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Nadchodzi HyperOS 4. Sprawdź, czy Xiaomi dostarczy ci aktualizację

Michał Mielnik
04.11.2026|4 min
Najnowsza odsłona nakładki od Xiaomi już wkrótce pojawi się na smartfonach, także tych z logiem Redmi i POCO. HyperOS 4 wprowadzi zmiany w wyglądzie systemu, usprawni jego codzienną pracę i pozwoli na jeszcze większą personalizację. Producent podał listę smartfonów i tabletów, na których pojawi się aktualizacja oraz przybliżone terminy.
Nadchodzi HyperOS 4. Sprawdź, czy Xiaomi dostarczy ci aktualizację
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Najnowsza odsłona nakładki Xiaomi może odpowiedzieć na największe pragnienia fanów marki albo przynajmniej dogonić konkurencję. Ta jeszcze w poprzednim roku zdążyła zainspirować się stylem elementów interfejsu nawiązującym do Liquid Glass, czyli języka projektowania Apple. Szklane motywy pojawią się w HyperOS 4 w większej ilości, a stopień przezroczystości swobodnie zmodyfikujemy w ustawieniach.

Nowa odsłona nakładki Xiaomi pozwoli także na jeszcze większą personalizację na ekranie blokady. Dotychczas narzędzia edycji pozwalały na wybieranie różnych zegarów, z których część wchodziła w interakcję ze zdjęciem. Teraz dochodzi jeszcze jeden aspekt: zmiany rozmiaru i stylu zegara przy jednoczesnym zachowaniu przestrzenności. Kiedy doczekasz się tego na swoim smartfonie?

Xiaomi, POCO i Redmi z aktualizacjami do HyperOS 4. Kiedy się ich spodziewać?

Dobra wiadomość jest taka, że część użytkowników nie będzie długo czekała na najnowszą odsłonę HyperOS. Już na początku listopada aktualizacja do HyperOS 4 trafi w pierwszej kolejności do następujących smartfonów i tabletów:

  • Xiaomi 17 Ultra;
  • Xiaomi Leitzphone powered by Xiaomi;
  • Xiaomi 17;
  • Xiaomi 17T Pro;
  • Xiaomi 17T;
  • Xiaomi 15 Ultra;
  • Xiaomi 15;
  • Xiaomi Pad 8 Pro;
  • Xiaomi Pad 8;
  • POCO F8 Ultra;
  • POCO F8 Pro;
  • POCO X8 Pro Max;
  • POCO X8 Pro;
  • POCO X8 Pro Iron Man Edition;
  • POCO X8;
  • POCO M8 Pro;
  • POCO M8;
  • POCO C95 Pro;
  • POCO C85.
  • Redmi Note 17 Pro Max 5G;
  • Redmi Note 17 Pro 5G;
  • Redmi Note 17 5G;
  • Redmi Note 17;
  • Redmi Note 15 Pro+ 5G;
  • Redmi Note 15 Pro 5G;
  • Redmi Note 15 Pro;
  • Redmi Note 15 5G;
  • Redmi Note 15;
  • Redmi 17 5G;
  • Redmi 17;
  • Redmi 17C 5G;
  • Redmi 15C 5G;
  • Redmi 15C.

Jak więc widać, na pierwszy ogień idą nie tylko najdroższe urządzenia, ale i sporo propozycji budżetowych. Co może zaskakiwać, w pierwszym etapie wdrożenia nie ma POCO F9 Ultra, który przecież jest niemalże flagowcem, a na pewno najdroższym telefonem z logiem POCO. Na szczęście jego użytkownicy nie będą musieli czekać zbyt długo. W drugiej turze, w połowie listopada, aktualizacje do HyperOS 4 dostaną następujące smartfony i tablety:

  • Xiaomi 15T Pro;
  • Xiaomi 15T;
  • Xiaomi Pad 7 Pro;
  • Xiaomi Pad 7;
  • Xiaomi Pad Mini;
  • Redmi Pad 2 Pro 5G;
  • Redmi Pad 2 Pro;
  • POCO F9 Ultra;
  • POCO F9 Pro;
  • POCO F7 Ultra;
  • POCO F7 Pro;
  • POCO F7;
  • POCO X7 Pro;
  • POCO X7 Pro Iron Man Edition;
  • POCO Pad X1;
  • POCO Pad M1.

