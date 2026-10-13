Nowe Apple TV i HomePod mini 2. Na takie kino domowe od Apple czekałem od lat

Właśnie zaprezentowano nowe Apple TV 4K oraz HomePody mini drugiej generacji. I choć oba urządzenia doczekały się kilku interesujących ulepszeń, jest jedna nowość, która zdecydowanie przyćmiewa dla mnie wszystkie pozostałe. Po raz pierwszy będziemy mogli stworzyć kino domowe z czterech HomePodów, rozmieszczonych z przodu i z tyłu pomieszczenia. Co więcej, system sam rozpozna ich położenie i odpowiednio dostosuje odtwarzanie dźwięku. Brzmi jak spełnienie marzeń każdego, kto pokochał prostotę domowego audio od Apple. Niestety, zanim zaczniemy przestawiać meble i planować zakup kolejnych głośników, warto poznać kilka istotnych szczegółów.

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Cztery HomePody w jednym kinie domowym. Apple wreszcie to zrobiło

Możliwość połączenia dwóch HomePodów w parę stereo nie jest niczym nowym. Apple oferuje ją od lat, a z perspektywy osoby korzystającej z takiego rozwiązania mogę powiedzieć, że to jeden z najbardziej niedocenianych elementów całego ekosystemu. Konfiguracja jest banalnie prosta, urządzenia automatycznie synchronizują odtwarzanie, a wszystkie ustawienia można obsługiwać bezpośrednio z poziomu Apple TV lub iPhone’a. Do codziennego oglądania filmów, seriali czy słuchania muzyki taki zestaw jest więcej niż wystarczający. Oczywiście HomePody mini mają swoje ograniczenia, szczególnie w zakresie niskich tonów i budowania przestrzeni, ale jak na tak niewielkie głośniki potrafią zaoferować zaskakująco dobre wrażenia.

Nowe Apple TV 4K czwartej generacji pozwoli jednak pójść o krok dalej. Urządzenie obsługuje konfigurację czterech głośników HomePod mini 2 lub HomePod drugiej generacji, tworzących system dźwięku przestrzennego. Dwa głośniki umieszczamy przed miejscem odsłuchu, a kolejne dwa za nim. Najciekawsze jest jednak to, że nie trzeba ręcznie ustawiać odległości poszczególnych głośników ani skomplikowanych parametrów akustycznych. System ma automatycznie rozpoznawać ich położenie w pomieszczeniu, a następnie dostosowywać opóźnienia i poziomy głośności, aby stworzyć możliwie spójną przestrzeń dźwiękową.

Apple zapowiada najbardziej immersyjne doświadczenie kina domowego w historii swojego ekosystemu. I choć oczywiście bez odsłuchu trudno oceniać, jak takie rozwiązanie poradzi sobie z efektami przestrzennymi, jego koncepcja jest niezwykle atrakcyjna. Szczególnie dla osób, które nie mają miejsca na klasyczne kino domowe albo zwyczajnie nie chcą otaczać się dużymi kolumnami i dodatkową elektroniką.

Co ważne, zestaw nie musi składać się z czterech identycznych modeli. Apple dopuszcza konfigurację, w której z przodu znajdą się dwa pełnowymiarowe HomePody drugiej generacji, a z tyłu para HomePodów mini 2. To interesujący pomysł, ponieważ większe głośniki mogłyby odpowiadać za bardziej wymagającą przednią scenę dźwiękową, natomiast mniejsze uzupełniałyby ją efektami dochodzącymi zza pleców. Można również stworzyć system z czterech HomePodów mini 2 albo czterech dużych HomePodów.

