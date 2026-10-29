Sztuczna inteligencja zmienia zasady gry. Huawei pokazał w Warszawie, co musi za nią nadążyć

Wydarzenie, organizowane przez Huawei Enterprise Polska pod hasłem „Intelligent technology. Infinite possibilities.”, zgromadziło przedstawicieli biznesu, ekspertów technologicznych oraz partnerów firmy. Była to okazja do przyjrzenia się kierunkom rozwoju infrastruktury IT, rozwiązaniom wykorzystującym sztuczną inteligencję oraz technologiom, które mają pomóc przedsiębiorstwom w dalszej cyfrowej transformacji. Sporo uwagi poświęcono również lokalnemu ekosystemowi partnerskiemu, odgrywającemu ważną rolę we wdrażaniu tych rozwiązań na polskim rynku.

Rozwój AI to także pytanie o koszty i bezpieczeństwo

W ostatnich latach sztuczna inteligencja stała się jednym z najważniejszych kierunków inwestycji technologicznych. Jednocześnie jej wdrażanie wymaga odpowiednio przygotowanego zaplecza, od serwerów i systemów pamięci masowej, po wydajne sieci zapewniające sprawną komunikację pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury. Dla przedsiębiorstw oznacza to konieczność pogodzenia rosnących potrzeb technologicznych z kontrolą wydatków, niezawodnością oraz bezpieczeństwem danych.

Temat ten poruszył podczas konferencji Jarosław Smulski, Senior Program Manager w IDC, który zaprezentował raport poświęcony rozwojowi sztucznej inteligencji bez niekontrolowanego wzrostu kosztów infrastruktury. W swojej prezentacji skupił się między innymi na optymalizacji wydatków na serwery, sieci i pamięć masową, a także na analizie zwrotu z inwestycji oraz ochronie przedsiębiorstw przed atakami ransomware.

Jarosław Smulski, Senior Program Manager, IDC

Wnioski z tej części wydarzenia wskazywały na potrzebę szerszego spojrzenia na inwestycje w IT. Sam zakup nowoczesnych urządzeń czy zwiększenie dostępnej mocy obliczeniowej nie rozwiązuje wszystkich problemów — równie istotne pozostają efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, koszty utrzymania systemów oraz możliwość ich dalszej rozbudowy. To szczególnie ważne w przypadku organizacji, które chcą stopniowo wdrażać rozwiązania oparte na AI, zamiast od razu przebudowywać całą swoją infrastrukturę.

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Inteligentne sieci i przechowywanie danych. Huawei prezentuje swoje rozwiązania

Istotną częścią Huawei Eco-Connect Polska 2026 były prezentacje technologii, które odpowiadają na nowe potrzeby przedsiębiorstw. Christophe Batiard, Network CTO Huawei Enterprise Europe, przedstawił koncepcję Huawei Stellar Intelligent Network. Jej fundamentem jest rozwój inteligentnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej, przygotowanej do obsługi coraz bardziej wymagających zastosowań sztucznej inteligencji.

Christophe Batiard, Network CTO, Huawei Enterprise Europe

Znaczenie sieci w tym kontekście trudno przecenić. Wraz z rosnącą ilością przetwarzanych informacji i coraz większą liczbą połączonych systemów przedsiębiorstwa muszą zapewniać sprawny przepływ danych, a jednocześnie utrzymywać odpowiedni poziom bezpieczeństwa i niezawodności. Huawei Stellar Intelligent Network jest odpowiedzią firmy na te wymagania, wpisującą się w szerszą koncepcję inteligentnej infrastruktury przedsiębiorstw.

Równie dużo uwagi poświęcono przechowywaniu i ochronie danych. Podczas Data Storage Summit zaprezentowano między innymi rozwiązania Huawei OceanProtect oraz OceanStor Dorado 2000. Pierwsza z tych rodzin produktów koncentruje się na ochronie danych, natomiast druga obejmuje systemy pamięci masowej przeznaczone dla środowisk biznesowych. W obliczu rosnącego znaczenia informacji dla działalności przedsiębiorstw kwestie ich dostępności, bezpieczeństwa i odpowiedniego zarządzania nabierają szczególnego znaczenia.