Z kolei aktualizacja do HyperOS trafi niejako “pod choinkę”, bowiem w grudniu, do kilkudziesięciu starszych urządzeń:

  • Xiaomi MIX Flip;
  • Xiaomi 14 Ultra;
  • Xiaomi 14;
  • Xiaomi 14T Pro;
  • Xiaomi 14T;
  • Xiaomi 13 Ultra;
  • Xiaomi 13 Pro;
  • Xiaomi 13;
  • Xiaomi 13T Pro;
  • Xiaomi 13T;
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
  • POCO F6 Pro;
  • POCO F6;
  • POCO X8s;
  • POCO X7;
  • POCO X6 Pro;
  • POCO M8s Pro;
  • POCO M7;
  • POCO C81 Pro;
  • POCO Pad C1;
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G;
  • Redmi Note 14 Pro 5G;
  • Redmi Note 14 Pro;
  • Redmi Note 14 5G;
  • Redmi Note 14;
  • Redmi Note 14S;
  • Redmi 15 5G;
  • Redmi 15;
  • Redmi A7 Pro;
  • Redmi Pad 2 9.7;
  • Redmi Pad 2 9.7 4G;
  • Redmi Pad 2;
  • Redmi Pad 2 4G.
Lista smartfonów z aktualizacją do HyperOS 4 dostarczona przez Xiaomi

W tym miejscu warto przypomnieć, że deklaracja na temat daty rozpoczęcia okresu aktualizacji nie oznacza automatycznie, że to wtedy dostaniemy możliwość skorzystania z HyperOS 4. W grę wchodzą inne czynniki, jak chociażby dostępność na różnych wersjach urządzenia, obecność oprogramowania operatorów czy dostosowanie do lokalnych warunków. Nasz smartfon i tablet nie zawsze musi też błyskawicznie poinformować nas o aktualizacji oprogramowania.

Aktualizacja do HyperOS 4 to nie tylko odświeżony wygląd

82 smartfony i tablety od Xiaomi otrzymają dostęp do najnowszej wersji nakładki. Wśród nich zarówno te kosztujące ponad 6000 złotych, jak i kosztujące dziesięciokrotnie mniej tablety. Według producenta, nowa nakładka zapewni jeszcze lepsze działanie każdego z urządzeń ze względu na funkcje wstępnego zapełniania pamięci operacyjnej w oparciu o sztuczną inteligencję. Na bazie wewnętrznych testów po 9 godzinach wykorzystania urządzenia na HyperOS 4 będą ładowały treści o 18% szybciej niż w przypadku HyperOS 3.

Nakładka HyperOS 4 od Xiaomi
HyperOS 4 od Xiaomi to przede wszystkim zmiana wyglądu

Poprawie ma ulec także algorytm procesowania HDR na zdjęciach, które teraz będzie szybsze. Producentowi udało się też przyspieszyć uruchamianie aplikacji aparatu o 200 ms. Usprawnienia ma też doczekać się odtwarzanie wideo, tak by telefony i tablety nie gubiły klatek. W Polsce nie doczekamy się głębszej integracji z modelem językowym MiMO, który Xiaomi opracowało dla klientów w Chinach, a który może zarządzać inteligentnym domem, wydarzeniami i notatkami.

Michał MielnikM
Napisane przez

Michał Mielnik

Redaktor
Chcesz czytać więcej treści jak Nadchodzi HyperOS 4. Sprawdź, czy Xiaomi dostarczy ci aktualizację"?
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