Jest jednak pewien haczyk. Nowa funkcja wymaga Apple TV 4K czwartej generacji oraz dwóch zgodnych par głośników. HomePody mini pierwszej generacji nie zostały wymienione wśród obsługiwanych urządzeń. Oznacza to, że nie mogę po prostu dokupić kolejnej pary do swojego obecnego zestawu i cieszyć się dźwiękiem przestrzennym. Konieczna byłaby wymiana Apple TV oraz przynajmniej części głośników, a w praktyce — przy chęci stworzenia pełnej konfiguracji z czterech HomePodów mini — zakup czterech modeli drugiej generacji. I to akurat średnio mi się podoba.

Trochę szkoda, szczególnie że moje obecne głośniki nadal doskonale spełniają swoją funkcję. Z drugiej strony możliwość zbudowania takiego systemu bez amplitunera i dodatkowych przewodów jest na tyle kusząca, że trudno mi przejść obok tej premiery obojętnie.

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Nowe Apple TV 4K jest znacznie mocniejsze. Ale czy naprawdę tego potrzebujemy?

Pod względem wyglądu Apple TV 4K pozostaje wierne dobrze znanej konstrukcji. Wciąż mamy do czynienia z niewielkim czarnym urządzeniem, które można dyskretnie schować pod telewizorem. Apple nie próbowało wymyślać tej kategorii na nowo i trudno mieć o to pretensje. Największe zmiany zaszły wewnątrz obudowy, gdzie znalazł się układ A19.

Według Apple nowy procesor zapewnia nawet o 50 procent wyższą wydajność CPU oraz dwukrotnie większą wydajność graficzną w porównaniu z poprzednią generacją. To spory skok, szczególnie w przypadku urządzenia, którego podstawowym zadaniem pozostaje odtwarzanie multimediów. Apple przekonuje, że przekłada się on na szybszą nawigację po interfejsie, płynniejsze animacje i lepszą responsywność aplikacji. Nowy układ może mieć również znaczenie dla gier dostępnych w Apple Arcade, choć trudno oczekiwać, żeby nagle zamienił niewielką przystawkę telewizyjną w pełnoprawną konsolę.

W codziennym użytkowaniu obecnego Apple TV 4K trudno mi jednak narzekać na wydajność. Aplikacje uruchamiają się szybko, interfejs działa płynnie i nawet intensywne korzystanie z kilku platform streamingowych nie stanowi dla urządzenia żadnego wyzwania. Podejrzewam więc, że sam wzrost mocy obliczeniowej nie będzie wystarczającym powodem do wymiany sprzętu dla większości dotychczasowych użytkowników. Znacznie ciekawsze może okazać się to, co nowy procesor umożliwia poza zwykłym poruszaniem się po menu.

Jedną z takich nowości jest dedykowany dekoder AV1. To coraz popularniejszy kodek wideo, pozwalający efektywniej kompresować materiały bez konieczności proporcjonalnego obniżania ich jakości. W praktyce oznacza to możliwość przesyłania wysokiej jakości obrazu przy mniejszym zapotrzebowaniu na przepustowość łącza internetowego. Szczególnie istotne może okazać się to podczas oglądania materiałów 4K, choć ostateczne korzyści zależą również od tego, czy konkretna platforma streamingowa korzysta z AV1.

Nowością jest również zupełnie inny sposób obsługi Siri. Apple TV 4K otrzymało trzy mikrofony dalekiego zasięgu, dzięki którym można wydawać polecenia głosowe bez sięgania po pilota. Nowa Siri AI ma także znacznie lepiej rozumieć naturalny język, pomagać w wyszukiwaniu filmów i seriali oraz uwzględniać kontekst wypowiedzi użytkownika. Niestety na razie nie skorzystamy z tych możliwości w Polsce, ponieważ Siri AI pozostaje niedostępna na naszym rynku.

