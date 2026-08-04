NVIDIA daje starszym grom drugie życie. DLSS 4.5 trafia do kolejnych hitów

NVIDIA poinformowała oficjalnie, że Halo: Campaign Evolved, Mistfall Hunter oraz Corsair Cove otrzymały zestawy funkcji DLSS, Reflex i ray tracingu, ale równie istotne jest to, co dzieje się ze starszymi produkcjami. Palworld, Killing Floor 3 oraz The Mound: Omen of Cthulhu można bowiem zaktualizować do nowszych modeli DLSS 4.5 za pośrednictwem NVIDIA App. Mam wrażenie, że właśnie ten drugi element jest dziś najważniejszy, bo pokazuje, że gra nie musi czekać na dużą aktualizację przygotowaną przez twórców, żeby skorzystać z kolejnej generacji skalowania lub generowania klatek.

Halo: Campaign Evolved wraca z DLSS i niższymi opóźnieniami

Gra Halo: Campaign Evolved zadebiutowała 28 lipca 2026 roku po rozpoczęciu wcześniejszego dostępu (ala premiery dla bogaczy) 23 lipca. Nie jest to zwykły remaster podnoszący rozdzielczość tekstur, ale rozbudowana przebudowa oryginalnego Halo: Combat Evolved. Twórcy odświeżyli oprawę, sceny filmowe i mechaniki, a także dodali trzy misje, nowych przeciwników, większy arsenał, dodatkowe pojazdy oraz kolejne modyfikatory Skull. Kampanię można również przejść w czteroosobowej kooperacji z rozgrywką międzyplatformową i współdzielonym postępem.

Posiadacze kart GeForce RTX mogą korzystać z DLSS Super Resolution oraz Frame Generation, a NVIDIA Reflex ma ograniczać opóźnienia całego systemu. Za pomocą NVIDIA App można dodatkowo zastąpić modele dostarczone z grą nowszymi rozwiązaniami z pakietu DLSS 4.5. Obejmuje to najnowszy model Super Resolution oraz Dynamic Multi Frame Generation. Mechanizm ten automatycznie dobiera liczbę generowanych klatek, zamiast przez cały czas trzymać się jednego mnożnika.

Pisałem już szerzej o tym przy analizie, czy DLSS 4.5 rzeczywiście było tym, czego potrzebowały gry. Największą zmianą nie jest bowiem samo wyświetlanie większej liczby klatek, ale bardziej elastyczny sposób zarządzania generowaniem obrazu. Dynamic Multi Frame Generation może zmieniać mnożnik zależnie od obciążenia i docelowej płynności, dzięki czemu karta nie musi kurczowo trzymać się jednego trybu.

Ultrapłynne Corsair Cove, a starsze gry dostają boosta

Corsair Cove to piracki city builder od Limbic Entertainment i Hooded Horse. Gra obsługuje DLSS 4.5 Super Resolution, Frame Generation oraz Multi Frame Generation z mnożnikiem do 4X, a do tego DLAA i NVIDIA Reflex. Gdyby tego było mało, posiadacze kart GeForce RTX serii 50 będą mogli aktywować poprzez NVIDIA App funkcję Dynamic Multi Frame Generation działające w trybie do 6X. Oznacza to generowanie maksymalnie pięciu dodatkowych klatek między dwiema klatkami renderowanymi klasycznie. Nie należy oczywiście traktować tego jak sześciokrotnego wzrostu rzeczywistej wydajności silnika. Funkcja poprawia płynność obrazu, ale nadal potrzebuje odpowiednio wysokiej bazowej liczby klatek.

The Mound: Omen of Cthulhu od premiery obsługuje DLSS Super Resolution, Multi Frame Generation oraz Reflex. NVIDIA App pozwala jednak obecnie zastąpić te modele rozwiązaniami z DLSS 4.5, w tym Dynamic Multi Frame Generation. Podobną aktualizację można zastosować w Palworld. Gra otrzymała dostęp do najnowszego modelu Super Resolution, a użytkownicy kart RTX serii 50 mogą dodatkowo aktywować dynamiczne generowanie klatek.

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Killing Floor 3 otrzymało natomiast aktualizację Operation: Shadow Hunter z nową mapą, klasą Gunslinger, bronią, bossem i wyższym poziomem trudności. Posiadacze GeForce RTX mogą nadal korzystać z DLSS Super Resolution i Multi Frame Generation, a poprzez NVIDIA App przejść na nowsze modele DLSS 4.5.

Właśnie możliwość aktualizowania istniejących gier jest dla mnie najciekawszą częścią ogłoszenia. Sprzęt nie jest ograniczony wyłącznie do wersji technologii dostępnej w dniu premiery danej produkcji.

Nowy sterownik i beta Gears of War: E-Day, a do tego mała nagroda

NVIDIA wydała również nowy sterownik Game Ready przygotowany dla Halo: Campaign Evolved, Mistfall Hunter oraz testów multiplayera Gears of War: E-Day. Testy beta Gears of War: E-Day rozpoczną się 6 sierpnia dla osób z zamówieniem przedpremierowym oraz subskrybentów PC Game Pass. Wersja testowa na PC obsłuży DLSS Super Resolution i NVIDIA Reflex, natomiast pełna gra ma otrzymać kompletny pakiet DLSS 4.5.

W ramach programu GeForce Rewards użytkownicy komputerów z kartami GeForce GTX serii 10 lub nowszymi mogą otrzymać trzy miesiące Discord Nitro. Nagrodę można odebrać poprzez NVIDIA App, ale liczba kodów jest ograniczona.

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NVIDIA opublikowała także rozmowę z twórcami silnika RE ENGINE. Zespół Capcomu omówił wykorzystanie path tracingu w Resident Evil Requiem oraz Pragmata, zwracając uwagę na oświetlenie, odbicia i różnice w stylu wizualnym obu gier. Taki Resident Evil wykorzystuje światło przede wszystkim do budowania napięcia i ciemnych wnętrz, podczas gdy Pragmata potrzebuje bardziej czytelnego, futurystycznego obrazu. Dobrze pokazuje to, że path tracing nie musi być tylko technicznym dodatkiem. Może stać się narzędziem wpływającym na atmosferę i kierunek artystyczny całej gry.

Źródła: NVIDIA