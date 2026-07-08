Satelity mogą nagle ogłuchnąć. USA pokazały broń, która nie generuje eksplozji na orbicie

Od dawna mam wrażenie, że o wojnie w kosmosie myślimy zbyt filmowo. Wyobraźnia od razu podsuwa lasery, eksplozje, rozbite satelity i chmury szczątków krążące nad Ziemią przez kolejne dekady. Tymczasem prawdziwe działania wojenne na orbicie mogą wyglądać znacznie mniej widowiskowo. Bez rozbłysku. Bez spektakularnego trafienia i bez orbitalnego gruzu, który później zagraża wszystkim. Amerykański Meadowlands jest tego świetnym przykładem.

Meadowlands, czyli broń przeciwko łączności satelitarnej

Amerykańskie Siły Kosmiczne przyjęły 8 czerwca 2026 roku na służbę broń Meadowlands. Oficjalnie mowa tu o Counter Communications System, czyli systemie do zwalczania łączności satelitarnej. Mniej oficjalnie? O naziemnej broni, która ma pozwalać USA odcinać przeciwników od wybranych zdolności orbitalnych bez wysadzania czegokolwiek na orbicie. Skuteczność systemów tego typu jest nieoceniona, bo w oficjalnym komunikacie pojawia się odniesienie do operacji Midnight Hammer z czerwca 2025 roku. Według amerykańskiej strony specjaliści od walki elektromagnetycznej stworzyli wtedy “strefę ciszy”, która miała zabezpieczyć wejście i wyjście bombowców z rejonu działań.

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Nie jest to więc klasyczny “łowca satelitów” w rodzaju pocisku, który musi dolecieć do celu, trafić w niego z ogromną prędkością i zostawić po sobie chmurę odłamków. Meadowlands działa z ziemi, wykorzystuje energię elektromagnetyczną i ma zakłócać łączność satelitarną przeciwnika. Producent, L3Harris, opisuje całą rodzinę CCS jako naziemny system walki elektronicznej zdolny do odmawiania przeciwnikowi dostępu do transmisji satelitarnych. Efekty mają być odwracalne, czyli operator może zakłócać dany kanał tak długo, jak jest to potrzebne, a później pozwolić satelicie wrócić do normalnej pracy.

Właśnie w tej “odwracalności” kryje się najważniejsza różnica. W przypadku kinetycznej broni antysatelitarnej problemem nie jest wyłącznie cel, ale wszystko, co zostaje po uderzeniu. Chiński test z 2007 roku i rosyjski test z 2021 roku pokazały, że niszczenie obiektów na orbicie generuje śmieci, które potem nie pytają o narodowość satelitów. Pisałem już o tym przy temacie amerykańskiej deklaracji ograniczenia testów broni antysatelitarnej. Meadowlands wygląda jak odpowiedź na ten sam dylemat, tylko ujęta od strony praktyki wojskowej – skoro satelity są potrzebne wszystkim, lepiej nauczyć się je czasowo uciszać niż rozbijać.

Satelita nie musi eksplodować, żeby przestał być użyteczny

Najprostszy scenariusz działania takiego systemu sprowadza się do zakłócania sygnału wysyłanego z ziemi do satelity. Jeśli satelita nie odbiera komend, nie da się nim normalnie zarządzać. Może nie otrzymać polecenia zmiany trybu pracy, nie przesłać określonych danych, nie zsynchronizować się z siecią albo nie obsłużyć misji, dla której został wyniesiony. Drugi kierunek jest równie istotny. Zakłócenie transmisji z satelity do ziemi, może odciąć wojska od obrazowania, rozpoznania, danych meteorologicznych, łączności lub informacji służących do naprowadzania. W świecie, w którym armie opierają się na danych z orbity, takie coś staje się jednym z jej najważniejszych narzędzi.

Najciekawsze zaczyna się jednak przy bardziej wyrafinowanych zdolnościach. W materiałach opisujących Meadowlands pojawia się nie tylko klasyczne zagłuszanie, ale również możliwość mylenia systemów przez imitowanie sygnałów czy zakłócanie struktur danych. Tutaj musimy jednak zachować ostrożność, bo oficjalne komunikaty wojskowe nie wchodzą w pełną specyfikację. Nie ma w tym jednak nic szczególnie dziwnego. Państwo, które pokazuje system walki elektronicznej, zwykle ujawnia cel i ogólną kategorię działania, a nie pełny katalog sztuczek. Sam fakt, że Space Force mówi o zdolności wykrywania, odmawiania dostępu, zakłócania i pogarszania działania wrogich zdolności, wystarczy, żeby zrozumieć skalę ambicji systemu Meadowlands.

Najważniejszy w Meadowlands jest brak odłamków

W klasycznej broni antysatelitarnej zawsze wracamy do tego samego problemu. Zniszczony satelita nie znika. Rozpada się na kawałki, a te zaczynają żyć własnym życiem orbitalnym. Na niskiej orbicie okołoziemskiej nawet niewielki fragment może być śmiertelnym zagrożeniem dla innych satelitów, statków kosmicznych czy stacji załogowych. Dlatego tak duże znaczenie ma broń, która daje efekt wojskowy bez produkowania śmieci.