Apple nie zapomniało również o pilocie, który doczekał się wyjątkowo praktycznego ulepszenia. Nowy Apple TV Remote obsługuje aplikację Znajdź z funkcją Znajdowanie dokładne, a dodatkowo potrafi odtworzyć sygnał dźwiękowy. Jeżeli więc pilot ponownie zniknie między poduszkami kanapy, nie trzeba będzie organizować poszukiwań obejmujących pół salonu. iPhone pomoże wskazać jego położenie, a odtworzony dźwięk ułatwi odnalezienie urządzenia — jak przy AirPodsach, co pewnie wszyscy doskonale znamy i regularnie przeżywamy.

Warto jednak pamiętać, że funkcja Znajdowanie dokładne wymaga odpowiedniego iPhone’a, między innymi modelu z serii iPhone 17 lub nowszego, z pewnymi wyjątkami wskazanymi przez Apple. Co ciekawe, pilot będzie można również kupić oddzielnie, a firma z Cupertino deklaruje jego kompatybilność ze starszymi Apple TV HD i Apple TV 4K.

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HomePod mini 2 wygląda znajomo, ale potrafi więcej

Druga generacja HomePoda mini również nie przynosi rewolucji we wzornictwie. Apple pozostało przy charakterystycznej, niemal kulistej konstrukcji pokrytej materiałową siateczką, która od początku stanowiła jeden z największych atutów tego głośnika. Zresztą to jeden z tych produktów, które właściwie nie potrzebowały wizualnej rewolucji — HomePod mini wygląda dyskretnie, elegancko i bardzo łatwo dopasować go do wystroju wnętrza.

Nowy model będzie dostępny w pięciu kolorach: białym, niebieskim, zielonym, różowym i czarnym. Szczególnie pastelowe warianty mogą dobrze odnaleźć się we wnętrzach, w których elektronika stanowi część aranżacji, zamiast być jedynie kolejnym czarnym pudełkiem ustawionym na półce. Chociaż ja zamierzam zostać przy dotychczasowym, białym kolorze.

Najważniejsze zmiany dotyczą jednak brzmienia. Apple zastosowało układ S10, odpowiedzialny między innymi za zaawansowane przetwarzanie dźwięku w czasie rzeczywistym. Technologia dźwięku obliczeniowego analizuje odtwarzaną muzykę, dostosowując zakres dynamiki, poziom głośności i charakterystykę akustyczną. Ma to się przełożyć na jeszcze bogatsze brzmienie, choć Apple na ten moment nie podaje konkretnych wartości, które pozwoliłyby precyzyjnie porównać nowy model z poprzednikiem.

HomePod mini 2 nadal oferuje dźwięk rozchodzący się w zakresie 360 stopni, dzięki czemu nie wymaga ustawienia w jednym konkretnym kierunku. To rozwiązanie sprawdza się szczególnie dobrze wtedy, gdy głośnik stoi na środku pomieszczenia albo na kuchennym blacie. Nowe urządzenia można oczywiście łączyć w pary stereo oraz wykorzystywać jako element większego systemu multiroom, synchronizując muzykę pomiędzy różnymi pomieszczeniami.

Pojawiła się również możliwość wykorzystania HomePoda mini 2 jako domyślnego głośnika Maca. To interesująca nowość dla osób, które chciałyby zastąpić wbudowane nagłośnienie komputera bardziej rozbudowanym zestawem, bez konieczności korzystania z tradycyjnych głośników komputerowych. Rozwiązanie działa zarówno z pojedynczym HomePodem, jak i parą stereo, ale wymaga Maca obsługującego Wi-Fi 6E lub nowszy standard.

Oczywiście najważniejszą nowością pozostaje możliwość współpracy czterech głośników z nowym Apple TV 4K. Właśnie ta funkcja może sprawić, że HomePod mini 2 będzie znacznie ciekawszym wyborem dla miłośników domowego kina niż jego poprzednik.