William Li, eKit Distribution Business Director, Huawei Polska

W trakcie konferencji nie zabrakło również propozycji skierowanych do mniejszych organizacji. Podczas sesji keynote przedstawiono nowości w portfolio Huawei eKit, czyli ofercie rozwiązań przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. To istotna część strategii firmy, gdyż cyfrowa transformacja nie dotyczy wyłącznie dużych korporacji dysponujących rozbudowanymi działami IT. Także mniejsze firmy potrzebują infrastruktury, którą można rozwijać wraz ze zmieniającymi się wymaganiami biznesowymi.

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Ponad 500 partnerów w Polsce. Huawei stawia na dalszą współpracę

Tegoroczne Eco-Connect było również okazją do podsumowania obecności Huawei na polskim rynku oraz przedstawienia planów dotyczących rozwoju współpracy z lokalnymi partnerami. Firma działa w Polsce od ponad 22 lat, natomiast dział Huawei Enterprise Business funkcjonuje u nas od 2011 roku. W tym czasie udało się zbudować sieć obejmującą ponad 500 partnerów biznesowych.

Jak podkreślił Ronnie Yang, General Manager Huawei Enterprise Business Group w Huawei Polska, firma zamierza kontynuować inwestycje w rozwój cyfrowy i zwiększać zasoby przeznaczone na wspieranie współpracujących z nią przedsiębiorstw. Ważnym elementem tej strategii ma pozostać długoterminowy rozwój stabilnego ekosystemu partnerskiego, opartego na wzajemnych korzyściach. Znaczenie współpracy z lokalnymi firmami było widoczne także podczas wieczornej gali Huawei Eco-Connect Polska 2026, na której wyróżniono partnerów rozwijających kompetencje technologiczne i realizujących wdrożenia rozwiązań Huawei.

Gala nagród Huawei Eco-Connect Polska 2026

Certyfikaty HCIE otrzymali dwaj inżynierowie IT: Adam Kozieł z S4E oraz Szymon Jańczak z Integrale IT. Do grona New Gold Partner dołączyły firmy Ascomp, Grupa E, EHC oraz Net-o-logy. Z kolei Arrow ECS i Acnet zostały wyróżnione tytułem Gold Distribution Partner za rozwijanie biznesu związanego z portfolio Huawei eKit. Wyróżnienia te pokazały, jak istotną rolę w strategii Huawei odgrywają kompetencje lokalnych specjalistów i przedsiębiorstw. Nawet najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne wymagają odpowiedniego zaprojektowania, wdrożenia i późniejszego utrzymania, a właśnie w tych obszarach doświadczenie partnerów ma bezpośrednie znaczenie dla końcowych klientów.

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Cyfrowa transformacja wymaga solidnych fundamentów

Huawei Eco-Connect Poland 2026 pokazało, jak szeroko trzeba dziś patrzeć na rozwój sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. Kolejne możliwości oferowane przez AI są istotne, ale ich praktyczne wykorzystanie pozostaje ściśle związane z jakością infrastruktury, bezpieczeństwem informacji i opłacalnością inwestycji.

Dr. Wu Ning, Technology Executive Cloud & IT Solution Architect, Huawei

Z perspektywy tegorocznej konferencji wyraźnie widać, na jakie obszary Huawei zamierza kłaść szczególny nacisk. Są nimi inteligentne sieci, nowoczesne systemy przechowywania i ochrony danych, rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dalsza współpraca z partnerami technologicznymi. Ostatecznym sprawdzianem tych założeń będą oczywiście konkretne wdrożenia i korzyści osiągane przez korzystające z nich firmy. Kierunek przedstawiony podczas warszawskiego wydarzenia jest jednak czytelny — rozwój AI wymaga infrastruktury, która będzie w stanie dotrzymać mu kroku.