Ten problem widać przy chińskim HQ-29 określanym jako potencjalny “Łowca Satelitów”. Tego typu systemy mogą być imponujące jako demonstracja zasięgu, precyzji i zdolności przechwytywania poza atmosferą, ale w praktyce natychmiast pojawia się pytanie o skutki uboczne. Każde państwo chce mieć możliwość odebrania przeciwnikowi przewagi orbitalnej. Nikt rozsądny nie powinien jednak chcieć zamienić orbity w pole minowe, bo sam może nałożyć na swój kark pętlę, która zaciśnie się dopiero w przyszłości.

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Meadowlands wpisuje się w inną logikę. Nie chodzi o “zestrzelenie kosmosu”, ale o czasowe wyłączenie konkretnej funkcji. Satelita może w efekcie nadal krążyć. Panele słoneczne mogą działać. Orbita pozostaje czysta. Problemem dla przeciwnika staje się jednak brak informacji, brak komend albo brak pewności, czy dane, które właśnie otrzymuje, są kompletne i wiarygodne. Dla mnie właśnie tutaj widać prawdziwy charakter wojny przyszłości. Mniej huków, więcej ciszy.

Mobilność to podstawa skutecznego systemu

Meadowlands jest systemem naziemnym, mobilnym i transportowalnym. L3Harris podkreśla, że to bardziej kompaktowa wersja dotychczasowego CCS, montowana na przyczepach kołowych i łatwiejsza do przemieszczania. Dokumentacja zamówieniowa wskazywała, że docelowa flota ma liczyć 32 systemy. Właśnie takie szczegóły przesądzają, czy broń jest realnym narzędziem pola walki, czy pokazem technologicznym. System, który wymaga ciężkiej infrastruktury, wielu ludzi i długiego przygotowania, nadaje się głównie do zaplanowanych operacji. System, który można szybciej przerzucić, ukryć, rozstawić i obsługiwać z większej odległości, zaczyna pasować do konfliktu, w którym liczy się tempo.

W tym sensie Meadowlands przypomina mi szerszą zmianę w myśleniu o wojsku. Dawniej kosmos był czymś odległym, strategicznym, niemal abstrakcyjnym. Dziś stał się elementem taktycznym. Satelita nie jest już tylko “oczami państwa”, ale częścią łańcucha decyzyjnego, który może wskazać cel, potwierdzić ruch wojsk, przekazać rozkaz i zsynchronizować uderzenie. Jeśli ten łańcuch zostanie przerwany na kilka godzin albo nawet kilkanaście minut, konsekwencje mogą być większe niż po trafieniu pojedynczego magazynu amunicji.

Musimy też pamiętać, że system Meadowlands ma swoje ograniczenia jak na naziemny system przystało. Kiedy kieruje się “w niebo”, może uderzyć tylko w te satelity, które przelatują akurat nad nim i najpewniej jest też ograniczony do przeciwdziałania jednemu satelicie jednocześnie.

Orbita jako kolejna warstwa pola walki

Meadowlands dobrze pasuje do amerykańskiej wizji obrony wielowarstwowej. Przy Golden Dome widać było, że USA myślą o bezpieczeństwie nie jako o pojedynczej tarczy, ale o sieci sensorów, przechwytywaczy, radarów, satelitów i systemów dowodzenia. Broń elektromagnetyczna jest naturalnym uzupełnieniem takiej układanki, bo pozwala działać nie tylko przeciw pociskowi, ale przeciw całemu zapleczu informacyjnemu, które umożliwia jego użycie.

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W tle pojawiają się też ogromne pieniądze. Air & Space Forces Magazine podaje, że w projekcie budżetu Space Force na rok fiskalny 2027 znalazło się 21 mld dolarów na programy związane z kontrolą przestrzeni kosmicznej, czyli około 79,1 mld zł. Sama produkcja Meadowlands w roku fiskalnym 2027 miała otrzymać 450 mln dolarów, czyli około 1,7 mld zł. Takie kwoty pokazują, że rozmawiamy o jednej z ważniejszych odnóg przyszłego systemu prowadzenia wojny.

Jednocześnie mam wrażenie, że w tej technologii jest coś bardzo charakterystycznego dla naszych czasów. Kiedyś marzenia o przyszłości kosmicznej dotyczyły głównie podróży, baz księżycowych, sond i kolonii. Dziś orbitę wypełniają satelity komunikacyjne, rozpoznawcze, nawigacyjne i komercyjne, a państwa uczą się nie tylko z nich korzystać, ale też odbierać tę możliwość przeciwnikom. Opisywałem to niedawno przy powrocie koncepcji FOBS, gdzie dawne pomysły zimnej wojny wracają w nowej technologicznej oprawie.

Źródła: Siły Kosmiczne USA, L3Harris, Air & Space Forces Magazine, Reuters