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Apple stwierdziło, że HomePod mini może być również… małą lampką

Jedna z najbardziej nietypowych nowości dotyczy górnej części obudowy HomePoda mini 2. Apple wprowadziło funkcję o nazwie Poświata dźwiękowa, która zamienia dotychczasowy panel świetlny w znacznie bardziej widowiskowy element urządzenia. Mianowicie, podczas odtwarzania muzyki powierzchnia głośnika może rozświetlać się i pulsować w rytm utworu, reagując na niskie i wysokie częstotliwości. Efekty świetlne mogą być również inspirowane kolorystyką okładki aktualnie odtwarzanego albumu, co sprawia, że poszczególne utwory dostaną własną oprawę wizualną. Apple przygotowało także specjalne animacje towarzyszące dźwiękom otoczenia, takim jak deszcz.

To drobna funkcja, która — jasne — nie wpływa bezpośrednio na jakość odtwarzania, ale może znacząco zmienić sposób, w jaki odbieramy urządzenie. Dotychczas podświetlenie HomePoda mini pełniło przede wszystkim funkcję informacyjną, sygnalizując aktywność Siri czy regulację głośności. Teraz staje się częścią doświadczenia związanego ze słuchaniem muzyki. Niby nic, ale ja lubię tego typu smaczki.

Szczególnie ciekawie wyobrażam sobie takie rozwiązanie w sypialni albo na biurku. Niewielki głośnik odtwarzający spokojną playlistę wieczorem, którego podświetlenie subtelnie reaguje na kolejne utwory, mógłby być naprawdę przyjemnym dodatkiem do wnętrza. Ale piszę to z perspektywy osoby, która ma w domu mnóstwo małych, kolorowych świateł, a głównego źródła oświetlenia unika jak ognia — więc kolejny subtelny element podświetlenia brzmi dla mnie bardzo przekonująco. Apple zapowiada również możliwość sterowania tą funkcją głosowo, choć wymaga to kompatybilnego iPhone’a obsługującego Apple Intelligence.

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Apple TV i HomePod mini są coraz ważniejszą częścią inteligentnego domu

Warto pamiętać, że oba urządzenia pełnią znacznie więcej funkcji niż tylko odtwarzanie filmów czy muzyki. Apple TV 4K i HomePod mini mogą działać jako centra akcesoriów Apple Home, umożliwiając zarządzanie inteligentnym domem również wtedy, gdy nie znajdujemy się w mieszkaniu. To szczególnie ważne w przypadku instalacji opartych na Matter i Thread. Nowe Apple TV 4K wykorzystuje łączność Wi-Fi oraz Thread do komunikacji z kompatybilnymi akcesoriami, obsługuje automatyzacje i umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami. Jeżeli korzystamy z odpowiedniego inteligentnego dzwonka, możemy zobaczyć obraz z kamery bezpośrednio na telewizorze, a także porozmawiać z osobą stojącą przed drzwiami. Apple przewidziało nawet możliwość otwierania kompatybilnego zamka bez konieczności przerywania oglądanego filmu.

HomePod mini 2 również pełni funkcję centrum inteligentnego domu. Za pomocą Siri można sterować oświetleniem, roletami, termostatami i innymi kompatybilnymi akcesoriami, a także uruchamiać przygotowane wcześniej sceny. Głośnik obsługuje ponadto rozpoznawanie dźwięków alarmów dymu i tlenku węgla, przesyłając odpowiednie powiadomienia na nasze urządzenia. Nowością jest także ściślejsza integracja z inteligentnymi kamerami i dzwonkami, w tym produktami zaprezentowanymi w ramach nowej kolekcji Apple Home. Dzięki funkcji rozpoznawania twarzy HomePod mini 2 może informować, kto właśnie pojawił się przed drzwiami, o ile korzystamy z odpowiednio skonfigurowanej i kompatybilnej kamery.

