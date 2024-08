Kompaktowy, stylowy i tani. Redmi Pad SE 8.7″ to idealny kompan na nowy rok szkolny?

Skąd w ogóle takie rozważania? Kwestia tego, czy wybrać tablet, czy może jednak laptop, to coś, co nurtuje uczniów co roku. Jak doskonale wiemy, koniec wakacji zbliża się nieubłaganie, więc przydałby się niezawodny sprzęt do nauki, najlepiej również w rozsądnych pieniądzach — i zdaje się, że Xiaomi doskonale zdaje sobie z tego sprawę, bo właśnie wypuściło na rynek Redmi Pad SE 8.7”, z którym miałem okazję już spędzić trochę czasu. Co ten sprzęt ma do zaoferowania?

Kompaktowy i stylowy. Redmi Pad SE 8.7” kusi prostotą

Redmi Pad SE 8.7” to kompaktowy tablet o grubości zaledwie 8,8 mm, wysokości 211,58 mm, szerokości 125,48 mm i wadze 373 gramów. Tablet dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych, które użytkownikom sprzętów Redmi są już doskonale znane — mowa oczywiście o klasycznym, czarnym kolorze (Graphite Gray) oraz nieco bardziej ekscentrycznym niebieskim (Sky Blue). W moje ręce wpadł ten drugi egzemplarz i całość prezentuje się naprawdę nieźle, szczególnie, że tył urządzenia ma wyjątkową strukturę, która sprawia, że tablet nie wyślizguje się z dłoni — co jest szczególnie istotne przy kompaktowym rozmiarze, bo dzięki temu korzystanie z urządzenia jedną ręką jest znacznie wygodniejsze.

Dodatkowo wpływa to na fakt, że na pleckach w wyjątkowy sposób rozprasza się światło. W lewym dolnym rogu tylnej części urządzenia znajdziemy również mały napis Redmi, za to w lewym górnym rogu plecki zdobi okrągła, czarna wyspa na aparat. Design nie jest więc w żaden sposób przesadzony, ale wcale taki być nie musi — czasem więcej znaczy mniej. I Redmi Pad SE 8.7” to potwierdza.

Ekran Redmi Pad SE 8.7”. Nie za mały, nie za duży

Design designem, ale korzystając z tabletu nie oglądamy jego plecków, a patrzymy się na ekran. Redmi Pad SE 8.7” został wyposażony w — jak już pewnie mogliście się domyśleć — 8,7-calowy ekran LCD, który wyróżnia się nie tylko czytelnością, ale także naprawdę niezłym odwzorowaniem kolorów i jasnością. Niewielki rozmiar sprawia, że tablet jest łatwy do obsługi w każdej sytuacji i, jak już wspominałem, bez problemu zrobimy na nim wszystko jedną ręką. Rozdzielczość HD+ i odświeżanie na poziomie 90 Hz zapewniają płynne działanie, nawet podczas intensywnego użytkowania, a jasność ekranu na poziomie 600 nitów pozwala na komfortowe oglądanie treści nawet na zewnątrz, w świetle słonecznym. Wyświetlacz charakteryzuje się także głębią kolorów na poziomie 10 bitów, kontrastem 1500:1 i stosunkiem ekranu do obudowy na poziomie 84,41 procent.

„Pokaż kotku, co masz w środku”

Sercem Redmi Pad SE 8.7” jest procesor MediaTek Helio G85, o maksymalnej częstotliwości taktowania 2GHz, co przekłada się na płynne animacje czy szybki czas reakcji systemu. Wspierają go 4 GB pamięci RAM LPDDR4X, a w kwestii pamięci masowej, Xiaomi daje nam do wyboru 64 GB lub 128 GB EMMC 5.1. 128 GB to nie jest jednak w żadnym wypadku sufit, gdyż dzięki karcie pamięci możemy rozszerzyć ilość miejsca nawet do 2 TB. Tyle domyślnie nie mają konsole nowej generacji czy większość najnowszych laptopów, więc jest to zdecydowanie więcej niż wystarczająco.

