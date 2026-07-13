Nie liczcie na prawny przymus. Sony zrobi z płytami co będzie chciało, a PlayStation 6 i tak się sprzeda

Branża gier bardzo sprytnie przesuwa granicę między wygodą a zależnością. Najpierw cyfrowa dystrybucja miała być błogosławieństwem, bo nie trzeba było wychodzić z domu, zmieniać płyt, pilnować pudełek na szafce i martwić się dostępnością w sklepach na premierę. Potem abonamenty zaczęły przypominać wiecznie otwartą wypożyczalnię przyszłości. Teraz coraz wyraźniej widać, że ta przyszłość ma też drugą stronę, bo im mniej fizycznych nośników zostaje na rynku, tym łatwiej platformom decydować, czym naprawdę jest “kupiona” gra i ile w ogóle kosztuje. Ba, to właśnie płyty sprawiają nadal, że preordery w ogóle mają sens… chyba że zaraz wydawcy będą ograniczać sztucznie podaż kluczy.

Sony odcina się od płyt, a Unia nie zamierza tego blokować

Sony ogłosiło 1 lipca 2026 roku, że produkcja fizycznych płyt z nowymi grami na konsole PlayStation zostanie zakończona od stycznia 2028 roku. Po tej dacie nowe tytuły mają trafiać do PlayStation Store oraz do sklepów detalicznych wyłącznie w formatach cyfrowych. W praktyce oznacza to również pudełka z kodem zamiast płyty, czyli produkt wyglądający z daleka jak klasyczne wydanie, ale pozbawiony tego, co dawało mu największy sens. Oczywiście nie w każdym przypadku, zważywszy na konieczność połączenia Internetowego w przypadku niektórych tytułów czy nawet pobrania łatek, aby gra była dla gracza po prostu lepsza. Gry wydane przed styczniem 2028 roku mają nie być objęte tą zmianą, więc starsze tytuły nadal będą mogły istnieć na płytach.

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Samo Sony tłumaczy sprawę zmianą preferencji konsumentów i szerszym trendem odchodzenia od fizycznych nośników. Firma jednak nie tylko reaguje na ten trend, lecz także aktywnie przyspiesza moment, w którym wybór przestaje istnieć. Konsument może preferować cyfrową wygodę, ale czym innym jest przewaga formy cyfrowej, a czym innym całkowite usunięcie alternatywy.

Najciekawsza jest jednak reakcja polityczna, a właściwie jej brak. Michael McGrath, unijny komisarz do spraw demokracji, sprawiedliwości, praworządności i ochrony konsumentów, stwierdził w Strasburgu, że sprawa sprowadza się do wolności handlowej i kontraktowej. Według tej logiki firmy mogą oferować gry oraz usługi w takiej formie, jaką uznają za właściwą, o ile respektują prawa konsumentów wynikające z prawa krajowego i unijnego. Innymi słowy, nie ma co liczyć na prosty scenariusz, w którym Unia Europejska powie wielkiej platformie coś w stylu: “nie, musicie dalej tłoczyć nośniki, bo gracze są przyzwyczajeni”. Prawo chroni konsumenta przed określonymi nadużyciami, ale nie gwarantuje mu ulubionego modelu dystrybucji.

Gracze podpisują petycję, ale biznes widzi większy rachunek

Sprzeciw w kwestii “końca płyt od Sony” jest duży. Petycja “Don’t Kill the Disc” zebrała już setki tysięcy podpisów, a jej autorzy podnoszą dokładnie ten argument, który pojawia się przy każdej rozmowie o końcu fizycznych gier. Wskazują po prostu, że płyta daje możliwość pożyczenia, odsprzedaży, podarowania, kolekcjonowania i zachowania gry poza pełną kontrolą platformy. Innymi słowy, to nie zwykła nostalgia. Owszem, wśród graczy są kolekcjonerzy, którzy chcą mieć pudełka na półkach, ale sedno sprawy nie sprowadza się do folii, okładek i plastikowych opakowań. Chodzi o rynek wtórny, konkurencję cenową, trwałość dostępu i elementarną możliwość powiedzenia, że oto właśnie “kupiłem coś, więc mogę tym rozporządzać w rozsądnym zakresie”.

W świecie cyfrowym ta logika kupowania gier szybko się rozmywa. Regulamin PlayStation Store mówi wprost, że przy zakupie produktu cyfrowego nabywca otrzymuje osobistą licencję do prywatnego, niekomercyjnego użytku, a nie własność produktu jako takiego. Licencja co do zasady nie jest przenoszalna, chyba że lokalne prawo wymusza inne podejście. W tym właśnie miejscu cyfrowa przyszłość przestaje wyglądać jak czyste udogodnienie dla firm. Z perspektywy gracza gra znika bowiem z pudełka i trafia do konta. Z perspektywy firmy znika zaś koszt produkcji, logistyki, magazynowania, a przy okazji też rynek używek, który nie pozwala zachować kontroli nad ceną.

Zapomniało Sony jak się wyśmiewało

Cała sytuacja byłaby mniej gorzka, gdyby nie historia samego PlayStation. W 2013 roku Sony opublikowało słynny “Official PlayStation Used Game Instructional Video”, w którym w kilkanaście sekund pokazano, jak wygląda pożyczanie gry na PS4. Jeden człowiek podaje drugiemu pudełko z płytą. Koniec instrukcji. Żart był wymierzony w ówczesną politykę Microsoftu wobec Xbox One i ograniczeń wokół używanych gier.

