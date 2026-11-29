Tym razem Amerykanie chcą stworzyć broń dalekiego zasięgu, której największą zaletą nie będzie sam napęd czy imponujące osiągi, ale możliwość produkowania jej na masową skalę. Czy jednak powrót do silnika sprzed ponad 80 lat rzeczywiście ma sens?

Silnik niemieckich V-1 wraca w nowoczesnym dronie BOMBARD

Firma Vector przedstawiła swojego BOMBARD-a 19 listopada 2026 roku podczas konferencji Axios Future of Defense Summit. Jest to startujący z ziemi dron kamikadze, który według producenta może pokonać nawet 1100 kilometrów z prędkością przelotową 378 km/h. Jego maksymalna masa startowa wynosi około 127 kg, a udźwig sięga 50 kg. Mówimy więc o konstrukcji, która ma zapewniać możliwość atakowania odległych celów bez konieczności angażowania znacznie bardziej zaawansowanych i kosztownych pocisków manewrujących.

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Najciekawszy jest w tej broni sam silnik pulsacyjny, który w przeciwieństwie do klasycznych silników turboodrzutowych nie potrzebuje rozbudowanego zespołu sprężarki i turbiny. Wytwarza ciąg dzięki powtarzającym się cyklom spalania mieszanki paliwa i powietrza, a jego konstrukcja jest znacznie prostsza od napędu turbinowego. Vector deklaruje nawet możliwość korzystania z różnych paliw, a choć szczegółów nie znamy, to taka elastyczność jest zawsze na wagę złota.

Pamiętajmy, że podobny napęd, a konkretnie Argus As 014, napędzał niemieckie V-1 podczas II wojny światowej. Tamte latające bomby potrafiły osiągać prędkość około 600 km/h, przenosiły głowicę bojową o masie około 850 kg i miały zasięg rzędu 240-250 kilometrów. BOMBARD ma więc oferować ponad czterokrotnie większy zasięg, ale przy wielokrotnie mniejszym udźwigu. Co ważne, deklarowane 50 kg dotyczy ładunku użytecznego, a niekoniecznie samego materiału wybuchowego.

Nie traktowałbym jednak tego jako dowodu na wielki postęp w sprawności silników pulsacyjnych. Niemieckie V-1 były znacznie większymi konstrukcjami, projektowanymi z myślą o przenoszeniu ciężkiej głowicy na stosunkowo niewielką odległość. Współczesny BOMBARD ma z kolei zupełnie inne priorytety, a jego zasięg zależy również od aerodynamiki, zapasu paliwa i masy całego płatowca. Nie wiemy zresztą, czy deklarowane 1100 km jest osiągalne przy pełnym 50-kilogramowym obciążeniu.

Stara technologia ma swoje wady. Dlaczego więc Amerykanie po nią sięgają?

Silnik pulsacyjny nie jest jednak żadnym zapomnianym wynalazkiem, który Vector właśnie odkrył na nowo. Pisałem już o podobnym rozwiązaniu w 2024 roku przy okazji drona Scitor-D, a także o silniku J-1 firmy Wave Engine. Obie konstrukcje pokazały, że technologia może znaleźć zastosowanie w nowoczesnych bezzałogowcach właśnie ze względu na prostotę i potencjalnie niskie koszty produkcji. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal mają swoje ograniczenia. Generują silne drgania, są hałaśliwe, a ich zużycie paliwa może być problematyczne podczas długich lotów.

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Historyczne V-1 wymagały również rozpędzenia przy pomocy specjalnej wyrzutni, ponieważ ich napęd pracował wydajnie dopiero po osiągnięciu odpowiedniej prędkości. Nie oznacza to, że każdy współczesny silnik pulsacyjny musi działać identycznie, ale Vector nie wyjaśnił jeszcze, w jaki sposób BOMBARD realizuje procedurę startową. Dochodzi do tego kwestia prędkości.

Deklarowane 378 km/h nie robi szczególnego wrażenia na tle nowoczesnych dronów odrzutowych, bo m.in. taki Irański Hadid-110, któremu przyglądałem się wcześniej, ma osiągać około 510 km/h. BOMBARD powinien jednak przemieszczać się znacznie szybciej od typowych Shahedów napędzanych silnikami tłokowymi ze śmigłem, co z kolei skraca czas dostępny obronie przeciwlotniczej na reakcję. Sama prędkość nie gwarantuje jednak wyższej szansy przetrwania, bo głośny napęd i gorące spaliny również mogą ułatwiać wykrycie maszyny.

BOMBARD ma być produkowany masowo, ale najważniejszej liczby wciąż brakuje

Vector przekonuje, że BOMBARD będzie zdolny do autonomicznego lotu od startu aż do uderzenia w cel i to także w warunkach zakłócania sygnału GPS. Producent zapowiedział również modułowy system ładunku i integrację z systemami dowodzenia Open C2. Są to ambitne deklaracje, zwłaszcza dla firmy działającej dopiero od 2024 roku. Jej szef, Andy Yakulis, przyznał wprawdzie, że jeden z wariantów BOMBARD-a odbył już lot, ale brakuje wyników kompleksowych prób potwierdzających deklarowane możliwości.

Firma chce wykorzystać doświadczenia zdobyte przy masowej produkcji mniejszych dronów FPV, a nawet zapowiada wytwarzanie BOMBARD-a w Arabii Saudyjskiej. Tam wspólne przedsięwzięcie SR2Vector ma produkować tę broń pod nazwą SKYWASP. Nadal nie znamy jednak ceny jednostkowej, planowanej skali produkcji ani terminu rozpoczęcia dostaw, a akurat właśnie te niewiadome są dla mnie najważniejsze.

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BOMBARD nie musi być najszybszym ani najbardziej zaawansowanym dronem kamikadze na świecie. Wystarczy, że będzie odpowiednio tani i skuteczny, żeby jego masowa produkcja miała ekonomiczny sens. Tyle że sam prosty silnik jeszcze tego nie gwarantuje, bo przecież elektronika, system nawigacji, głowica i cały proces produkcyjny również kosztują. Dlatego też uważam, że taki powrót technologii niemieckich V-1 nie świadczy o cofnięciu się inżynierii lotniczej, a raczej o zmianie priorytetów współczesnych armii.

Zamiast dopłacać do coraz lepszych parametrów każdego elementu uzbrojenia, producenci próbują znaleźć takie rozwiązania, których możliwości są wystarczające do wykonania zadania, ale koszt pozwala wykorzystać je w dużej liczbie. BOMBARD może być interesującym przykładem tego podejścia, choć dopóki Vector nie udowodni jego skuteczności i nie ujawni ceny, cała opowieść o taniej broni dalekiego zasięgu pozostaje przede wszystkim obietnicą.

Źródła: Vector, Axios