W najnowszym tablecie Redmi znajdziemy także baterię o pojemności 6650 mAh, która według producenta przekłada się na 25,2 godziny oglądania wideo, prawie 164 godziny słuchania muzyki czy 34,2 czytania. Jak na tak kompaktowe urządzenie, jest to naprawdę zadowalający wynik. Tablet w zestawie posiada szybkoładującą baterię, co pozwoli uniknąć problemu z rozładowanym sprzętem.

Redmi Pad SE 8.7” i Xiaomi HyperOS!

Niezwykle istotny jest również fakt, że Redmi Pad SE 8.7” działa na najnowszym Androidzie 14 z nakładką Xiaomi HyperOS, która w Europie zadebiutowała dopiero w tym roku, wraz z premierą serii Xiaomi 14. Mówimy więc tutaj o całkowicie nowej nakładce, która łączy w sobie funkcje Androida z autorskimi rozwiązaniami marki. HyperOS oferuje użytkownikom spersonalizowany interfejs oraz funkcje takie jak HyperConnect, zapewniający płynną łączność z urządzeniami, i HyperMind AI, do inteligentnego dostosowywania urządzeń, których celem jest podniesienie poziomu doświadczeń użytkowników w przypadku produktów producenta. Mamy więc tutaj najświeższe możliwe doświadczenie.

Kompaktowe centrum pracy i rozrywki

Tablet został wyposażony w zaawansowane technologie, które zapewniają wyjątkowy komfort użytkowania, zwłaszcza podczas długotrwałej pracy — co przy tablecie, będącym centrum także rozrywki, jest bardzo ważne. Dzięki certyfikatom TÜV Rheinland Low Blue Light i Flicker Free, Redmi Pad SE 8.7” automatycznie chroni oczy przed szkodliwym światłem niebieskim, a tryb czytania dodatkowo redukuje zmęczenie wzroku. To idealne rozwiązanie dla osób spędzających wiele godzin przed ekranem, które pozwala zadbać o zdrowie oczu i zwyczajnie komfort użytkowania.

Tablet jest również świetnie przystosowany do multimedialnej rozrywki i komunikacji. Przedni aparat o rozdzielczości 5 MP oraz wbudowany mikrofon pozwalają na branie udziału w lekcjach, wykładach czy służbowych spotkaniach online lub prowadzenia wideorozmów ze znajomymi czy rodziną. Z tyłu znajdziemy aparat 8 MP, który sprawdzi się między innymi do nagrywania wideo na social media. Znajdziemy tu również złącze mini-jack 3.5 mm, jeśli chcemy podłączyć słuchawki. Są tu także dwa głośniki Dolby Atmos, które zapewniają przestrzenny dźwięk, idealny do oglądania seriali, filmów, czy przeglądania YouTube’a. Pozytywnie zaskoczyć może również funkcja odblokowywania urządzenia za pomocą rozpoznawania twarzy.

Główna gwiazda, czyli cena. Ile trzeba zapłacić za Redmi Pad SE 8.7″?

Przejdźmy do jednej z najważniejszych kwestii, czyli tego, ile Redmi Pad SE 8.7” kosztuje. Tablet w wersji z 64 GB pamięci został wyceniony na 599 zł, a ze 128 GB — 699 zł. Jeśli zdecydujecie się na zakup tego tabletu już teraz, to cena jest mniejsza o 100 zł — najnowsze urządzenie od Redmi możecie więc dorwać nawet za 499 zł. Do tego, decydując się na zakup na mi.com, za zaledwie 19,90 zł możecie dokupić etui na tablet, a nowi użytkownicy dostaną przy okazji bon na 50 zł. Za kilka stówek możecie więc mieć nowe narzędzie pracy.

Redmi Pad SE 8.7″ — specyfikacja techniczna