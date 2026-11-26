Gdyby ktoś w grudniu 2020 roku powiedział mi, że Sony będzie w przyszłości aktywnie angażować się w promocję kolejnej wielkiej gry CD Projekt RED, to pewnie uznałbym to za kiepski żart. Japońska firma wycofała przecież wtedy Cyberpunka 2077 z PlayStation Store, fundując polskiemu studiu jeden z największych wizerunkowych ciosów w jego historii. Dziś jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej, a szczególnie interesujący jest moment, w którym dowiedzieliśmy się o zacieśnieniu współpracy obu firm.

CD Projekt RED i Sony podpisały nowe umowy. Co na tym zyska Wiedźmin 4?

Podczas konferencji wynikowej 24 listopada 2026 roku Piotr Nielubowicz, dyrektor finansowy CD Projekt RED, poinformował inwestorów o podpisaniu nowych umów partnerskich z Sony Interactive Entertainment. Dotyczą one zarówno obecności gier polskiego studia w ekosystemie PlayStation oraz abonamencie PlayStation Plus, jak i współpracy przy nadchodzącej kampanii marketingowej Wiedźmina 4. Nie oznacza to oczywiście, że Wiedźmin 4 będzie grą ekskluzywną dla PlayStation albo że trafi do abonamentu już w dniu premiery.

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Redzi nie zdradzili szczegółowych warunków umów, ale współpraca marketingowa może sprowadzać się m.in. do obecności gry na pokazach PlayStation, wspólnych kampanii reklamowych czy sprzedaży konsol w zestawach z grą. Dlaczego Sony miałoby być tym w ogóle zainteresowane? Wystarczy spojrzeć na efekt premiery GTA VI.

Według samej firmy w pierwszych dniach od debiutu w nową grę Rockstara zagrało ponad 39 mln unikalnych użytkowników PlayStation 5, a aż 70% nabywców nowo podłączonych konsol rozpoczęło przygodę z tym sprzętem właśnie od GTA VI. Sony nie musi więc mieć gry na wyłączność, żeby ta napędzała sprzedaż jego konsol, ale może zyskać na promowaniu kolejnego ogromnego RPG, które będzie w stanie przekonać część graczy do wymiany sprzętu. Zwłaszcza że premiera nowego Wiedźmina ma nastąpić dopiero w 2028 roku, kiedy obecna generacja konsol będzie miała już osiem lat.

Wiedźmin 4 ma zaliczyć skok na miarę GTA VI

Podczas tej samej konferencji inwestorzy zapytali Michała Nowakowskiego, współprezesa CD Projekt RED, o skalę technologicznego i jakościowego skoku między GTA V a GTA VI oraz o to, czy podobnego postępu możemy oczekiwać od Wiedźmina 4. Nowakowski odpowiedział twierdząco, wskazując na wieloletnią przerwę między kolejnymi odsłonami oraz ambicje studia dotyczące poprawy praktycznie każdego aspektu gry.

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Z perspektywy gracza znacznie bardziej interesuje mnie jednak to, jak Redzi pogodzą te ambicje z ograniczeniami sprzętowymi, o których pisałem przy okazji analizy wydajności GTA VI na konsolach. Już w czerwcu 2025 roku polskie studio pokazało przecież demo technologiczne Wiedźmina 4 działające w 60 FPS na podstawowym PlayStation 5. Demo to oczywiście nie pełnoprawna gra, ale sam wybór sprzętu do takiego pokazu był znaczący. Po doświadczeniach z Cyberpunkiem 2077 Redzi ewidentnie chcą udowodnić, że potrafią tworzyć zaawansowane technologicznie gry również z myślą o konsolach.

Redzi chcą dotrzeć do ludzi, którzy nie czekają na Wiedźmina 4

Znacznie ciekawsza od samych porównań technologicznych była dla mnie jednak wypowiedź Nowakowskiego dotycząca marketingu GTA VI. Współprezes zwrócił uwagę na konieczność wyjścia poza grono najbardziej zaangażowanych graczy, jeśli firma chce osiągnąć odpowiednio dużą skalę sprzedaży. Jednocześnie wykluczył proste kopiowanie strategii marketingowej Rockstara.

Ma to zresztą sporo sensu w kontekście aktualnego harmonogramu wydawniczego CD Projekt RED. Remaster Dzikiego Gonu w 2026 roku, Pieśni przeszłości w 2027 i Wiedźmin 4 w 2028 pozwalają studiu przez trzy kolejne lata utrzymywać zainteresowanie tym samym uniwersum. Jeśli Sony pomoże przy okazji przyciągnąć do starszych produkcji Redów kolejnych abonentów PlayStation Plus, to studio zyska potencjalnych klientów jeszcze przed premierą przygód Ciri.

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Właśnie dlatego nie zdziwiłbym się, gdybyśmy w kolejnych latach widywali Wiedźmina 4 znacznie częściej w materiałach marketingowych PlayStation. Sony na własnej skórze przekonało się ostatnio, ile może zyskać na sukcesie gry, której nawet nie wyprodukowało.

Źródło: CD Projekt Red