W połączeniu z zaprezentowanym równocześnie HomeView widać wyraźnie, że Apple coraz poważniej traktuje dom jako kolejny istotny element swojego ekosystemu. Telewizor, głośniki, inteligentny ekran i akcesoria mają ze sobą współpracować, tworząc spójne środowisko, którym można zarządzać zarówno głosowo, jak i za pomocą urządzeń mobilnych. Pozostaje oczywiście kwestia Siri i jej ograniczonej funkcjonalności w Polsce — o ile podstawowe możliwości sterowania inteligentnym domem są dostępne, o tyle nie wszystkie funkcje głosowe i rozwiązania oparte na Apple Intelligence działają na naszym rynku. Warto mieć to na uwadze, szczególnie jeżeli traktujemy HomePoda przede wszystkim jako inteligentnego asystenta, a nie głośnik.

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Nowe Apple TV 4K i HomePod mini 2. Ceny, dostępność i jeden poważny dylemat

Nowe Apple TV 4K zostało wycenione w Stanach Zjednoczonych na 299 dolarów. Przedsprzedaż ruszyła już dziś, natomiast urządzenie trafi do sklepów równo za miesiąc, czyli 13 listopada 2026 roku. HomePod mini 2 jest nieco tańszy — kosztuje 149 dolarów za sztukę, a jego regularna sprzedaż rozpocznie się wcześniej, bo już 30 października. Apple nie ogłosiło polskich cen tych urządzeń, dlatego na razie nie ma sensu przeliczać kwot z amerykańskiego rynku i przedstawiać ich jako oficjalnych cen w złotówkach.

W przypadku HomePodów dochodzi oczywiście kwestia dostępności w Polsce. Pierwsza generacja mini nigdy nie doczekała się oficjalnej polskiej dystrybucji, choć można ją było bez większego problemu sprowadzić z zagranicy lub kupić online w polskich sklepach. Apple jednocześnie nie potwierdziło na razie, że druga generacja trafi do polskich sklepów. Pozostaje więc obserwować sytuację i liczyć na to, że nowe urządzenia będzie można kupić przynajmniej na innych europejskich rynkach.

Największy dylemat dotyczy jednak samej opłacalności przesiadki. Dla kogoś, kto ma już Apple TV 4K poprzedniej generacji i jest zadowolony z jego działania, wzrost wydajności może nie być wystarczającym argumentem do zakupu. Podobnie HomePod mini drugiej generacji, choć oferuje udoskonalone przetwarzanie dźwięku i kilka interesujących funkcji, nie musi oznaczać rewolucji dla osób korzystających z obecnego modelu.

Sytuacja zmienia się jednak diametralnie, kiedy spojrzymy na oba produkty jako elementy jednego systemu kina domowego. Możliwość ustawienia czterech głośników, ich automatycznej kalibracji i stworzenia przestrzennego nagłośnienia bez konieczności inwestowania w tradycyjny zestaw audio jest naprawdę kusząca. Sam znajduję się właśnie w takiej sytuacji. Korzystam z Apple TV 4K poprzedniej generacji, mam dwa HomePody mini i trudno mi narzekać na to, jak ten zestaw sprawdza się na co dzień. A jednak perspektywa ustawienia dwóch kolejnych głośników za kanapą i usłyszenia, jak Apple poradziło sobie z pełniejszą przestrzenią dźwiękową, jest dla mnie niezwykle ekscytująca. Tym bardziej że nowy system nie wymagałby ode mnie rezygnacji z prostoty, za którą tak polubiłem obecne rozwiązanie.

Czy cztery HomePody mini 2 będą w stanie zastąpić dobre kino domowe z dedykowanym subwooferem i fizycznymi kanałami przestrzennymi? Tego na razie nie wiadomo, a niewielkie rozmiary głośników każą zachować rozsądne oczekiwania. Apple ma jednak szansę stworzyć coś bardzo atrakcyjnego dla osób, które cenią jakość, wygodę i minimalizm. I właśnie dlatego spośród wszystkich domowych nowości zaprezentowanych przez firmę 13 października to możliwość połączenia czterech HomePodów rozpala moją wyobraźnię najbardziej.

Źródło: Apple