “niskich 600”, a Chiny pozostają na ścieżce do przekroczenia liczby 1000 posiadanych głowic do 2030 roku. Ten sam raport wskazuje też rozwój zdolności wczesnego ostrzegania, a w tym satelitów TJS/Huoyan-1 oraz dużych radarów fazowanych, które mogą wspierać koncepcję kontruderzenia po wykryciu nadlatującego ataku.

Nuklearna bomba B61

Obecna morska część chińskiego odstraszania opiera się zaś na sześciu atomowych okrętach podwodnych typu 094 Jin. Mają one przenosić pociski JL-3 o zasięgu przekraczającym 10000 km. Dłuższy zasięg oznacza możliwość działania bliżej własnych wód, pod osłoną lotnictwa, okrętów nawodnych, sensorów, pocisków brzegowych i całego zaplecza antydostępowego. Nie chodzi więc tylko o rakietę. Chodzi o geografię bezpieczeństwa. Okręt, który musi wypływać daleko w ocean, staje się bardziej narażony na działania amerykańskie, japońskie, australijskie i sojusznicze zwalczania okrętów podwodnych. Okręt, który może pozostać bliżej Chin, działa w znacznie wygodniejszym środowisku.

Chiny Jin Typ 094

Pod tym względem lipcowy test jest kolejnym elementem trendu, który było widać przy rosnącym tempie wodowania chińskich atomowych okrętów podwodnych. Same liczby floty nie mówią wszystkiego, ale pokazują kierunek. Chiny już nie tylko nadrabiają dystans technologiczny do USA. Budują warstwy. Przemysł, okręty, pociski, systemy dowodzenia, rozpoznanie, łączność, wczesne ostrzeganie i polityczną gotowość do sygnalizowania zasięgu. Podobny mechanizm widać przy chińskim powrocie do koncepcji FOBS, gdzie najbardziej fascynujący i jednocześnie niepokojący jest nie pojedynczy gadżet, lecz obchodzenie dotychczasowych schematów obrony.

Oto więc przyszłość, o której przez lata pisano w raportach i spekulacjach, zaczyna schodzić z papieru do praktyki. Nie jako efektowna wizja nowej epoki, lecz jako chłodny, techniczny i polityczny komunikat wysłany z głębin. Chiny po raz pierwszy publicznie pokazały strategiczny start SLBM w Ocean Spokojny. Nie musiały przy tym odpalać prawdziwej głowicy. Wystarczyło udowodnić, że sam łańcuch działa.

Źródła: Army Recognition, The Guardian, Raport Departamentu Obrony USA