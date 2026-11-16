Prościej się nie da. HOA A1 stawia na autentyczność zdjęć, choć tworzy ją firma od AI

W ostatnich miesiącach nie brakuje premier aparatów takich jak Camp Snap 110D, które stawiają na minimalną ilość elektroniki. Czasem kierunek kamer bez ekranów potrafi przybrać niespodziewane oblicze, jak w przypadku Soft-pixel, czyli kamery z obudową z… grzybni. Takie produkty są miłą odskocznią wobec zdjęć ze smartfonów, których celem jest przede wszystkim uzyskanie klarownego kadru i uwiecznianie rzeczywistości w sposób podobny do ludzkiego oka.

Smartfon to niejedyne urządzenie, które swoimi zdjęciami ma stawiać na odwzorowywanie rzeczywistości niczym za pomocą ludzkiego oka. Coraz częściej producenci chcą, by aparat był jak najmniej inwazyjnym pośrednikiem w rejestrowaniu rzeczywistości. W efekcie powstają takie narzędzia jak DA1, które nie mają ekranu i w zasadzie mają służyć tylko do kliknięcia i dostarczenia zdjęcia. W podobnym kierunku, choć bez drukarki, idzie HOA A1.

HOA A1 skorzysta z AI i blockchain, ale tylko po to, by ochronić autentyczność zdjęć

Pod względem technicznym HOA A1 (to skrót od Humans of Authenticity) nie robi większego wrażenia. W środku znajdziemy sensor Sony o rozmiarze 1/2,53″ i rozdzielczości 16 Mpix. Przymocowano do niego autofokus oraz obiektyw o ekwiwalencie ogniskowej 26 mm i przysłonie f/1.75. Pod tym względem przypomina on rozwiązania, jakie znamy z większości smartfonów. Jest to jednak aparat nieco od nich lżejszy – waży 140 gramów.

HOA A1 to kamera bez AI

Mimo kilku technicznych rozwiązań rodem z nowszych urządzeń, to w dalszym ciągu nieskomplikowany sprzęt. Nie ma w nim ekranu, a podglądu zdjęcia dokonujemy przez ramę obudowy, która pełni rolę wizjera i nakierowuje nasz wzrok na kadr. Zdjęcia trafiają na dysk urządzenia. Żeby je zobaczyć, musimy przyłożyć smartfon do obudowy i w ten sposób pobrać fotografie. Możemy też dodać do nich odręczny podpis.

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Za HOA A1 odpowiada firma Lutra, która na co dzień rozwija narzędzia AI dla przedsiębiorstw. Rozwiązanie także korzysta ze sztucznej inteligencji, choć do celów innych niż przetwarzanie zdjęć. Wykorzystano narzędzie ShootProof, które tworzy cyfrowy znak wodny i umieszcza kryptograficzny odpowiednik odcisku palca w publicznej domenie blockchain. W ten sposób, gdy zdjęcie pojawia się w sieci, możemy otrzymać informację, że jego stan nie został zmieniony. Nie powstrzyma to jednak pracy narzędzi, które mogą to zdjęcie zmieniać — wtedy zniknie z niego znak wodny.

HOA A1 to sprzęt nie dla każdego. Także ze względu na dostępność

Jeżeli szukaliście nietuzinkowego aparatu, to raczej będziecie musieli poszukać w innym miejscu albo zaczekać. HOA A1 First Edition trafi na rynek w liczbie 100 sztuk. Premierę zapowiedziano na 21 grudnia, a cena wynosi 360000 koreańskich wonów (około 1077 złotych).

HOA A1

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HOA nie pokazało jeszcze, jak wyglądają zdjęcia zarejestrowane z wykorzystaniem aparatu. Nie podzieliło się także informacją na temat potencjalnego następcy czy szerszej dystrybucji, ale można zakładać, że skoro zamówienia przedpremierowe zostały już zamknięte i można zapisać się na listę oczekujących, to wkrótce doczekamy się kolejnej odsłony.