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Tamten materiał działał, bo wykorzystywał zdroworozsądkową przewagę nośnika fizycznego. Płyta była symbolem wolności konsolowej. Bez logowania do cudzego konta, bez kombinowania z licencją, bez sprawdzania, czy usługa działa. Wystarczyło przekazać pudełko z płytą. Po trzynastu latach ta sama firma mówi rynkowi, że nowe gry od 2028 roku już nie pójdą tą drogą. Dla mnie nie jest to tylko zmiana technologiczna, a zmiana całej filozofii. Sony, które kiedyś marketingowo wygrało prostotą fizycznego nośnika, dziś może już uznać, że nośnik przeszkadza w sprawniejszym modelu biznesowym.

Problem cyfrowej dystrybucji nie kończy się na grach

Największy błąd polegałby na potraktowaniu tej sprawy jak kolejnej wojny kolekcjonerów z nowoczesnością. Podobny problem widać jednak też przy unijnym sporze o ratowanie gier przed znikaniem, gdzie chodziło nie o pudełka, lecz o możliwość grania w tytuły po zakończeniu jego wsparcia. Widać go też przy pytaniu, czy w 2026 roku bardziej opłaca się grać na PC, konsoli czy handheldzie, bo sprzęt za kilka tysięcy złotych coraz częściej jest tylko bramką do bibliotek, kont i usług.

Sony samo zresztą dostarczyło świeży przykład, dlaczego ludzie nie ufają w pełni cyfrowym bibliotekom i nigdy nie powinni ufać. Od 1 września 2026 roku użytkownicy PlayStation mają stracić dostęp do ponad 550 wcześniej kupionych filmów i seriali związanych ze StudioCanal z powodu wygaśnięcia umowy licencyjnej. Komunikat dla użytkowników miał wprost wskazywać, że wcześniej kupione treści przestaną być dostępne, a to wszystko bez jasnej informacji o zwrotach lub rekompensacie.

Ktoś powie, że filmy to nie gry. Formalnie racja. Mechanizm niepokoju jest jednak bardzo podobny. Gdy zakup zamienia się w dostęp zależny od licencji, konta, sklepu i umów między firmami, to klient zaczyna tracić coś, co przez dekady było naturalne. Nie musi znać praw autorskich, sublicencji i zapisów regulaminu. Wystarczy, że widzi przycisk “kup”, płaci i oczekuje, że po latach nadal będzie mógł korzystać z tego, za co zapłacił. W praktyce jednak już gier praktycznie nie kupimy, a jedynie wykupimy do nich dostęp, licencję, która w każdym momencie będzie mogła zostać wycofana.

Cyfrowa przyszłość jest wygodna, ale wygoda ma właściciela

Dziś nie ma co idealizować i twierdzić, że gry na płytach są idealne. Kiedyś były, dziś już niekoniecznie. Współczesne wydania fizyczne często i tak wymagają aktualizacji, pobrania dużej części danych albo nawet aktywacji online. Pudełko z płytą nie zawsze więc oznacza kompletną grę zachowaną na wieczność. Czasem jest bardziej przepustką niż pełnym archiwum. Właśnie dlatego argument “płyta zawsze równa się własność” też bywa uproszczeniem, ale mimo tego właśnie ten krążek jest niezmiennie przeszkodą dla pełnej centralizacji dystrybucji gier. Daje sklepom coś realnego do sprzedania. Daje graczowi możliwość odsprzedaży nietrafionego zakupu. Daje też kolekcjonerowi nośnik, który nie jest wyłącznie wpisem w cyfrowej aplikacji. Nawet jeśli ten nośnik bywa niedoskonały, to samo jego istnienie ogranicza władzę platformy.

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Sony najpewniej dobrze wie, że najgłośniejszy sprzeciw z czasem osłabnie. Część graczy podpisze petycję, część zapowie bojkot do premiery PlayStation VI, a część kupi następną konsolę mimo wszystko, bo biblioteka znajomych, ekskluzywne tytuły, trofea, kontroler i przyzwyczajenie okażą się silniejsze. Branża już wielokrotnie sprawdzała, ile gniewu może znieść, zanim użytkownicy wrócą do zakupów i umówmy się, że w większości przypadków bojkoty w branży gier wideo kończą się na jednym – rekordowych wyświetleniach dla tych, którzy krzyczą najgłośniej. Firma finalnie wychodzi z tego praktycznie zawsze prawie cało. Wystarczy, że albo nie ma konkurencji, albo ma kartę przetargową w postaci byle dobrego produktu.

Dla tego też osobiście najbardziej niepokoi mnie nie sam koniec płyt, lecz tempo normalizacji. Jeszcze kilkanaście lat temu rezygnacja z używanych gier była czymś, z czego konkurencja mogła publicznie żartować. Dziś jedna z największych firm na rynku może zapowiedzieć koniec fizycznych wydań nowych gier i usłyszeć od unijnego komisarza, że o ile przestrzega praw konsumentów, to ma swobodę oferowania usług po swojemu. Dlatego nie liczyłbym na to, że prawo uratuje płyty PlayStation. Sam będę cieszył się, kiedy przynajmniej wymusi zmianę przycisku “Kup grę” na “Kup licencję”.

Źródła: PlayStation, VGC, Komisja Europejska